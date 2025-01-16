16 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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16 января отмечается Всемирный день The Beatles, Международный день горячей и острой пищи и Гордеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Всемирный день The Beatles

16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Празднуется торжество с 2001 года по решению ЮНЕСКО. В этот день с колонок всех поклонников и меломанов мира звучат песни легендарной группы.

Международный день горячей и острой пищи

16 января во всем мире отмечают Международный день горячей и острой пищи. Известно, что приправы и специи добавляют в еду, чтобы внести в рацион разнообразие и преобразить вкус привычных блюд.

Фото Magone, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 января

День недоразумений.

День ледовара.

День учителя в Таиланде.

День хорошего подростка в США.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского

День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского отмечается 16 января. Согласно традиции, святой жил в III-IV веках и был воином, проявившим христианскую веру в условиях гонений на христиан. Он был родом из Каппадокии, региона в современной Турции. Легенды о жизни Гордия рассказывают о его мученичестве, когда он, невзирая на угрозы и притеснения, стойко исповедовал свою веру и отказался отречься от христианства даже под давлением. Святой был осужден и убит, стал символом преданности вере и стойкости.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 16 января

День памяти преподобной Женевьевы Парижской.

День памяти святого пророка Малахии.

Традиции и приметы на 16 января

16 января православные вспоминают святого мученика Гордия Каппадокийского, в народе — Гордеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Крестьяне привязывали у входа в хлев обереги, чтобы защитить скот от нечистой силы.

Предки верили, что в праздник нужно задабривать Домового, который охраняет жилище. Женщины пекли пироги из трех видом муки, первый кусок с молоком ставили у печки.

Люди убирались в хлевах и сараях, кормили животных специальной кашей, сваренной на молоке.

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Что нельзя делать:

Делать уборку и выметать мусор за порог — можно вымести благополучие и достаток.

Девушкам надевать обновки, чтобы не навлечь зависть, которая могла обернуться горем и несчастьем.

Гордиться и хвастаться заслугами — к зависти.

Ходить в лес, гулять в одиночестве после полуночи — нечисть утащит.

Погодные приметы:

Луна покрылась дымкой — к сильным морозам.

Деревья в лесу трещат — ударят морозы.

Яркие звезды в небе — будет тепло.

Животные жмутся друг к другу — к похолоданию.

Что произошло 16 января