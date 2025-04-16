16 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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16 апреля отмечается Всемирный день голоса, День Чарли Чаплина и Никита Водопол. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

День Чарли Чаплина

16 апреля в мире отмечается день великого актера, сценариста, кинорежиссера и композитора — День Чарли Чаплина. Именно 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье эстрадных актеров родился этот разносторонний артист.

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Всемирный день голоса

16 апреля многие страны отмечают Всемирный день голоса. Появился праздник в конце 1990-х годов и призван привлечь внимание к феномену голоса человека, его роли в жизни общества.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 апреля

Великая среда.

День коричного ветра.

День яиц «Бенедикт».

День пожеланий для системы здравоохранения.

День грибов.

День пижамы на работе.

Церковные праздники

День памяти преподобного Никиты Мидикийского

День памяти преподобного Никиты Мидикийского отмечается 16 апреля. Преподобный Никита был известен своей аскетической жизнью и стремлением к духовному совершенству. Он стал основателем монастыря в Мидике, где привлек множество последователей своей мудростью и благочестием. В христианской традиции Никита почитается как человек, который посвятил свою жизнь служению Богу и помощи другим.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 16 апреля

Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».

Традиции и приметы на 16 апреля

16 апреля в народе отмечается Никита Водопол. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки верили, что 16 апреля из зимней спячки выходит Водяной. Люди задабривали его угощениями: кашу, хлеб и потроха птицы бросали в воду.

Чтобы рыбалка была удачной, рыбаки лили в воду масло.

Крошки со стола не сметали на пол, а собирали и отдавали птицам и животным.

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Что нельзя делать:

Шуметь и кричать на берегу водоема, рыбачить и охотиться, убивать домашнюю птицу, скот или обижать животных — можно разозлить Водяного.

Умываться проточной водой — можно упустить удачу.

Проливать воду — случится несчастье.

Смотреть на драку кошки с собакой — будет семейная ссора.

Совершать крупные покупки — они не принесут радости.

Ругаться, драться и сквернословить — будут неприятности.

Стричься, краситься, проводить косметические процедуры — к потере здоровья.

Погодные приметы:

Лед на водоемах не растаял — весной будет плохая рыбалка.

Длительный и глухой гром предвещает долгое ненастье.

Дождь — к плохой погоде весной.

Северный ветер — к дождю.

Что произошло 16 апреля