14 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы, День чак-чака и День работников заповедного дела. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День работников заповедного дела
14 октября в России отмечается День работников заповедного дела. В 1999 году на Всероссийском совещании директоров государственных природных заповедников во Владивостоке было решено считать этот день профессиональным праздником сотрудников государственных природных заповедников.
Международные праздники
День чак-чака
Ежегодно 14 октября в некоторых странах мира отмечается гастрономический праздник — День чак-чака. Это торжество всем известной восточной сладости, которая изготавливается из теста с медом.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 октября
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День рождения Винни-Пуха;
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День накопления жизненных сил;
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Всемирный день за будущее без кариеса;
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Всемирный день спирометрии и легочного здоровья;
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Международный день винограда «Прокупац»;
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Всемирный день стандартов.
Церковные праздники
Покров Пресвятой Богородицы
14 октября православная церковь отмечает один из великих церковных праздников — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В основе торжества лежит предание о явлении Божией Матери в Константинополе в начале Х века. Тогда Византийская империя в очередной раз оказалась на грани исчезновения. Люди надеялись на помощь Пресвятой Богородицы, поэтому днем и ночью молились ей во Влахернском храме. Богородица услышала молитвы.
Невидимая для других, она в сопровождении Иоанн Предтечи и апостола Иоанна Богослова, а также множества святых, явилась и сняла с себя блиставшее покрывало. Затем святая распростерла его над всем стоящим в храме народом. Покров Божией Матери защитил город, так как вскоре поднялась буря, которая уничтожила корабли врагов у берегов Константинополя.
Какие еще церковные праздники отмечают 14 октября
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Праздник Псково-Покровской иконы Божией Матери;
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Праздник иконы Божией Матери Мятинская;
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Праздник иконы Божией Матери Люблинская;
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Праздник иконы Божией Матери Барская;
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День памяти преподобного Романа Сладкопевца;
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Собор Молдавских святых;
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Праздник иконы Божией Матери Гербовецкая;
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День памяти святого апостола Анания;
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Праздник Касперовской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 14 октября
14 октября православная церковь отмечает великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Незамужние девушки ходили с платком на голове — покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках будущего мужа.
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Предки старались играть свадьбы в Покров день — такие браки были долгими и счастливыми.
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Чтобы встретить праздник с Божьей благодатью, верующие шли на всенощное бдение в храмы.
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Хозяйки пекли пирожки и булочки, угощали ими гостей и соседей. Они верили, что искренняя щедрость в этот день приводит к достатку.
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Предки топили печь ветками фруктовых деревьев. Считалось, что тогда в доме всю зиму будет тепло.
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Проводили праздничные застолья, но во время них не забывали про Домового. Ему ставили миску с молоком за печкой, чтобы заручиться поддержкой домашнего духа на всю зиму.
Что нельзя делать
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Работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Разрешалось приготовить праздничные блюда к столу.
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Отказывать в гостеприимстве.
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Ругаться и сквернословить.
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Употреблять алкоголь и переедать.
Погодные приметы
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Какая погода на Покров — такая будет и зимой.
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Если к Покрову листья с деревьев полностью облетели — зиму будет легкой и снежной, если остались — будут суровые морозы.
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Журавли улетели до праздника — к холодной зиме, после него — к теплой.
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Северный ветер сулит снежную зиму, южный — мягкую, а западный и восточный — суровую.