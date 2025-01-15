15 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ, День фигурного катания и Сильвестров день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День образования Следственного комитета РФ

15 января в России отмечается День образования Следственного комитета РФ. Дата выбрана неслучайно. Именно 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Международные праздники

День фигурного катания

15 января многие страны отмечают неофициальный праздник — День фигурного катания. Это торжество призвано привлечь больше внимания и повысить популярность одного из самых красивых видов спорта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 января

День головного убора.

День поиска пропавшего эха

День музейного селфи.

День бублика.

День принятия горячей ванны.

День Главного штаба военно-морского штаба РФ.

День клубничного мороженого.

Церковные праздники

День памяти преподобного Серафима Саровского

День памяти преподобного Серафима Саровского отмечается 15 января (по новому стилю). Преподобный Серафим, родившийся в 1759 году, — один из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Он стал известен благодаря своему глубокому духовному подвигу, уединенной жизни в Саровской пустыне, а также поучениям о молитве, любви к ближним и обретении внутреннего мира.

Фото SimoneN, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 15 января

День памяти преподобного Сильвестра Печерского.

День памяти праведной Иулиании Лазаревской.

Традиции и приметы на 15 января

15 января православные вспоминают преподобного Сильвестра Печерского, в народе — Сильвестров день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Святой Сильвестр считался покровителем кур, поэтому в праздник птиц кормили, поили, а курятники окуривали, вычищали и вешали у входа оберег.

Было принято вставать с первым криком петуха, чтобы привлечь в дом достаток.

Фото SimonSkafar, iStock

Что нельзя делать:

Подавать к столу блюда из птицы — к большой беде.

Пить алкоголь — выпившего утащит нечистая сила.

Поднимать с земли куриное перо — к болезням.

Стричь волосы и ногти — можно укоротить себе жизнь.

Погодные приметы:

Дрова в печи трещат — будет сильный мороз.

Петухи рано запели — к оттепели.

Сороки летают возле дома — к вьюге.

Куры в снегу копошатся — к потеплению, рано спать ложатся — будет стужа.

Что произошло 15 января