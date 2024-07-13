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Какой сегодня праздник: что за день 13 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

13 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Автобус в Москве
Фото ArtMarie/istockphoto.com
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13 июля отмечается День московского транспорта, День довольных сотрудников, а также День двенадцати апостолов. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День московского транспорта

Это сравнительно новый праздник, который отмечается во вторую субботу июля — в этом году 13 июля. В этот день в столице России можно будет посмотреть парад старинных трамваев и ретроавтомобилей.

День московского транспорта
Фото PavelFilatov/istockphoto.com
Трамваи. День московского транспорта: когда отмечается и история праздника

Международные праздники

День довольных сотрудников

Это праздник сотрудников, которые любят свою работу. Довольный работник — продуктивный работник, он стремится выполнить свою работу наилучшим образом. Торжество призвано привлечь внимание руководителей к трудолюбивым и талантливым сотрудникам и поощрить их премией.

Международный день головоломки

Дата праздника приурочена ко дню рождения Эрне Рубика — венгерского архитектора и дизайнера, получившего мировую известность за свою уникальную головоломку.

День головоломки
Фото xmagic/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 июля

  • День рая для дураков;

  • Международный день купания нагишом;

  • День первого чемпионата по футболу;

  • День поиска за углом;

  • Международный день горных пород;

  • День принятия своей гиковости (англ. geek — человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, — прим. ред.).

Церковные праздники

Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых

Праздник считается одним из важнейших в православной церкви и посвящен памяти Двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Появилось торжество в IV веке от Рождества Христова, тогда наряду с почитанием каждого апостола в разные дни, церковь установила общее чествование всех апостолов Христа.

Церковь.
Фото istockphoto.com

Праздник Балыкинской иконы Божией Матери

Балыкинская икона Божией Матери находится в храме святителя Николая Чудотворца в селе Балыкино, Брянской области. Ей молятся об исцелении от беснования, болезней глаз и слепоты.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 июля

  • Праздник иконы божией матери Волынской.

Традиции и приметы на 13 июля

В народном календаре 13 июля — день Двенадцати апостолов. Предки считали, что в этот день наступает самая жаркая летняя пора.

Традиции праздника

  • Было принято делать добрые дела, не отказывать в помощи.
  • Приветствовались новые знакомства, разрешение конфликтов.
  • Предки старались в этот день съесть несколько яиц, окрашенных в желтый или золотой цвет. Они олицетворяли солнце и жизнь.
Традиции и приметы: 13 июля
Фото Watcharin panyawutso/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Сквернословить, ссориться.

  • Пить алкоголь.

  • Заниматься стиркой и уборкой.

  • Стричь волосы и ногти.

  • Планировать встречи и свидания в первой половине дня.

  • Хвастаться достатком и благополучием.

  • Упоминать нечистую силу.

  • Отказывать в приглашении прийти в гости.

  • Играть в азартные игры.

Погодные приметы

  • Кукушка поет — лето будет долгим и жарким, а зима поздней.

  • Утренняя роса — к жаркому дню.

  • Сильный утренний туман и сухая трава — к дождю.

  • Пение соловьев — к поздней зиме.

  • Если рыба плавает близко к поверхности, то вечер будет теплым.

  • Если в этот день стоит сильная жара, то она продлится еще ближайшие три недели.

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