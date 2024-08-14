14 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

14 августа отмечается День рождения мессенджера Telegram, Всемирный день ящерицы и Медовый спас. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Дeнь пoдpaздeлeния пo бopьбe c пpecтуплeниями в cфepe инфopмaциoнныx тexнoлoгий МВД РФ (Дeнь упpaвлeния «К»)

День образования управления «К» отмечают ежегодно 14 августа. Необходимость создания в структуре МВД России подразделения, занимающегося раскрытием преступлений с использованием информационных технологий, возникла в начале 90-х годов. Так как развитие науки и техники привнесли, помимо преимуществ, проблемы, связанные с проникновением преступности в информационное пространство.

Международные праздники

День рождения мессенджера Telegram

14 августа 2013 года мессенджер Telegram впервые появился в AppStore. Поэтому именно эта дата считается днем рождения приложения, которым сейчас пользуется 900 млн человек ежедневно.

Фото miniseries/istockphoto.com

Всемирный день ящерицы

Ежегодно 14 августа отмечается Всемирный день ящерицы. На сегодняшний день существует более 7300 видов ящериц. Однако многие из них находятся под угрозой исчезновения. Поэтому праздник призван привлечь внимание к проблемам, которые приводят к сокращению численности ящериц.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 августа

Праздник воспаленного воображения.

День выгула черепахи.

День сведения татуировки.

День фруктового мороженого в США.

День энергетика в Польше.

Церковные праздники

День памяти семи святых мучеников Маккавеев

Семь святых мучеников Маккавеев: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и Маркелл, мать их Соломония и учитель их Елеазар пострадали в 166 году до Рождества Христова от сирийского царя Антиоха Епифана. Он осквернил храм Господень, поставив в него статую бога Зевса, к поклонению которому принуждал иудеев. Однако старец-законоучитель Елеазар, его ученики — семь братьев Маккавеев и их мать Соломония — отказались принести жертву языческим богам и приняли смерть.

Фото Sviatlana Lazarenka/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 14 августа

Начало Успенского собора.

Праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня.

Традиции и приметы на 14 августа

14 августа православная церковь чтит память семи святых мучеников Маккавеев, в народе этот день прозвали Медовый спас. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют 14 августа.

Традиции праздника:

В этот день чтят пасечников и благодарят за их труд.

В Медовый спас принято есть мед. Перед тем как съесть ложку меда, предки загадывали желание, считалось, что оно обязательно сбудется.

Хозяйки готовили блюда из мака. Считалось, что мед и мак в этот день обладают целебными свойствами.

Предки старались в этот день посетить утреннюю службу в церкви и освятить мед и мак. Женщины приносили васильки и бархатцы, а после делали их них обереги для дома.

Женщины в Медовый спас просили об отпущении грехов.

Пасечники отдавали порцию меда нуждающимся, а люди делились освященным продуктами с нищими сразу после выхода из церкви.

Фото Wojtek Skora/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Работать, разрешалось трудиться лишь пасечникам. Люди ходили друг к другу в гости и проводили день в кругу близких.

Устраивать шумные застолья, праздник принято отмечать семьей и в тихой обстановке.

Погодные приметы: