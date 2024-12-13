13 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

13 декабря отмечается День горячего какао, День медведя и Андреев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День медведя

3 декабря в России отмечается День медведя. Животное издревле почитается в русской культуре за силу и мощь, считается одним из символов страны. Праздник приходится на первый месяц зимы, так как в это время медведи впадают в спячку до самой весны. Также торжество привлекает внимание к проблемам, связанным с исчезновением медведей по всему миру.

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Международные праздники

День горячего какао

13 декабря отмечается праздник одного из самых известных и любимых напитков — День горячего какао. В 1828 году голландский химик Конрад ван Хаутен впервые разделил какао на какао-масло и сухой какао-порошок, что позволило дольше хранить продукт и сделать его более доступным.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 декабря

День «Джентельменов удачи».

День неприятностей «Пятница, тринадцатое».

День первых снежинок.

День главного редактора.

День ванильного неба.

День рождественского свитера в Великобритании.

День скрипки в США.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Андрея Первозванного отмечается 13 декабря. Он является одним из двенадцати апостолов, учеником Иисуса Христа. Андрей был братом апостола Петра и стал первым, кто последовал за Христом, за что и получил прозвище «Первозванный».

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Апостол сыграл важную роль в распространении христианства, проповедуя в разных регионах. Согласно преданию, он основал первую христианскую общину в Назарете и проповедовал в странах Причерноморья и на Балканах, включая Грецию и Киев, где, по традиции, стал святым покровителем города. Праздник также символизирует начало рыбной ловли в зимний период, поэтому в этот день часто готовят рыбные блюда.

Какие еще церковные праздники отмечаются 13 декабря

День памяти святителя Фрументия Индийского.

Традиции и приметы на 13 декабря

13 декабря православные христиане чтят память святого апостола Андрея Первозванного, в народе — Андреев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Верующие отправляются на богослужение в храм, незамужние девушки молились о встрече с суженым.

Чтобы весь следующий год был счастливым, предки убирались в доме и приводили в порядок свой внешний вид.

Святой считается покровителем рыбного промысла, поэтому в этот день готовили блюда из рыбы.

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Что нельзя делать:

Шить и заниматься любым рукоделием — будут неприятности.

Выполнять тяжелую физическую работу, проводить ремонт, что-то строить — к проблемам.

Много думать и размышлять — можно потерять рассудок.

Ругаться с супругом/супругой — к затяжной ссоре.

Шуметь, кричать, устраивать шумные гуляния — не к добру.

Сплетничать, обсуждать кого-то — все слова вернутся.

Погодные приметы: