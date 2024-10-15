15 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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15 октября отмечается Всемирный день мытья рук, Международный день белой трости и Куприян и Устинья. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День образования адресно-справочной службы ФМС РФ

Сегодня отмечается День образования адресно-справочных подразделений Главного управления по вопросам миграции МВД России. Именно 15 октября 1809 года в Российской империи в составе городской полиции были созданы Конторы адресов.

Фото АГН «Москва»

Международные праздники

Всемирный день мытья рук

Всемирный день мытья рук учредили в 2008 году по инициативе Глобального партнерства по мытью рук, при одобрении и поддержке ряда международных правительственных и неправительственных организаций. В этот день более 120 миллионов детей из более чем 70 стран помыли руки с мылом. С тех пор 15 октября принято отмечать Всемирный день мытья рук, который призван привлечь внимание мирового сообщества к такому эффективному и доступному способу профилактики возникновения, распространения инфекционных заболеваний, как чистые руки.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 октября

Всемирный день борьбы с раком молочной железы;

Международный день белой трости;

День собирания осенних листьев;

Международный день сельских женщин;

День синдрома дубликации хромосомы;

Всемирный день борьбы с раком молочной железы;

День шаурмы в Канаде;

День мопса в США.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Киприана и Иустинии

15 октября православная церковь отмечает день памяти святых мучеников Киприана и Иустинии. Священномученики пострадали в Никомидии, при Диоклетиане, в 304 году. К этим святым прибегают с просьбой защиты от воздействий черной магии, колдовства и приворотов, а также о вразумлении людей, занимающихся оккультизмом и гаданиями. Благодаря молитвам святым Киприану и Иустине многие христиане избавляются от злых духов и получают помощь против искушений.

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Какие еще церковные праздники отмечают 15 октября

День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова.

Традиции и приметы на 15 октября

15 октября православная церковь вспоминает святых мучеников Киприана и Иустинию, в народе — Куприян и Устинья. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздник было принято проводить в коллективном труде: женщины занимались рукоделием, мужчины беседовали.

День считался удачным для предсвадебных хлопот.

Девушки загадывали желания, чтобы следующий год был удачным.

Предки накрывали богатый стол, чтобы грядущий год был благополучным и не доставлял домочадцам хлопот.

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Что нельзя делать

Ругаться, сквернословить и сплетничать — к душевным и телесным страданиям.

Пускать в дом чужих людей — вместе с ними в дом могут проникнуть темные силы.

Ругать детей, особенно тех, кто не крещен. Предки верили, что так к детям прикрепится нечистая сила.

Надевать яркую одежду, блестящие украшения — к бедам.

Выходить из дома с большой суммой денег — к финансовым потерям.

Отправляться в дальнюю дорогу, строить грандиозные планы, заниматься переездом — начинания закончатся крахом.

Ночевать в чужом доме — можно лишиться денег.

Пересаживать цветы, работать в саду и огороде — можно навлечь беды.

Погодные приметы