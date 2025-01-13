13 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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13 января отмечается День российской печати, Щедрый вечер и День резинового утенка. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День российской печати

13 января в России отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов. Торжество связано с исторической датой. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

Международные праздники

День резинового утенка

День резинового утенка отмечается по всему миру ежегодно 13 января. Эти стильные предметы обрели культовый статус в западной поп-культуре. Но никто не может точно сказать, откуда взялись резиновые утята, но многие знают их с детства.

Фото Imagesbybarbara, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 января

День случайных попутчиков.

День общественного радиовещания.

День наклейки в США.

День совершеннолетия в Японии.

Церковные праздники

День памяти святителя Петра Могилы

День памяти святителя Петра Могилы отмечается 13 января в православной традиции. Святитель Петр Могила (1596-1647) был выдающимся православным архиепископом и одним из наиболее влиятельных деятелей своего времени. Он основал Киево-Могилянскую академию, которая стала одним из первых высших учебных заведений на Руси и сыграла значительную роль в развитии образования и богословия.

Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 13 января

День памяти преподобной Мелании Младшей.

Традиции и приметы на 13 января

13 января в народе отмечается Щедрый вечер. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Люди наряжались и шли колядовать по соседям.

Хозяйки накрывали богатый стол с мясными блюдами, выпечкой, ставили на стол тарелку с маком, который считался символом долгих лет жизни.

В дом обязательно впускали ряженых, которые колядовали и устраивали «щедривки». Их угощали сладостями и сдобой.

Люди надевали новые вещи, а старые убирали подальше, чтобы жить в благополучии весь год.

До захода солнца мыли пол, потом выливали воду в надежде, что с ней уходит все плохое.

Фото wjarek, iStock

Что нельзя делать:

Давать и считать мелочь, чтобы потом «не мелочиться весь год».

Скандалить и выяснять отношения — ссора затянется надолго.

Экономить на еде и ставить на стол пустую кутью — будет голод в семье.

Садиться за стол в темной одежде — к печальным событиям в течение года.

Погодные приметы:

Снегопад предвещает позднюю весну, но урожайный год.

Подул южный ветер — лето будет жарким.

Если в Щедрый день тепло, лето будет дождливым.

Что произошло 13 января