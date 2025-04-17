17 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
17 апреля отмечается Чистый четверг, Всемирный день гемофилии и День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Чистый четверг
Чистый (Великий) четверг приходится на седьмую неделю Великого поста. Он отмечается за три дня до Светлой Пасхи. В 2025 году дата торжества — 17 апреля. Согласно библейскому преданию, за три дня до распятия Христос собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер он омыл ноги ученикам и разделил с ними хлеб с вином.
Международные праздники
Всемирный день гемофилии
17 апреля во многих странах отмечается Всемирный день гемофилии. Гемофилия является редким, но серьезным наследственным заболеванием, которое связано с нарушением функции свертывания крови. Праздник учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии. Цель — привлечь внимание общественности к проблемам гемофилии, улучшить качество медицинской помощи.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 апреля
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Иосиф Песнопевец.
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День денег.
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День советской пожарной охраны.
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Всемирный день винограда «Мальбек».
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День признательности летучим мышам.
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День сырных шариков.
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День гармошечного зова.
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День поэзии хокку.
Церковные праздники
День памяти преподобного Иосифа Песнописца
День памяти преподобного Иосифа Песнописца отмечается 17 апреля. Этот святой был известным монахом и писателем, внес значительный вклад в развитие русской церковной музыки и литургической традиции. Многие его произведения стали основой для последующего музыкального наследия православной церкви.
Какие еще церковные праздники отмечаются 17 апреля
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Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».
Традиции и приметы на 17 апреля
17 апреля в народе отмечается Чистый четверг. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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В Чистый четверг принято наводить порядок в доме, очищать мысли, а самое главное, принимать ванну или душ. Предки считали, что чистота — залог здоровья. Если не провести этот обряд, весь год будут ждать неудачи.
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Доброй приметой в старину считали ранний подъем и раннее купание — еще до восхода солнца. По легендам, утренняя вода несла особую силу, очищала и смывала все негативное.
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Чтобы надолго сохранить красоту и здоровье, умывались водой из таза, куда предварительно бросали серебряную ложку, украшение или монетку.
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Дома не только проводили генеральную уборку и стирали, но и выбрасывали все лишнее: мусор, посуду, старые вещи. Это защищало от невзгод в будущем.
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Начинали подготавливать тесто для праздничных куличей. Если первый кулич получится мягким и румяным, то семью ждет благополучие, если сухой и черствый — невзгоды.
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Кроме того что пекли куличи, предки также красили яйца. Все дела старались успеть сделать в течение дня, чтобы избежать неприятностей.
Что нельзя делать:
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Оставлять дом, посуду и вещи в грязном виде — к проблемам весь год.
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Пробовать праздничную еду — еще идет Великий пост.
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Пить алкоголь и устраивать шумные гуляния — грех.
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Давать в долг или передавать вещи во временное пользование — можно лишиться достатка.
Погодные приметы:
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Солнечная погода предвещает теплую весну.
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Дождливо, ветрено и холодно — такая же погода будет всю оставшуюся весну.
Что произошло 17 апреля
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1722 год — Петр I ввел в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
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1797 год — издание «Учреждения об императорской фамилии», установившего порядок наследования престола.
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1877 год — Л. Н. Толстой закончил роман «Анна Каренина».
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1824 год — заключена российско-американская Конвенция по определению границ российских владений в Северной Америке.
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1891 год — Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого сибирского пути (Транссиба).
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1905 год — Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости», отменявший ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении «раскольников».
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1912 год — «Ленский расстрел» — правительственные войска расстреляли протестующих рабочих Ленского золотопромышленного товарищества.
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1918 год — первое собрание Цеха живописцев святого Луки — группы учеников художника Д. Н. Кардовского.
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1923 год — с 17 по 25 апреля проходил XII съезд РКП(б).
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1956 год — роспуск Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформа).
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1968 год — в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных».
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1986 год — принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране».
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1992 год — за Россией закреплены два официальных названия: «Российская Федерация» и «Россия».
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2005 год — состоялся референдум по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией.