14 января: какой сегодня праздник в России и в мире
14 января отмечается Старый Новый год, Всемирный день логики и Обрезание Господне. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Праздники в России
Старый Новый год
Традиционно в России в ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Празднуется торжество с начала XX века, после перехода на григорианский календарь. Это неофициальный праздник, который принято встречать в кругу семьи.
Международные праздники
Всемирный день логики
14 января во многих странах отмечается Всемирный день логики. Праздник учредили в 2019 году ЮНЕСКО и Международный совет по философии и гуманитарным наукам.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 января
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День народного целителя.
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День белоснежных птиц.
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День рождения Московской области.
Церковные праздники
Обрезание Господне
14 января православные христиане отмечают один из великих праздников — Обрезание Господне. В этот день Христос показал, что Он — истинный Человек, а не носитель призрачной плоти. Также в этот же день он был наречен именем Иисус, что означает Спаситель.
Какие еще церковные праздники отмечаются 14 января
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Праздник иконы Божией Матери «Ты Еси Лоза Виноградная».
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День памяти святителя Василия Великого.
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День памяти святого мученика Василия Анкирского Кесарийского.
Традиции и приметы на 14 января
14 января в народе отмечается Старый Новый год. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Принято накрывать пышный стол. Ставить различные мясные блюда, блины, выпечку, кутью. Считалось, чем богаче стол, тем удачнее будет год.
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Предки старались напоить и накормить скот досыта, чтобы он был здоров.
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Хозяйки пекли пряники в форме животных и угощали ими гостей. Считалось, что домашняя скотина будет жива и здорова.
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На Руси люди весело отмечали праздник, собирались компаниями и шли колядовать по домам. Их благодарили, давали угощения, фрукты, конфеты.
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Мужчины утром 14 января ходили посевать — осыпали двор и жилище зерном, пели песни. Зерно запрещалось подметать и выбрасывать. Его бережно собирали и хранили до следующего года.
Что нельзя делать:
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Давать колядующим деньги, также давать или брать в долг — к безденежью на весь год.
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Считать мелочь — к слезам и печали на весь год.
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Убираться и выносить мусор из двора — к нищете.
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Девушкам и женщинам смотреться в зеркало — они потеряют красоту.
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Ругаться, ссориться и таить в себе обиду — к неудачам на весь год.
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Садиться за стол в темной одежде — к печальным событиям.
Погодные приметы:
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Южный ветер предвещает жаркое и долгое лето, восточный — урожай фруктов, западный — много молока и рыбы, северный — урожай орехов.
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Иней на деревьях — будет много меда.
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Снег выпал — зима будет снежной, а весна поздней.
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Много звезд на небе — к урожаю ягод.
Что произошло 14 января
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1700 год — Петр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
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1814 год — открытие Императорской Публичной библиотеки.
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1914 год — Генри Форд впервые в мире применил конвейерный способ сборки автомобилей.
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1929 год — образована Московская область.
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1980 год — основана военно-патриотическая рок-группа «Любэ».