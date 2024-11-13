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Какой сегодня праздник: что за день 13 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

13 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

13 ноября отмечается Всемирный день доброты
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день доброты
Фото Anastasia Dobrusina, iStock
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13 ноября отмечается Всемирный день доброты, День рождения сосиски и Спиридон и Никодим. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

День рождения сосиски

Во многих странах мира 13 ноября отмечается День рождения сосиски.В 1805 году хозяин мясной лавки из Вены Иоганн Георг Ланер впервые приготовил это блюдо. Сегодня это любимый продукт многих людей всех возрастов.

День рождения сосиски
Фото SolStock, iStock

Всемирный день доброты

13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Дата была выбрана в честь организации в 1998 году в Токио первой конференции Всемирного движения за доброту. В праздник принято совершать добрые, искренние и благородные поступки.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 ноября

  • Международный день слепых;

  • День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения;

  • День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ;.

  • День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ;

  • Международный день патологии.

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Церковные праздники

День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

13 ноября православная церковь вспоминает преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Преподобный Спиридон и святой Никодим были монахами и служителями Киево-Печерской лавры, которые прославились своей преданностью Богу, трудами и усердной молитвой.

День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
Фото Sviatlana Lazarenka, iStock

Спиридон и Никодим были известны и тем, что занимались приготовлением просфор — специальных хлебов, используемых в православном богослужении. Они своим примером вдохновляли других монахов на добродетельную жизнь, следили за порядком в обители и активно участвовали в духовной жизни монастыря.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 ноября

  • День памяти святого мученика Епимаха Александрийского;

  • День памяти святых апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.

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Традиции и приметы на 13 ноября

13 ноября православные верующие чтят память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. В народе — Спиридон и Никодим. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Люди шли в церковь и молились святым. Просили у них защиты для дома от пожара.

  • 13 ноября на Руси отмечался праздник — День матицы. Матицей назывался брус, располагавшийся поперек избы, на который укладывался потолок. Эту деталь считали важнейшей частью дома, поэтому название произошло от слова «мать». По старинной традиции вся семья собиралась под матицей, чтобы привлечь достаток, счастье и благополучие в свой дом.

  • Крестьяне переводили кур в зимние помещения. Птиц внимательно осматривали, отбирая старых и слабых для забоя.

  • Хозяйки готовили разнообразные блюда из куриного мяса: куриные котлеты, запеченную или фаршированную птицу, а также традиционные на Руси курники.

  • В некоторых регионах отмечали праздник рыбаков. Вспоминали различные поговорки и пословицы, связанные с рыбалкой.

Курник на столе
Фото Ann_Zhuravleva, iStock

Что нельзя делать

  • Тратить большие суммы денег, давать или занимать деньги в долг — к финансовым трудностям и бедности.

  • Ссориться, конфликтовать и громко спорить — к несчастьям.

  • Общаться с незнакомыми людьми — можно привлечь злых духов.

Погодные приметы

  • Если воробьи чирикают, значит скоро будет тепло.

  • Мелкий дождь предвещает долгую непогоду.

  • Теплая погода — к сильным ветрам, которые продлятся 2-3 дня.

  • Снегири поют — зима приближается, воробьи громко чирикают — ожидает хорошая погода.

  • Если берлога медведя расположена на высоте, стоит готовиться к весеннему половодью.

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