13 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ и Михаил Соломенный. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ
Ежегодно во второе воскресенье октября празднуется День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. В 2024 году торжество выпало на 13-е число. Это профессиональный праздник фермеров, агрономов, специалистов пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводов и огородников.
Международные праздники
Всемирный день борьбы с тромбозом
13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. Дата выбрана не случайно, потому что в этот день в 1821 году родился немецкий врач Рудольф Вирхов, который первым разработал концепцию «тромбоза» и добился значительных успехов в ее понимании.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 октября
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День целомудрия;
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День засыпающих деревьев;
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День глупых высказываний;
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Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий;
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Международный день геологического тайника;
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Международный день скептиков;
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Всемирный день воздушных змеев;
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День гидрографической службы ВМФ РФ;
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Международный день простого языка;
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Международный день костюма.
Церковные праздники
День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского
13 октября православные верующие чтят память святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси. Он родился в Сирии, в 988 году прибыл к великому князю Владимиру. Был одним из главных распространителей христианства и строил церкви. Именно Михаилу приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря. В 992 году святой скончался в Киеве, его мощи с 1730 года хранятся в соборной Печерской церкви.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 октября
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День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца;
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День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении.
Традиции и приметы на 13 октября
13 октября православная церковь чтит память святого Михаила, митрополита Киевского, в народе — Михаил Соломенный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Девушки сжигали старую набивку в подушках и матрасах и заменяли ее на новую. А мужчины меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме, чтобы защититься от сглаза и порчи.
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Чтобы не впустить в дом злые силы, порог обливали святой водой.
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В праздник ходили в баню, чтобы попариться и очистить себя от негатива.
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На Михаила Соломенного сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее.
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В этот день предки купали детей на пороге. Они верили, что это поможет защитить их от болезней зимой.
Что нельзя делать
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Спать на старом постельном белье. Хозяйки меняли его на свежее, перебирали подушки, взбивали матрасы, чтобы из жизни ушли все неприятности и горести.
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Заниматься серьезными делами, переговорами и заключением сделок — к неудачам.
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Ссориться, чтобы не навлечь сложности.
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Жениться — не будет счастливого брака.
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Ходить в грязной одежде, чтобы не притянуть несчастья.
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Ходить в лес, иначе злые духи уведут далеко вглубь.
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Приглашать гостей — к ссорам в доме.
Погодные приметы
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Журавли улетели — зима будет ранняя и холодная.
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Белка чисто вылиняла — к хорошей зиме.
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Первый сухой снег сулит хорошее лето.
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Утренний мороз на окнах — к приходу гостей.
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Если много орехов, а грибов нет — зима будет снежная и суровая.
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Снегирь пищит — будет ранняя зима.