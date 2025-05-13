Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 13 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

13 мая, 00:05

4 мин.

13 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день одуванчика
Фото Ulyashka, iStock

13 мая отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ, Всемирный день одуванчика и Яков Теплый. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Черноморского флота ВМФ РФ

13 мая в России отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. Весной 1783 года императрица Екатерина II после присоединения Крыма подписала указ о создании Черноморского флота.

День Черноморского флота ВМФ РФ
Фото Joel Carillet, iStock
Календарь профессиональных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь профессиональных праздников на 2025 год

Международные праздники

Всемирный день одуванчика

13 мая отмечается Всемирный день одуванчика. Это праздник маленького желтого цветка, который активно используется в медицине.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 мая

  • День рождения застежки-липучки.

  • День яблочного пирога.

  • Всемирный день коктейля.

  • Международный день хумуса.

  • День лепрекона.

  • День прыгающей лягушки.

  • День грозового гонга.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Иакова Зеведеева

День памяти святого апостола Иакова Зеведеева отмечается 13 мая в церковном календаре. Святой Иаков, сын Зеведея, известен как один из 12 апостолов Иисуса Христа. Его жизнь и служение стали примером верности и преданности Богу. Иаков вместе со своим братом Иоанном получил от Христа новые имена — «Сыны грома», что символизировало их силу и страсть в проповеди Евангелия.

День памяти святого апостола Иакова Зеведеева
Фото Victoria Zimanovskaya, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 13 мая

  • День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

Православный календарь на&nbsp;2025 год: праздники и&nbsp;посты&nbsp;&mdash; важные события.Православный календарь на 2025 год: все значимые события в одном месте

Традиции и приметы на 13 мая

13 мая в народе отмечается Яков Теплый. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать погоду летом. В этот день помогали нуждающимся, отдавали им вещи, чтобы весь оставшийся год был удачным.

  • Для привлечения благополучия предки готовили блюда на основе молока или молочных продуктов.

  • На Руси варили кисель, его готовили утром и подавали на завтрак всем членам семьи, а один стакан отдавали Домовому. Этот ритуал помогал привлечь благосостояние в дом.

Готовить блюда на основе молока
Фото FreshSplash, iStock

Что нельзя делать:

  • Признаваться в любви, выходить из дома в красной, оранжевой или желтой одежде — к одиночеству.

  • Грустить и вспоминать неудачи — к неприятностям.

  • Отправляться в поездки — имелся риск ограбления, потери денег и других проблем.

  • Незамужним девушкам долго смотреть на себя в зеркало — можно потерять красоту, молодость и стать непривлекательными для мужчин.

  • Заниматься спортом — можно получить серьезную травму.

  • Гадать — злые духи могут забрать ум и сердце гадающего.

Погодные приметы:

  • Ясное небо на восходе — будет теплое лето.

  • Южный ветер — к частым грозам летом.

  • Кошка весь день спит — погода ухудшится.

  • Град — к дождливому лету с градом.

Что произошло 13 мая

  • 1524 год — состоялась закладка собора Смоленской иконы Богоматери — главного храма московского Новодевичьего монастыря.

  • 1754 год — вышел указ об учреждении в России первого банка.

  • 1783 год — дата основания Черноморского флота России.

  • 1829 год — Пушкин отправился из Москвы на Кавказ в действующую армию.

  • 1845 год — в России учреждена Императорская служба мер и весов.

  • 1895 год — указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская модификации револьвера системы Нагана.

  • 1907 год — открылся V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и получивший название Лондонского съезда. Среди делегатов — Ленин, Сталин, Троцкий.

  • 1913 год — в Петербурге совершил первый полет первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь».

  • 1918 год — Декрет ВЦИК и Совнаркома «О предоставлении народному комиссару чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».

  • 1919 год — начало наступления белогвардейской Северо-Западной армии Н. Н. Юденича на Петроград.

  • 1921 год — Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.

  • 1925 год — открыт III съезд Советов СССР.

  • 1930 год — убит последний дикий сумчатый волк.

  • 1942 год — Таня Савичева сделала в своем дневнике последние записи: «Мама 13 мая в 7-30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня».

  • 1949 год — катастрофа Ил-12 под Новосибирском. Погибли 25 человек.

  • 1982 год — с космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля Союз Т-5.

Календарь мусульманских праздников на&nbsp;2025 год: все исламские праздники.Календарь мусульманских праздников на 2025 год
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Читайте далее
Кто родился 13 мая: список известных личностей
Следующий материал
Кто родился 13 мая: список известных личностей

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
21 ноя 06:00
4 женские ошибки, которые отталкивают мужчин
20 ноя 15:25
Психолог назвала признаки шопоголизма
19 ноя 19:55
Психотерапевт рассказала о пользе злости
18 ноя 15:55
Стали известны утвержденные даты новогодних праздников
18 ноя 12:05
Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей