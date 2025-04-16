16 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
16 апреля отмечается Всемирный день голоса, День Чарли Чаплина и Никита Водопол. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Международные праздники
День Чарли Чаплина
16 апреля в мире отмечается день великого актера, сценариста, кинорежиссера и композитора — День Чарли Чаплина. Именно 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье эстрадных актеров родился этот разносторонний артист.
Всемирный день голоса
16 апреля многие страны отмечают Всемирный день голоса. Появился праздник в конце 1990-х годов и призван привлечь внимание к феномену голоса человека, его роли в жизни общества.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 апреля
-
Великая среда.
-
День коричного ветра.
-
День яиц «Бенедикт».
-
День пожеланий для системы здравоохранения.
-
День грибов.
-
День пижамы на работе.
Церковные праздники
День памяти преподобного Никиты Мидикийского
День памяти преподобного Никиты Мидикийского отмечается 16 апреля. Преподобный Никита был известен своей аскетической жизнью и стремлением к духовному совершенству. Он стал основателем монастыря в Мидике, где привлек множество последователей своей мудростью и благочестием. В христианской традиции Никита почитается как человек, который посвятил свою жизнь служению Богу и помощи другим.
Какие еще церковные праздники отмечаются 16 апреля
-
Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».
Традиции и приметы на 16 апреля
16 апреля в народе отмечается Никита Водопол. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки верили, что 16 апреля из зимней спячки выходит Водяной. Люди задабривали его угощениями: кашу, хлеб и потроха птицы бросали в воду.
-
Чтобы рыбалка была удачной, рыбаки лили в воду масло.
-
Крошки со стола не сметали на пол, а собирали и отдавали птицам и животным.
Что нельзя делать:
-
Шуметь и кричать на берегу водоема, рыбачить и охотиться, убивать домашнюю птицу, скот или обижать животных — можно разозлить Водяного.
-
Умываться проточной водой — можно упустить удачу.
-
Проливать воду — случится несчастье.
-
Смотреть на драку кошки с собакой — будет семейная ссора.
-
Совершать крупные покупки — они не принесут радости.
-
Ругаться, драться и сквернословить — будут неприятности.
-
Стричься, краситься, проводить косметические процедуры — к потере здоровья.
Погодные приметы:
-
Лед на водоемах не растаял — весной будет плохая рыбалка.
-
Длительный и глухой гром предвещает долгое ненастье.
-
Дождь — к плохой погоде весной.
-
Северный ветер — к дождю.
Что произошло 16 апреля
-
1518 год — впервые обменялись дипломатическими посланиями русский великий князь Василий III и французский король Франциск I.
-
1710 год — запорожским гетманом избран Ф. С. Орлик.
-
1797 год — коронация российского императора Павла I.
-
1803 год — Александром I учрежден Императорский Виленский университет.
-
1826 год — преобразование Комиссии составления законов во II отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии.
-
1866 год — покушение Д. В. Каракозова на жизнь императора Александра II.
-
1889 год — в Одессе открыт памятник Пушкину.
-
1905 год — создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.
-
1911 год — в Севастополе впервые был проведен опыт по сопровождению кораблей самолетами.
-
1917 год — прибытие В. И. Ленина из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда.
-
1922 год — подписание советско-германского Рапалльского договора. Установление дипломатических отношений между СССР и Германией.
-
1932 год — на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.
-
1934 год — учреждение постановлением ЦИК СССР почетного звания Герой Советского Союза.
-
1945 год — потопление немецкого транспорта «Гойя» советской субмариной «Л-3».
-
1955 год — вышел первый номер журнала «Нева».
-
1962 год — организуется научно-исследовательская станция «Северный полюс-11» под руководством Н. Н. Брязгина.