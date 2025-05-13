13 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
13 мая отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ, Всемирный день одуванчика и Яков Теплый. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День Черноморского флота ВМФ РФ
13 мая в России отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. Весной 1783 года императрица Екатерина II после присоединения Крыма подписала указ о создании Черноморского флота.
Международные праздники
Всемирный день одуванчика
13 мая отмечается Всемирный день одуванчика. Это праздник маленького желтого цветка, который активно используется в медицине.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 мая
-
День рождения застежки-липучки.
-
День яблочного пирога.
-
Всемирный день коктейля.
-
Международный день хумуса.
-
День лепрекона.
-
День прыгающей лягушки.
-
День грозового гонга.
Церковные праздники
День памяти святого апостола Иакова Зеведеева
День памяти святого апостола Иакова Зеведеева отмечается 13 мая в церковном календаре. Святой Иаков, сын Зеведея, известен как один из 12 апостолов Иисуса Христа. Его жизнь и служение стали примером верности и преданности Богу. Иаков вместе со своим братом Иоанном получил от Христа новые имена — «Сыны грома», что символизировало их силу и страсть в проповеди Евангелия.
Какие еще церковные праздники отмечаются 13 мая
-
День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.
Традиции и приметы на 13 мая
13 мая в народе отмечается Яков Теплый. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать погоду летом. В этот день помогали нуждающимся, отдавали им вещи, чтобы весь оставшийся год был удачным.
-
Для привлечения благополучия предки готовили блюда на основе молока или молочных продуктов.
-
На Руси варили кисель, его готовили утром и подавали на завтрак всем членам семьи, а один стакан отдавали Домовому. Этот ритуал помогал привлечь благосостояние в дом.
Что нельзя делать:
-
Признаваться в любви, выходить из дома в красной, оранжевой или желтой одежде — к одиночеству.
-
Грустить и вспоминать неудачи — к неприятностям.
-
Отправляться в поездки — имелся риск ограбления, потери денег и других проблем.
-
Незамужним девушкам долго смотреть на себя в зеркало — можно потерять красоту, молодость и стать непривлекательными для мужчин.
-
Заниматься спортом — можно получить серьезную травму.
-
Гадать — злые духи могут забрать ум и сердце гадающего.
Погодные приметы:
-
Ясное небо на восходе — будет теплое лето.
-
Южный ветер — к частым грозам летом.
-
Кошка весь день спит — погода ухудшится.
-
Град — к дождливому лету с градом.
Что произошло 13 мая
-
1524 год — состоялась закладка собора Смоленской иконы Богоматери — главного храма московского Новодевичьего монастыря.
-
1754 год — вышел указ об учреждении в России первого банка.
-
1783 год — дата основания Черноморского флота России.
-
1829 год — Пушкин отправился из Москвы на Кавказ в действующую армию.
-
1845 год — в России учреждена Императорская служба мер и весов.
-
1895 год — указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская модификации револьвера системы Нагана.
-
1907 год — открылся V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и получивший название Лондонского съезда. Среди делегатов — Ленин, Сталин, Троцкий.
-
1913 год — в Петербурге совершил первый полет первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь».
-
1918 год — Декрет ВЦИК и Совнаркома «О предоставлении народному комиссару чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».
-
1919 год — начало наступления белогвардейской Северо-Западной армии Н. Н. Юденича на Петроград.
-
1921 год — Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.
-
1925 год — открыт III съезд Советов СССР.
-
1930 год — убит последний дикий сумчатый волк.
-
1942 год — Таня Савичева сделала в своем дневнике последние записи: «Мама 13 мая в 7-30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня».
-
1949 год — катастрофа Ил-12 под Новосибирском. Погибли 25 человек.
-
1982 год — с космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля Союз Т-5.