13 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ и Михаил Соломенный. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ

Ежегодно во второе воскресенье октября празднуется День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. В 2024 году торжество выпало на 13-е число. Это профессиональный праздник фермеров, агрономов, специалистов пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводов и огородников.

Международные праздники

Всемирный день борьбы с тромбозом

13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. Дата выбрана не случайно, потому что в этот день в 1821 году родился немецкий врач Рудольф Вирхов, который первым разработал концепцию «тромбоза» и добился значительных успехов в ее понимании.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 октября

День целомудрия;

День засыпающих деревьев;

День глупых высказываний;

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий;

Международный день геологического тайника;

Международный день скептиков;

Всемирный день воздушных змеев;

День гидрографической службы ВМФ РФ;

Международный день простого языка;

Международный день костюма.

Церковные праздники

День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского

13 октября православные верующие чтят память святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси. Он родился в Сирии, в 988 году прибыл к великому князю Владимиру. Был одним из главных распространителей христианства и строил церкви. Именно Михаилу приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря. В 992 году святой скончался в Киеве, его мощи с 1730 года хранятся в соборной Печерской церкви.

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Какие еще церковные праздники отмечают 13 октября

День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца;

День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении.

Традиции и приметы на 13 октября

13 октября православная церковь чтит память святого Михаила, митрополита Киевского, в народе — Михаил Соломенный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Девушки сжигали старую набивку в подушках и матрасах и заменяли ее на новую. А мужчины меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме, чтобы защититься от сглаза и порчи.

Чтобы не впустить в дом злые силы, порог обливали святой водой.

В праздник ходили в баню, чтобы попариться и очистить себя от негатива.

На Михаила Соломенного сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее.

В этот день предки купали детей на пороге. Они верили, что это поможет защитить их от болезней зимой.

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Что нельзя делать

Спать на старом постельном белье. Хозяйки меняли его на свежее, перебирали подушки, взбивали матрасы, чтобы из жизни ушли все неприятности и горести.

Заниматься серьезными делами, переговорами и заключением сделок — к неудачам.

Ссориться, чтобы не навлечь сложности.

Жениться — не будет счастливого брака.

Ходить в грязной одежде, чтобы не притянуть несчастья.

Ходить в лес, иначе злые духи уведут далеко вглубь.

Приглашать гостей — к ссорам в доме.

Погодные приметы