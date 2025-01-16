16 января: какой сегодня праздник в России и в мире
16 января отмечается Всемирный день The Beatles, Международный день горячей и острой пищи и Гордеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Международные праздники
Всемирный день The Beatles
16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Празднуется торжество с 2001 года по решению ЮНЕСКО. В этот день с колонок всех поклонников и меломанов мира звучат песни легендарной группы.
Международный день горячей и острой пищи
16 января во всем мире отмечают Международный день горячей и острой пищи. Известно, что приправы и специи добавляют в еду, чтобы внести в рацион разнообразие и преобразить вкус привычных блюд.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 января
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День недоразумений.
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День ледовара.
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День учителя в Таиланде.
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День хорошего подростка в США.
Церковные праздники
День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского
День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского отмечается 16 января. Согласно традиции, святой жил в III-IV веках и был воином, проявившим христианскую веру в условиях гонений на христиан. Он был родом из Каппадокии, региона в современной Турции. Легенды о жизни Гордия рассказывают о его мученичестве, когда он, невзирая на угрозы и притеснения, стойко исповедовал свою веру и отказался отречься от христианства даже под давлением. Святой был осужден и убит, стал символом преданности вере и стойкости.
Какие еще церковные праздники отмечаются 16 января
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День памяти преподобной Женевьевы Парижской.
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День памяти святого пророка Малахии.
Традиции и приметы на 16 января
16 января православные вспоминают святого мученика Гордия Каппадокийского, в народе — Гордеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Крестьяне привязывали у входа в хлев обереги, чтобы защитить скот от нечистой силы.
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Предки верили, что в праздник нужно задабривать Домового, который охраняет жилище. Женщины пекли пироги из трех видом муки, первый кусок с молоком ставили у печки.
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Люди убирались в хлевах и сараях, кормили животных специальной кашей, сваренной на молоке.
Что нельзя делать:
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Делать уборку и выметать мусор за порог — можно вымести благополучие и достаток.
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Девушкам надевать обновки, чтобы не навлечь зависть, которая могла обернуться горем и несчастьем.
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Гордиться и хвастаться заслугами — к зависти.
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Ходить в лес, гулять в одиночестве после полуночи — нечисть утащит.
Погодные приметы:
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Луна покрылась дымкой — к сильным морозам.
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Деревья в лесу трещат — ударят морозы.
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Яркие звезды в небе — будет тепло.
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Животные жмутся друг к другу — к похолоданию.
Что произошло 16 января
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1547 год — венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича.
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1712 год — Петр I основывает первую русскую Военную инженерную школу.
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1724 год — указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия.
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1909 год — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.
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1919 год — в США вступил в силу сухой закон.
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1963 год — Никита Хрущев объявил о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.
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1969 год — советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
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1973 год — «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности Луны.
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1991 год — начинается операция «Буря в пустыне» объединенных войск более чем 30 государств против Ирака с целью вытеснить его войска из Кувейта.