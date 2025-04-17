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Какой сегодня праздник: что за день 17 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

17 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

17 апреля отмечается Чистый четверг
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Чистый четверг
Фото Choreograph, iStock
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17 апреля отмечается Чистый четверг, Всемирный день гемофилии и День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Чистый четверг

Чистый (Великий) четверг приходится на седьмую неделю Великого поста. Он отмечается за три дня до Светлой Пасхи. В 2025 году дата торжества — 17 апреля. Согласно библейскому преданию, за три дня до распятия Христос собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер он омыл ноги ученикам и разделил с ними хлеб с вином.

Традиции Чистого четверга.Чистый четверг в 2025 году: суть и значение, традиции , что можно и нельзя делать в этот день

Международные праздники

Всемирный день гемофилии

17 апреля во многих странах отмечается Всемирный день гемофилии. Гемофилия является редким, но серьезным наследственным заболеванием, которое связано с нарушением функции свертывания крови. Праздник учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии. Цель — привлечь внимание общественности к проблемам гемофилии, улучшить качество медицинской помощи.

Всемирный день гемофилии
Фото AndreyPopov, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 апреля

  • Иосиф Песнопевец.

  • День денег.

  • День советской пожарной охраны.

  • Всемирный день винограда «Мальбек».

  • День признательности летучим мышам.

  • День сырных шариков.

  • День гармошечного зова.

  • День поэзии хокку.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Иосифа Песнописца

День памяти преподобного Иосифа Песнописца отмечается 17 апреля. Этот святой был известным монахом и писателем, внес значительный вклад в развитие русской церковной музыки и литургической традиции. Многие его произведения стали основой для последующего музыкального наследия православной церкви.

День памяти преподобного Иосифа Песнописца
Фото Siempreverde22, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 17 апреля

  • Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».

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Традиции и приметы на 17 апреля

17 апреля в народе отмечается Чистый четверг. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В Чистый четверг принято наводить порядок в доме, очищать мысли, а самое главное, принимать ванну или душ. Предки считали, что чистота — залог здоровья. Если не провести этот обряд, весь год будут ждать неудачи.

  • Доброй приметой в старину считали ранний подъем и раннее купание — еще до восхода солнца. По легендам, утренняя вода несла особую силу, очищала и смывала все негативное.

  • Чтобы надолго сохранить красоту и здоровье, умывались водой из таза, куда предварительно бросали серебряную ложку, украшение или монетку.

  • Дома не только проводили генеральную уборку и стирали, но и выбрасывали все лишнее: мусор, посуду, старые вещи. Это защищало от невзгод в будущем.

  • Начинали подготавливать тесто для праздничных куличей. Если первый кулич получится мягким и румяным, то семью ждет благополучие, если сухой и черствый — невзгоды.

  • Кроме того что пекли куличи, предки также красили яйца. Все дела старались успеть сделать в течение дня, чтобы избежать неприятностей.

Печь куличи
Фото Almaje, iStock

Что нельзя делать:

  • Оставлять дом, посуду и вещи в грязном виде — к проблемам весь год.

  • Пробовать праздничную еду — еще идет Великий пост.

  • Пить алкоголь и устраивать шумные гуляния — грех.

  • Давать в долг или передавать вещи во временное пользование — можно лишиться достатка.

Погодные приметы:

  • Солнечная погода предвещает теплую весну.

  • Дождливо, ветрено и холодно — такая же погода будет всю оставшуюся весну.

Что произошло 17 апреля

  • 1722 год — Петр I ввел в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.

  • 1797 год — издание «Учреждения об императорской фамилии», установившего порядок наследования престола.

  • 1877 год — Л. Н. Толстой закончил роман «Анна Каренина».

  • 1824 год — заключена российско-американская Конвенция по определению границ российских владений в Северной Америке.

  • 1891 год — Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого сибирского пути (Транссиба).

  • 1905 год — Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости», отменявший ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении «раскольников».

  • 1912 год — «Ленский расстрел» — правительственные войска расстреляли протестующих рабочих Ленского золотопромышленного товарищества.

  • 1918 год — первое собрание Цеха живописцев святого Луки — группы учеников художника Д. Н. Кардовского.

  • 1923 год — с 17 по 25 апреля проходил XII съезд РКП(б).

  • 1956 год — роспуск Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформа).

  • 1968 год — в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных».

  • 1986 год — принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране».

  • 1992 год — за Россией закреплены два официальных названия: «Российская Федерация» и «Россия».

  • 2005 год — состоялся референдум по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией.

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