13 января: какой сегодня праздник в России и в мире
13 января отмечается День российской печати, Щедрый вечер и День резинового утенка. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День российской печати
13 января в России отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов. Торжество связано с исторической датой. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».
Международные праздники
День резинового утенка
День резинового утенка отмечается по всему миру ежегодно 13 января. Эти стильные предметы обрели культовый статус в западной поп-культуре. Но никто не может точно сказать, откуда взялись резиновые утята, но многие знают их с детства.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 января
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День случайных попутчиков.
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День общественного радиовещания.
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День наклейки в США.
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День совершеннолетия в Японии.
Церковные праздники
День памяти святителя Петра Могилы
День памяти святителя Петра Могилы отмечается 13 января в православной традиции. Святитель Петр Могила (1596-1647) был выдающимся православным архиепископом и одним из наиболее влиятельных деятелей своего времени. Он основал Киево-Могилянскую академию, которая стала одним из первых высших учебных заведений на Руси и сыграла значительную роль в развитии образования и богословия.
Какие еще церковные праздники отмечаются 13 января
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День памяти преподобной Мелании Младшей.
Традиции и приметы на 13 января
13 января в народе отмечается Щедрый вечер. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Люди наряжались и шли колядовать по соседям.
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Хозяйки накрывали богатый стол с мясными блюдами, выпечкой, ставили на стол тарелку с маком, который считался символом долгих лет жизни.
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В дом обязательно впускали ряженых, которые колядовали и устраивали «щедривки». Их угощали сладостями и сдобой.
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Люди надевали новые вещи, а старые убирали подальше, чтобы жить в благополучии весь год.
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До захода солнца мыли пол, потом выливали воду в надежде, что с ней уходит все плохое.
Что нельзя делать:
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Давать и считать мелочь, чтобы потом «не мелочиться весь год».
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Скандалить и выяснять отношения — ссора затянется надолго.
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Экономить на еде и ставить на стол пустую кутью — будет голод в семье.
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Садиться за стол в темной одежде — к печальным событиям в течение года.
Погодные приметы:
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Снегопад предвещает позднюю весну, но урожайный год.
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Подул южный ветер — лето будет жарким.
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Если в Щедрый день тепло, лето будет дождливым.
Что произошло 13 января
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1703 год — в Москве вышел первый номер газеты «Ведомости». Это была первая в России газета.
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1813 год — русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова перешли Неман и, вступив в герцогство Варшавское, начали освобождение Европы от Наполеона.
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1830 год — в Москве вышел в печать первый номер «Литературной газеты».
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1858 год — поступила в обращение первая российская почтовая марка.
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1872 год — в России начала работу служба погоды.
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1934 год — постановлением Совнаркома СССР учреждена cтепень кандидата наук.
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1953 год — в Советском Союзе начались аресты по так называемому «делу врачей».