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Какой сегодня праздник: что за день 16 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

16 января: какой сегодня праздник в России и в мире

16 января отмечается Всемирный день The Beatles
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день The Beatles
Фото niclienos, iStock
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16 января отмечается Всемирный день The Beatles, Международный день горячей и острой пищи и Гордеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Всемирный день The Beatles

16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Празднуется торжество с 2001 года по решению ЮНЕСКО. В этот день с колонок всех поклонников и меломанов мира звучат песни легендарной группы.

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Международный день горячей и острой пищи

16 января во всем мире отмечают Международный день горячей и острой пищи. Известно, что приправы и специи добавляют в еду, чтобы внести в рацион разнообразие и преобразить вкус привычных блюд.

Международный день горячей и острой пищи
Фото Magone, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 января

  • День недоразумений.

  • День ледовара.

  • День учителя в Таиланде.

  • День хорошего подростка в США.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского

День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского отмечается 16 января. Согласно традиции, святой жил в III-IV веках и был воином, проявившим христианскую веру в условиях гонений на христиан. Он был родом из Каппадокии, региона в современной Турции. Легенды о жизни Гордия рассказывают о его мученичестве, когда он, невзирая на угрозы и притеснения, стойко исповедовал свою веру и отказался отречься от христианства даже под давлением. Святой был осужден и убит, стал символом преданности вере и стойкости.

День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского
Фото Vasil Dimitrov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 16 января

  • День памяти преподобной Женевьевы Парижской.

  • День памяти святого пророка Малахии.

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Традиции и приметы на 16 января

16 января православные вспоминают святого мученика Гордия Каппадокийского, в народе — Гордеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Крестьяне привязывали у входа в хлев обереги, чтобы защитить скот от нечистой силы.

  • Предки верили, что в праздник нужно задабривать Домового, который охраняет жилище. Женщины пекли пироги из трех видом муки, первый кусок с молоком ставили у печки.

  • Люди убирались в хлевах и сараях, кормили животных специальной кашей, сваренной на молоке.

Кормить скотину
Фото mladenbalinovac, iStock

Что нельзя делать:

  • Делать уборку и выметать мусор за порог — можно вымести благополучие и достаток.

  • Девушкам надевать обновки, чтобы не навлечь зависть, которая могла обернуться горем и несчастьем.

  • Гордиться и хвастаться заслугами — к зависти.

  • Ходить в лес, гулять в одиночестве после полуночи — нечисть утащит.

  • Луна покрылась дымкой — к сильным морозам.

  • Деревья в лесу трещат — ударят морозы.

  • Яркие звезды в небе — будет тепло.

  • Животные жмутся друг к другу — к похолоданию.

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Что произошло 16 января

  • 1547 год — венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича.

  • 1712 год — Петр I основывает первую русскую Военную инженерную школу.

  • 1724 год — указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия.

  • 1909 год — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

  • 1919 год — в США вступил в силу сухой закон.

  • 1963 год — Никита Хрущев объявил о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.

  • 1969 год — советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.

  • 1973 год — «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности Луны.

  • 1991 год — начинается операция «Буря в пустыне» объединенных войск более чем 30 государств против Ирака с целью вытеснить его войска из Кувейта.

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