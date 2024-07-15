15 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
15 июля отмечается День русской лени, День гинеколога и День Берегини. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День гинеколога
Ежегодно 15 июля в России отмечается День гинеколога. Это профессиональный праздник людей, которые помогают появиться новой жизни на свет, занимаются обследованием и лечением различных заболеваний репродуктивной системы женщины.
День русской лени
Лень считают одной из черт русского характера. При этом психологи не видят в лени ничего плохого. Ничего не делая, человек может трудиться внутренне, привлекая интеллектуальные и духовные ресурсы.
Международные праздники
Всемирный день навыков молодежи
15 июля 2014 года Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день навыков молодежи. Праздник призван привлечь внимание к важности обучения молодых людей навыкам, необходимым для получения достойной работы. Тема Всемирного дня навыков молодежи 2024 года — «Навыки молодежи для мира и развития».
Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 июля
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День смотрения на фонари;
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День рисования углем;
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День рождения маргарина;
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День военного эколога;
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День благотворительности социальных сетей.
Церковные праздники
Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
По преданию Риза Божией Матери была обретена в Назарете в 471 году и перенесена в Влахернский храм в Константинополе. В 860 году русский князь Аскольд осадил столицу Византии. Всю ночь император Михаил III молился в плитах Влахернского храма. Святой Патриарх Фотий обратился к народу с проповедью, призывая покаяться и в усердной молитве прибегнуть к защите Пресвятой Богородицы. После всенародного молебна Царица Небесная усмирила воинственность русского князя.
Через некоторое время он заключил перемирие. В условия мирного договора входило положение о крещении Руси. Таким образом, праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне принято считать праздником основания Русской Православной митрополии в Киеве.
Какие еще церковные праздники отмечают 15 июля
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Праздник иконы Божией Матери Пожайской;
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Праздник Ахтырской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 15 июля
15 июля православная церковь празднует Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В народе этот день известен, как праздник «Берегини». Берегини — это богиня, которой поклонялись предки. Древние славяне приписывали ей уникальный дар создателя и верили, что именно благодаря ей появилось все живое.
Традиции праздника
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Предки считали, что березы олицетворяют образ Берегини. Поэтому в праздник женщины и девушки ходили в лес, чтобы поклониться деревьям. Девушки просили помочь выйти замуж, а женщины — укрепить семейные узы.
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В этот день принято было выходить в луга с белыми полотенцами. Люди верили, что можно обрести здоровье на целый год, если намочить полотенце росой и умыться. Полотенца не выкидывали, хранили как оберег.
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Предки устраивали застолья, приглашали священников освятить хлев и скот.
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Также в этот день люди парились в бане, пили различные травяные чаи и проводили оздоровительные процедуры.
Что нельзя делать
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Ругаться и ссориться, иначе негатив будет преследовать всю жизнь.
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Бегать по полям, рвать траву и собирать урожай, за это Берегини накажет.
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Брать в руки иголку.
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Лениться, богиня не любит ленивых людей.
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Переезжать и переставлять мебель, это может привести к финансовым проблемам.
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Совершать крупные покупки, они будут бесполезными.
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Лгать, распускать слухи, сплетничать, иначе возникнут проблемы с зубами.
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Заходить в водоемы, иначе можно стать жертвой русалки.
Погодные приметы
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Сазан плещется — к солнечным денькам.
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Асфальт после дождя быстро высыхает — к долгой непогоде.
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Сычи много кричат — к урожаю.
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Крылатые муравьи кружатся в воздухе — к ливню.
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Листья пожелтели — будет ранняя осень и зима.