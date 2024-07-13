13 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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13 июля отмечается День московского транспорта, День довольных сотрудников, а также День двенадцати апостолов. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День московского транспорта

Это сравнительно новый праздник, который отмечается во вторую субботу июля — в этом году 13 июля. В этот день в столице России можно будет посмотреть парад старинных трамваев и ретроавтомобилей.

Фото PavelFilatov/istockphoto.com

Международные праздники

День довольных сотрудников

Это праздник сотрудников, которые любят свою работу. Довольный работник — продуктивный работник, он стремится выполнить свою работу наилучшим образом. Торжество призвано привлечь внимание руководителей к трудолюбивым и талантливым сотрудникам и поощрить их премией.

Международный день головоломки

Дата праздника приурочена ко дню рождения Эрне Рубика — венгерского архитектора и дизайнера, получившего мировую известность за свою уникальную головоломку.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 июля

День рая для дураков;

Международный день купания нагишом;

День первого чемпионата по футболу;

День поиска за углом;

Международный день горных пород;

День принятия своей гиковости (англ. geek — человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, — прим. ред.).

Церковные праздники

Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых

Праздник считается одним из важнейших в православной церкви и посвящен памяти Двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Появилось торжество в IV веке от Рождества Христова, тогда наряду с почитанием каждого апостола в разные дни, церковь установила общее чествование всех апостолов Христа.

Фото istockphoto.com

Праздник Балыкинской иконы Божией Матери

Балыкинская икона Божией Матери находится в храме святителя Николая Чудотворца в селе Балыкино, Брянской области. Ей молятся об исцелении от беснования, болезней глаз и слепоты.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 июля

Праздник иконы божией матери Волынской.

Традиции и приметы на 13 июля

В народном календаре 13 июля — день Двенадцати апостолов. Предки считали, что в этот день наступает самая жаркая летняя пора.

Традиции праздника

Было принято делать добрые дела, не отказывать в помощи.

Приветствовались новые знакомства, разрешение конфликтов.

Предки старались в этот день съесть несколько яиц, окрашенных в желтый или золотой цвет. Они олицетворяли солнце и жизнь.

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Что нельзя делать

Сквернословить, ссориться.

Пить алкоголь.

Заниматься стиркой и уборкой.

Стричь волосы и ногти.

Планировать встречи и свидания в первой половине дня.

Хвастаться достатком и благополучием.

Упоминать нечистую силу.

Отказывать в приглашении прийти в гости.

Играть в азартные игры.

Погодные приметы