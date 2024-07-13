13 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
13 июля отмечается День московского транспорта, День довольных сотрудников, а также День двенадцати апостолов. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Праздники в России
День московского транспорта
Это сравнительно новый праздник, который отмечается во вторую субботу июля — в этом году 13 июля. В этот день в столице России можно будет посмотреть парад старинных трамваев и ретроавтомобилей.
Международные праздники
День довольных сотрудников
Это праздник сотрудников, которые любят свою работу. Довольный работник — продуктивный работник, он стремится выполнить свою работу наилучшим образом. Торжество призвано привлечь внимание руководителей к трудолюбивым и талантливым сотрудникам и поощрить их премией.
Международный день головоломки
Дата праздника приурочена ко дню рождения Эрне Рубика — венгерского архитектора и дизайнера, получившего мировую известность за свою уникальную головоломку.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 июля
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День рая для дураков;
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Международный день купания нагишом;
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День первого чемпионата по футболу;
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День поиска за углом;
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Международный день горных пород;
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День принятия своей гиковости (англ. geek — человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, — прим. ред.).
Церковные праздники
Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых
Праздник считается одним из важнейших в православной церкви и посвящен памяти Двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Появилось торжество в IV веке от Рождества Христова, тогда наряду с почитанием каждого апостола в разные дни, церковь установила общее чествование всех апостолов Христа.
Праздник Балыкинской иконы Божией Матери
Балыкинская икона Божией Матери находится в храме святителя Николая Чудотворца в селе Балыкино, Брянской области. Ей молятся об исцелении от беснования, болезней глаз и слепоты.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 июля
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Праздник иконы божией матери Волынской.
Традиции и приметы на 13 июля
В народном календаре 13 июля — день Двенадцати апостолов. Предки считали, что в этот день наступает самая жаркая летняя пора.
Традиции праздника
- Было принято делать добрые дела, не отказывать в помощи.
- Приветствовались новые знакомства, разрешение конфликтов.
- Предки старались в этот день съесть несколько яиц, окрашенных в желтый или золотой цвет. Они олицетворяли солнце и жизнь.
Что нельзя делать
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Сквернословить, ссориться.
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Пить алкоголь.
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Заниматься стиркой и уборкой.
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Стричь волосы и ногти.
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Планировать встречи и свидания в первой половине дня.
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Хвастаться достатком и благополучием.
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Упоминать нечистую силу.
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Отказывать в приглашении прийти в гости.
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Играть в азартные игры.
Погодные приметы
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Кукушка поет — лето будет долгим и жарким, а зима поздней.
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Утренняя роса — к жаркому дню.
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Сильный утренний туман и сухая трава — к дождю.
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Пение соловьев — к поздней зиме.
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Если рыба плавает близко к поверхности, то вечер будет теплым.
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Если в этот день стоит сильная жара, то она продлится еще ближайшие три недели.