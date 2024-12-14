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Какой сегодня праздник: что за день 14 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

14 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День обезьян
Фото javarman3, iStock
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14 декабря отмечается День обезьян, День вязания и Наумов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День вязания

14 декабря в России отмечается День вязания. Дата торжества выбрана неслучайно. В этот день, в 1887 году, вышла книга «Курс женских рукоделий». Это издание стало своеобразной энциклопедией народных промыслов, один из разделов которого был посвящен вязанию.

День вязания
Фото LukaTDB, iStock

Международные праздники

День обезьян

14 декабря во многих странах мира отмечается День обезьян. Праздник не носит официального статуса. Он возник как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов в 2000 году отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. В итоге шуточный праздник перерос в международный.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 декабря

  • День вертолетчика.

  • Международный день условно-бесплатных программ.

  • День башкирского языка.

  • День кривляния перед зеркалом.

  • День бесплатной доставки в США.

  • День энергосбережения в Индии.

  • День жареных каштанов в США.

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Церковные праздники

День памяти святого пророка Наума

День памяти святого пророка Наума отмечается 14 декабря. Святой является одним из 12 меньших пророков Ветхого Завета и наиболее известен пророчествами о разрушении Нинивии, столицы Ассирийской империи. Наум жил в VII веке до нашей эры и, согласно преданиям, был родом из Галилеи.

День памяти святого пророка Наума
Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 14 декабря

  • День памяти праведного Филарета Милостивого.

  • День памяти мученика Анания Персиянина.

Традиции и приметы на 14 декабря

14 декабря православные христиане отмечают День памяти святого пророка Наума, в народе — Наумов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки верили, что в этот день время нужно посвятить обучению и получению новых знаний, чтобы быть успешным в будущем.

  • Продолжался Рождественский пост, поэтому его соблюдали.

  • Устраивались семейные посиделки за ужином.

Девушка читает книгу
Фото hobo, iStock

Что нельзя делать:

  • Выходить на улицу в темное время суток — злые духи могут забрать силы и рассудок.

  • Хвастаться успехами и проводить магические ритуалы — можно остаться без удачи и привлечь в жизнь черную полосу.

  • Лениться и проводить день в праздности — будут неприятности.

  • Изучать что-то новое за едой — можно «съесть» знания.

  • Смотреться в зеркало после учебы — все знания будут напрасны.

Погодные приметы:

  • Звезды на небе переливаются — будет вьюга.

  • Звездное ночное небо — к заморозкам.

  • Сильный ветер предвещал морозы.

  • Слышно собачий лай — к снегопаду.

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