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Какой сегодня праздник: что за день 13 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

13 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День шоколада
Фото Liliia Bila/istockphoto.com
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13 сентября отмечается Всемирный день шоколада, День парикмахера и Куприянов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День парикмахера

День парикмахера — это неофициальный праздник всех тех, кто дарит людям красивые прически.

День парикмахера
Фото Sergey Pakulin/istockphoto.com

Когда было придумано торжество, неизвестно. Однако отмечать День парикмахера стали после 2000 года (так как ранее цирюльники справляли только День красоты).

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Международные праздники

Всемирный день шоколада

У Всемирного дня шоколада несколько дат празднования — 7 июля, 11 июля, 13 сентября и 29 ноября. Придумали торжество во Франции, в 1995 году, хотя родиной шоколада считается Мексика. Изначально праздник задумывался, как национальный, однако любителям сладости идея понравилась, и торжество начали отмечать во всем мире.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 сентября

  • День шарлоток и осенних пирогов;

  • День неприятностей «Пятница, тринадцатое»;

  • День позитивного мышления;

  • День рождения пенициллина;

  • Международный день скептиков;

  • День основания Краснодарского края;

  • День Ростовской области;

  • День йоги в России;

  • День рождения бионики;

  • День железных материалов;

  • Всемирный день борьбы с сепсисом.

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Церковные праздники

День памяти священномученика Киприана Карфагенского

Киприан Карфагенский — создатель канонического учения о единстве церкви и ее иерархической структуре. Вырос в языческом окружении, считался преуспевающим юристом. Через два года после крещения по требованию паствы его избрали в епископы. Во время гонения императора Валериана I Киприана отправили в ссылку. На следующий год гонения усилились, мученик вновь предстал перед судом и был казнен.

Церковные праздники
Фото Andrey Sayfutdinov/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 13 сентября

  • Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы.

Традиции и приметы на 13 сентября

13 сентября православные верующие чтят память священномученика Киприана Карфагенского, в народе — Куприянов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • К празднику на болотах поспевала клюква. Из нее готовили варенье, добавляли в пироги, сушили. Выпечкой угощали нищих и странников.

  • Крестьяне убирали репу, морковь, свеклу.

Клюква
Фото gaus-nataliya/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Девушкам и парням собирать клюкву. Первые могли стать бесплодными, а мужчины — потерять рассудок.

  • Отправляться в дальнюю дорогу — путников будут поджидать несчастья в пути.

  • Пересаживать растения — они не приживутся.

  • Играть свадьбы, свататься, крестить детей — к невзгодам.

  • Принимать подарки, особенно от незнакомцев, — к бедам и проклятиям.

  • Женщинам завязывать узлы и заниматься рукоделием — к болезням.

Погодные приметы

  • Лягушки прячутся глубоко под водой — к похолоданию.

  • Низко летят журавли — зима будет теплой.

  • Журавли громко курлычут — к дождю.

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