13 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

13 мая отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ, Всемирный день одуванчика и Яков Теплый. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Черноморского флота ВМФ РФ

13 мая в России отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. Весной 1783 года императрица Екатерина II после присоединения Крыма подписала указ о создании Черноморского флота.

Фото Joel Carillet, iStock

Международные праздники

Всемирный день одуванчика

13 мая отмечается Всемирный день одуванчика. Это праздник маленького желтого цветка, который активно используется в медицине.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 мая

День рождения застежки-липучки.

День яблочного пирога.

Всемирный день коктейля.

Международный день хумуса.

День лепрекона.

День прыгающей лягушки.

День грозового гонга.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Иакова Зеведеева

День памяти святого апостола Иакова Зеведеева отмечается 13 мая в церковном календаре. Святой Иаков, сын Зеведея, известен как один из 12 апостолов Иисуса Христа. Его жизнь и служение стали примером верности и преданности Богу. Иаков вместе со своим братом Иоанном получил от Христа новые имена — «Сыны грома», что символизировало их силу и страсть в проповеди Евангелия.

Фото Victoria Zimanovskaya, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 13 мая

День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

Традиции и приметы на 13 мая

13 мая в народе отмечается Яков Теплый. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать погоду летом. В этот день помогали нуждающимся, отдавали им вещи, чтобы весь оставшийся год был удачным.

Для привлечения благополучия предки готовили блюда на основе молока или молочных продуктов.

На Руси варили кисель, его готовили утром и подавали на завтрак всем членам семьи, а один стакан отдавали Домовому. Этот ритуал помогал привлечь благосостояние в дом.

Фото FreshSplash, iStock

Что нельзя делать:

Признаваться в любви, выходить из дома в красной, оранжевой или желтой одежде — к одиночеству.

Грустить и вспоминать неудачи — к неприятностям.

Отправляться в поездки — имелся риск ограбления, потери денег и других проблем.

Незамужним девушкам долго смотреть на себя в зеркало — можно потерять красоту, молодость и стать непривлекательными для мужчин.

Заниматься спортом — можно получить серьезную травму.

Гадать — злые духи могут забрать ум и сердце гадающего.

Погодные приметы:

Ясное небо на восходе — будет теплое лето.

Южный ветер — к частым грозам летом.

Кошка весь день спит — погода ухудшится.

Град — к дождливому лету с градом.

Что произошло 13 мая