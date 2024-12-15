15 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
15 декабря отмечается Международный день чая, День радиотехнических войск ВКС РФ и Абакумов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День радиотехнических войск ВКС РФ
15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День основания Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года на основании Постановления Совета Министров СССР и изначально именовался Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) противовоздушной обороны СССР.
Международные праздники
Международный день чая
Международный день чая отмечается 15 декабря с 2005 года в странах, производящих чай, таких как Индия, Шри-Ланка, Непал, Вьетнам, Индонезия, Бангладеш, Кения, Малави, Малайзия, Уганда и Танзания. Этот день был учрежден с целью привлечь внимание правительств и населения всего мира к влиянию международной торговли чаем на рабочих и производителей. Он также связан с призывами к обеспечению ценовой поддержки и внедрению принципов справедливой торговли.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 декабря
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День журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
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День антидепрессантов.
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День капкейка в США.
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День энергетика в Казахстане.
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День имбирно-пряничного латте в США.
Церковные праздники
День святого пророка Аввакума
День святого пророка Аввакума отмечается православными христианами 15 декабря. Аввакум жил в VIII веке до нашей эры и считается одним из двенадцати малых пророков Библии. Его имя связано с книгой, где он обращается к Богу с вопросами о справедливости и судьбе своего народа.
Пророк Аввакум известен своей стойкостью в вере и осуждением несправедливости. Он обличал пороки своего времени, демонстрируя глубокую приверженность к Богу и Его законам.
Какие еще церковные праздники отмечаются 15 декабря
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Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».
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День памяти преподобного Афанасия Печерского.
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День памяти святой мученицы Миропии Хиосской.
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День памяти святителя Иессея Цилканского.
Традиции и приметы на 15 декабря
15 декабря православные христиане чтят святого пророка Аввакума, в народе — Абакумов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
- С давних времен предки обращались к Высшим силам с просьбой изгнать из дома всякую нечисть. Также в это время принято молить Всевышнего о даровании крепкого и здорового сна как для себя, так и для младенцев.
- Девушкам в этот день рекомендуется собираться вместе за рукоделием для обсуждения различных девичьих тем.
- Если какие-либо ремонтные работы уже начаты ранее, лучше отложить их на другой день и сделать перерыв, чтобы избежать гнева Домового.
Что нельзя делать:
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Начинать ремонт — Домовой будет зол и начнет пакостить.
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Устраивать шумные застолья, так как это может привести к проблемам в личной жизни.
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Зашивать дырки на одежде — можно привлечь старые заботы и неприятности.
Погодные приметы:
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Много снега — к богатому урожаю травы.
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Луна в тумане — будет метель.
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Мороз, а петух песню запел — скоро потеплеет.
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Дождь предвещает непогоду, которая продлится до февраля.