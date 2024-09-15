15 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

15 сентября отмечается День худеющих, Международный день точки и День свободных денег. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности каждый год отмечается в разные даты, но это всегда третье воскресенье сентября. В 2024 году торжество выпало на 15 сентября. Это праздник людей, которые охраняют и возрождают леса России.

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Международные праздники

День худеющих

15 сентября отмечается Всемирный день худеющих. Цель праздника — привлечь внимание общества к вопросам здорового образа жизни, правильного, сбалансированного рациона и безопасного похудения.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 сентября

Международный день точки;

День свободных денег;

День совпадений снов;

День памяти великого князя Олега;

День «Когда-нибудь»;

День санитарно-эпидемиологической службы РФ;

Международный день демократии;

День «Сделай шляпу»;

Всемирный день афро;

Всемирный день осведомленности о лимфоме;

Всемирный день осведомленности миотонической дистрофии.

Церковные праздники

День памяти святителя Иоанна Постника

Иоанн IV Постник — константинопольский патриарх, почитаемый как святой в лике святителей. Отличался особой любовью к бедным, так как сам всю жизнь был бедняком. Иоанн Постник первым стал говорить в отношении своей кафедры наименование «Вселенский патриархат», что вызвало резкую критику со стороны папы римского святого Григория I Великого, который в противовес ему принял сохраняющийся за Папами до сих пор титул «Раб Рабов Божьих».

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Какие еще церковные праздники отмечают 15 сентября

Праздник иконы Божией Матери Калужская.

День памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Собор Саратовских святых.

День памяти мучеников Маманта, Феодота и Руфины Кесарийских.

Традиции и приметы на 15 сентября

15 сентября православная церковь чтит память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. В народном календаре — День Мамонтия. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки подвешивали в этот день в хлеву старую обувь, чтобы защитить от сглаза и порчи домашнюю скотину.

Хозяйки ставили на стол угощения из козьего молока.

15 сентября на Руси считался хорошим днем для свиданий, признаний в чувствах. Парни делали предложения руки и сердца.

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Что нельзя делать

Выгонять домашний скот со двора, иначе животные заболеют.

Обижать домашних животных и птиц — к беде.

Начинать новые дела — они не увенчаются успехом.

Совершать дорогостоящие покупки — к обману.

Надевать яркую одежду — к зависти.

Погодные приметы