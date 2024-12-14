14 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

14 декабря отмечается День обезьян, День вязания и Наумов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День вязания

14 декабря в России отмечается День вязания. Дата торжества выбрана неслучайно. В этот день, в 1887 году, вышла книга «Курс женских рукоделий». Это издание стало своеобразной энциклопедией народных промыслов, один из разделов которого был посвящен вязанию.

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Международные праздники

День обезьян

14 декабря во многих странах мира отмечается День обезьян. Праздник не носит официального статуса. Он возник как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов в 2000 году отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. В итоге шуточный праздник перерос в международный.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 декабря

День вертолетчика.

Международный день условно-бесплатных программ.

День башкирского языка.

День кривляния перед зеркалом.

День бесплатной доставки в США.

День энергосбережения в Индии.

День жареных каштанов в США.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Наума

День памяти святого пророка Наума отмечается 14 декабря. Святой является одним из 12 меньших пророков Ветхого Завета и наиболее известен пророчествами о разрушении Нинивии, столицы Ассирийской империи. Наум жил в VII веке до нашей эры и, согласно преданиям, был родом из Галилеи.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 14 декабря

День памяти праведного Филарета Милостивого.

День памяти мученика Анания Персиянина.

Традиции и приметы на 14 декабря

14 декабря православные христиане отмечают День памяти святого пророка Наума, в народе — Наумов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки верили, что в этот день время нужно посвятить обучению и получению новых знаний, чтобы быть успешным в будущем.

Продолжался Рождественский пост, поэтому его соблюдали.

Устраивались семейные посиделки за ужином.

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Что нельзя делать:

Выходить на улицу в темное время суток — злые духи могут забрать силы и рассудок.

Хвастаться успехами и проводить магические ритуалы — можно остаться без удачи и привлечь в жизнь черную полосу.

Лениться и проводить день в праздности — будут неприятности.

Изучать что-то новое за едой — можно «съесть» знания.

Смотреться в зеркало после учебы — все знания будут напрасны.

Погодные приметы: