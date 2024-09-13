13 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
13 сентября отмечается Всемирный день шоколада, День парикмахера и Куприянов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День парикмахера
День парикмахера — это неофициальный праздник всех тех, кто дарит людям красивые прически.
Когда было придумано торжество, неизвестно. Однако отмечать День парикмахера стали после 2000 года (так как ранее цирюльники справляли только День красоты).
Международные праздники
Всемирный день шоколада
У Всемирного дня шоколада несколько дат празднования — 7 июля, 11 июля, 13 сентября и 29 ноября. Придумали торжество во Франции, в 1995 году, хотя родиной шоколада считается Мексика. Изначально праздник задумывался, как национальный, однако любителям сладости идея понравилась, и торжество начали отмечать во всем мире.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 сентября
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День шарлоток и осенних пирогов;
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День неприятностей «Пятница, тринадцатое»;
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День позитивного мышления;
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День рождения пенициллина;
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Международный день скептиков;
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День основания Краснодарского края;
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День Ростовской области;
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День йоги в России;
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День рождения бионики;
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День железных материалов;
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Всемирный день борьбы с сепсисом.
Церковные праздники
День памяти священномученика Киприана Карфагенского
Киприан Карфагенский — создатель канонического учения о единстве церкви и ее иерархической структуре. Вырос в языческом окружении, считался преуспевающим юристом. Через два года после крещения по требованию паствы его избрали в епископы. Во время гонения императора Валериана I Киприана отправили в ссылку. На следующий год гонения усилились, мученик вновь предстал перед судом и был казнен.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 сентября
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Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы.
Традиции и приметы на 13 сентября
13 сентября православные верующие чтят память священномученика Киприана Карфагенского, в народе — Куприянов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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К празднику на болотах поспевала клюква. Из нее готовили варенье, добавляли в пироги, сушили. Выпечкой угощали нищих и странников.
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Крестьяне убирали репу, морковь, свеклу.
Что нельзя делать
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Девушкам и парням собирать клюкву. Первые могли стать бесплодными, а мужчины — потерять рассудок.
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Отправляться в дальнюю дорогу — путников будут поджидать несчастья в пути.
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Пересаживать растения — они не приживутся.
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Играть свадьбы, свататься, крестить детей — к невзгодам.
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Принимать подарки, особенно от незнакомцев, — к бедам и проклятиям.
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Женщинам завязывать узлы и заниматься рукоделием — к болезням.
Погодные приметы
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Лягушки прячутся глубоко под водой — к похолоданию.
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Низко летят журавли — зима будет теплой.
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Журавли громко курлычут — к дождю.