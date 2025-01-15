15 января: какой сегодня праздник в России и в мире
15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ, День фигурного катания и Сильвестров день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День образования Следственного комитета РФ
15 января в России отмечается День образования Следственного комитета РФ. Дата выбрана неслучайно. Именно 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года.
Международные праздники
День фигурного катания
15 января многие страны отмечают неофициальный праздник — День фигурного катания. Это торжество призвано привлечь больше внимания и повысить популярность одного из самых красивых видов спорта.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 января
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День головного убора.
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День поиска пропавшего эха
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День музейного селфи.
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День бублика.
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День принятия горячей ванны.
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День Главного штаба военно-морского штаба РФ.
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День клубничного мороженого.
Церковные праздники
День памяти преподобного Серафима Саровского
День памяти преподобного Серафима Саровского отмечается 15 января (по новому стилю). Преподобный Серафим, родившийся в 1759 году, — один из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Он стал известен благодаря своему глубокому духовному подвигу, уединенной жизни в Саровской пустыне, а также поучениям о молитве, любви к ближним и обретении внутреннего мира.
Какие еще церковные праздники отмечаются 15 января
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День памяти преподобного Сильвестра Печерского.
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День памяти праведной Иулиании Лазаревской.
Традиции и приметы на 15 января
15 января православные вспоминают преподобного Сильвестра Печерского, в народе — Сильвестров день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Святой Сильвестр считался покровителем кур, поэтому в праздник птиц кормили, поили, а курятники окуривали, вычищали и вешали у входа оберег.
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Было принято вставать с первым криком петуха, чтобы привлечь в дом достаток.
Что нельзя делать:
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Подавать к столу блюда из птицы — к большой беде.
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Пить алкоголь — выпившего утащит нечистая сила.
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Поднимать с земли куриное перо — к болезням.
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Стричь волосы и ногти — можно укоротить себе жизнь.
Погодные приметы:
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Дрова в печи трещат — будет сильный мороз.
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Петухи рано запели — к оттепели.
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Сороки летают возле дома — к вьюге.
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Куры в снегу копошатся — к потеплению, рано спать ложатся — будет стужа.
Что произошло 15 января
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1208 год — убийство папского легата Пьера де Кастельно, что послужило причиной объявления Папой Иннокентием III Альбигойского крестового похода.
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1582 год — в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма (южнее Пскова), между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор — перемирие сроком на 10 лет.
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1826 год — вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».
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1892 год — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.
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1920 год — арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака.
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1993 год — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта-Барбара».