14 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Читайте нас в

14 января отмечается Старый Новый год, Всемирный день логики и Обрезание Господне. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

Старый Новый год

Традиционно в России в ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Празднуется торжество с начала XX века, после перехода на григорианский календарь. Это неофициальный праздник, который принято встречать в кругу семьи.

Международные праздники

Всемирный день логики

14 января во многих странах отмечается Всемирный день логики. Праздник учредили в 2019 году ЮНЕСКО и Международный совет по философии и гуманитарным наукам.

Фото Christian Horz, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 января

День народного целителя.

День белоснежных птиц.

День рождения Московской области.

Церковные праздники

Обрезание Господне

14 января православные христиане отмечают один из великих праздников — Обрезание Господне. В этот день Христос показал, что Он — истинный Человек, а не носитель призрачной плоти. Также в этот же день он был наречен именем Иисус, что означает Спаситель.

Фото ZeynepKaya, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 14 января

Праздник иконы Божией Матери «Ты Еси Лоза Виноградная».

День памяти святителя Василия Великого.

День памяти святого мученика Василия Анкирского Кесарийского.

Традиции и приметы на 14 января

14 января в народе отмечается Старый Новый год. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Принято накрывать пышный стол. Ставить различные мясные блюда, блины, выпечку, кутью. Считалось, чем богаче стол, тем удачнее будет год.

Предки старались напоить и накормить скот досыта, чтобы он был здоров.

Хозяйки пекли пряники в форме животных и угощали ими гостей. Считалось, что домашняя скотина будет жива и здорова.

На Руси люди весело отмечали праздник, собирались компаниями и шли колядовать по домам. Их благодарили, давали угощения, фрукты, конфеты.

Мужчины утром 14 января ходили посевать — осыпали двор и жилище зерном, пели песни. Зерно запрещалось подметать и выбрасывать. Его бережно собирали и хранили до следующего года.

Фото Liliboas, iStock

Что нельзя делать:

Давать колядующим деньги, также давать или брать в долг — к безденежью на весь год.

Считать мелочь — к слезам и печали на весь год.

Убираться и выносить мусор из двора — к нищете.

Девушкам и женщинам смотреться в зеркало — они потеряют красоту.

Ругаться, ссориться и таить в себе обиду — к неудачам на весь год.

Садиться за стол в темной одежде — к печальным событиям.

Погодные приметы:

Южный ветер предвещает жаркое и долгое лето, восточный — урожай фруктов, западный — много молока и рыбы, северный — урожай орехов.

Иней на деревьях — будет много меда.

Снег выпал — зима будет снежной, а весна поздней.

Много звезд на небе — к урожаю ягод.

Что произошло 14 января