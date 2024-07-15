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Какой сегодня праздник: что за день 15 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

15 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
День русской лени
Фото Freeman56/istockphoto.com
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15 июля отмечается День русской лени, День гинеколога и День Берегини. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День гинеколога

Ежегодно 15 июля в России отмечается День гинеколога. Это профессиональный праздник людей, которые помогают появиться новой жизни на свет, занимаются обследованием и лечением различных заболеваний репродуктивной системы женщины.

День гинеколога
Фото DragonImages/istockphoto.com

День русской лени

Лень считают одной из черт русского характера. При этом психологи не видят в лени ничего плохого. Ничего не делая, человек может трудиться внутренне, привлекая интеллектуальные и духовные ресурсы.

Всемирный день лени: почему полезно лениться. 5 причин, почему лениться иногда полезно

Международные праздники

Всемирный день навыков молодежи

15 июля 2014 года Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день навыков молодежи. Праздник призван привлечь внимание к важности обучения молодых людей навыкам, необходимым для получения достойной работы. Тема Всемирного дня навыков молодежи 2024 года — «Навыки молодежи для мира и развития».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 июля

  • День смотрения на фонари;

  • День рисования углем;

  • День рождения маргарина;

  • День военного эколога;

  • День благотворительности социальных сетей.

Церковные праздники

Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

По преданию Риза Божией Матери была обретена в Назарете в 471 году и перенесена в Влахернский храм в Константинополе. В 860 году русский князь Аскольд осадил столицу Византии. Всю ночь император Михаил III молился в плитах Влахернского храма. Святой Патриарх Фотий обратился к народу с проповедью, призывая покаяться и в усердной молитве прибегнуть к защите Пресвятой Богородицы. После всенародного молебна Царица Небесная усмирила воинственность русского князя.

Церковные праздники 15 июля
Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Через некоторое время он заключил перемирие. В условия мирного договора входило положение о крещении Руси. Таким образом, праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне принято считать праздником основания Русской Православной митрополии в Киеве.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 июля

  • Праздник иконы Божией Матери Пожайской;

  • Праздник Ахтырской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 15 июля

15 июля православная церковь празднует Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В народе этот день известен, как праздник «Берегини». Берегини — это богиня, которой поклонялись предки. Древние славяне приписывали ей уникальный дар создателя и верили, что именно благодаря ей появилось все живое.

Традиции праздника

  • Предки считали, что березы олицетворяют образ Берегини. Поэтому в праздник женщины и девушки ходили в лес, чтобы поклониться деревьям. Девушки просили помочь выйти замуж, а женщины — укрепить семейные узы.

Традиции и приметы 15 июля
Фото Eerik/istockphoto.com

  • В этот день принято было выходить в луга с белыми полотенцами. Люди верили, что можно обрести здоровье на целый год, если намочить полотенце росой и умыться. Полотенца не выкидывали, хранили как оберег.

  • Предки устраивали застолья, приглашали священников освятить хлев и скот.

  • Также в этот день люди парились в бане, пили различные травяные чаи и проводили оздоровительные процедуры.

Что нельзя делать

  • Ругаться и ссориться, иначе негатив будет преследовать всю жизнь.

  • Бегать по полям, рвать траву и собирать урожай, за это Берегини накажет.

  • Брать в руки иголку.

  • Лениться, богиня не любит ленивых людей.

  • Переезжать и переставлять мебель, это может привести к финансовым проблемам.

  • Совершать крупные покупки, они будут бесполезными.

  • Лгать, распускать слухи, сплетничать, иначе возникнут проблемы с зубами.

  • Заходить в водоемы, иначе можно стать жертвой русалки.

Погодные приметы

  • Сазан плещется — к солнечным денькам.

  • Асфальт после дождя быстро высыхает — к долгой непогоде.

  • Сычи много кричат — к урожаю.

  • Крылатые муравьи кружатся в воздухе — к ливню.

  • Листья пожелтели — будет ранняя осень и зима.

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