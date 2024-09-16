16 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
16 сентября отмечается Международный день интервенционной кардиологии, Международный день охраны озонового слоя и День Домны. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Международные праздники
Международный день интервенционной кардиологии
В 2022 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября Международным днем интервенционной кардиологии. Цель торжества — повысить осведомленность мировой общественности о сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о профилактике и лечении данных недугов.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 сентября
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День медицинских клоунов;
День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей;
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Международный день охраны озонового слоя;
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День почитания пожилых людей в Японии;
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День рождения Джульетты в Италии;
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День хлеба с корицей и изюмом в США.
Церковные праздники
День памяти святой мученицы Василиссы Никомидийской
Василисса была верующей девятилетней девочкой, которую поймали из-за доноса. Перфект Александр, служивший императору Диолектиану, пытался переубедить ее и хотел заставить перейти на сторону язычников.
Василиссу пытали разными способами, но огонь ее не трогал, а дикие звери не кусали. В итоге сам перфект обратился к Христу, и всю оставшуюся жизнь провел в покаянии. Девочка после того, как ее отпустили, подошла к камню и сотворила из него святой источник. Впоследствии вода из него излечила многих христиан.
Какие еще церковные праздники отмечают 16 сентября
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Праздник иконы Божией Матери Писидийской;
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День памяти святой Фивы Кенхрейской;
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День памяти священномученика Анфима Никомидийского;
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День памяти блаженного Иоанна Власатого, чудотворца Ростовского;
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День памяти преподобного Феоктиста Палестинского.
Традиции и приметы на 16 сентября
16 сентября православная церковь чтит память святой мученицы Василиссы Никомидийской, в народе праздник получил название — День Домны. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Хозяйки наводили порядки в доме, сарае и в амбаре, чтобы привлечь благополучие в жизнь.
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Изношенные или ненужные вещи сжигали или раздавали нищим.
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Старые лапти вешали у скотных дворов, чтобы уберечь животных от сглаза.
Что нельзя делать
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Смотреть в зеркало — иначе случится беда.
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Свататься — брак будет несчастливым.
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Переезжать в новое жилье — жизнь в новом доме будет несчастной.
Погодные приметы
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Гром гремит — к теплой осени.
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Красный закат — к заморозкам.
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Дождь после обеда — к непогоде.
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Большие муравейники — будет суровая зима.
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Мало ягод и грибов в лесу — следующий год будет неурожайным.