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Какой сегодня праздник: что за день 16 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

16 апреля, 00:05

4 мин.

16 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Всемирный день голоса
Фото mattabbe, iStock
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16 апреля отмечается Всемирный день голоса, День Чарли Чаплина и Никита Водопол. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Международные праздники

День Чарли Чаплина

16 апреля в мире отмечается день великого актера, сценариста, кинорежиссера и композитора — День Чарли Чаплина. Именно 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье эстрадных актеров родился этот разносторонний артист.

День Чарли Чаплина
Фото akiyoko, iStock

Всемирный день голоса

16 апреля многие страны отмечают Всемирный день голоса. Появился праздник в конце 1990-х годов и призван привлечь внимание к феномену голоса человека, его роли в жизни общества.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 апреля

  • Великая среда.

  • День коричного ветра.

  • День яиц «Бенедикт».

  • День пожеланий для системы здравоохранения.

  • День грибов.

  • День пижамы на работе.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Никиты Мидикийского

День памяти преподобного Никиты Мидикийского отмечается 16 апреля. Преподобный Никита был известен своей аскетической жизнью и стремлением к духовному совершенству. Он стал основателем монастыря в Мидике, где привлек множество последователей своей мудростью и благочестием. В христианской традиции Никита почитается как человек, который посвятил свою жизнь служению Богу и помощи другим.

День памяти преподобного Никиты Мидикийского
Фото AlxeyPnferov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 16 апреля

  • Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».

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Традиции и приметы на 16 апреля

16 апреля в народе отмечается Никита Водопол. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки верили, что 16 апреля из зимней спячки выходит Водяной. Люди задабривали его угощениями: кашу, хлеб и потроха птицы бросали в воду.

  • Чтобы рыбалка была удачной, рыбаки лили в воду масло.

  • Крошки со стола не сметали на пол, а собирали и отдавали птицам и животным.

Вытирать стол
Фото nortonrsx, iStock

Что нельзя делать:

  • Шуметь и кричать на берегу водоема, рыбачить и охотиться, убивать домашнюю птицу, скот или обижать животных — можно разозлить Водяного.

  • Умываться проточной водой — можно упустить удачу.

  • Проливать воду — случится несчастье.

  • Смотреть на драку кошки с собакой — будет семейная ссора.

  • Совершать крупные покупки — они не принесут радости.

  • Ругаться, драться и сквернословить — будут неприятности.

  • Стричься, краситься, проводить косметические процедуры — к потере здоровья.

Погодные приметы:

  • Лед на водоемах не растаял — весной будет плохая рыбалка.

  • Длительный и глухой гром предвещает долгое ненастье.

  • Дождь — к плохой погоде весной.

  • Северный ветер — к дождю.

Что произошло 16 апреля

  • 1518 год — впервые обменялись дипломатическими посланиями русский великий князь Василий III и французский король Франциск I.

  • 1710 год — запорожским гетманом избран Ф. С. Орлик.

  • 1797 год — коронация российского императора Павла I.

  • 1803 год — Александром I учрежден Императорский Виленский университет.

  • 1826 год — преобразование Комиссии составления законов во II отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии.

  • 1866 год — покушение Д. В. Каракозова на жизнь императора Александра II.

  • 1889 год — в Одессе открыт памятник Пушкину.

  • 1905 год — создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.

  • 1911 год — в Севастополе впервые был проведен опыт по сопровождению кораблей самолетами.

  • 1917 год — прибытие В. И. Ленина из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда.

  • 1922 год — подписание советско-германского Рапалльского договора. Установление дипломатических отношений между СССР и Германией.

  • 1932 год — на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.

  • 1934 год — учреждение постановлением ЦИК СССР почетного звания Герой Советского Союза.

  • 1945 год — потопление немецкого транспорта «Гойя» советской субмариной «Л-3».

  • 1955 год — вышел первый номер журнала «Нева».

  • 1962 год — организуется научно-исследовательская станция «Северный полюс-11» под руководством Н. Н. Брязгина.

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