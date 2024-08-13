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Какой сегодня праздник: что за день 13 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

13 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День встреч
Фото dikushin/istockphoto.com
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13 августа отмечается День встреч, Международный день левшей и Евдокимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

День встреч

День встреч — это неофициальный праздник, который был придуман обычными людьми. В этот день принято встречаться с друзьями, родными и близкими, чтобы восполнить недостаток в общении и избавиться от одиночества.

Международный день левшей

Международный день левшей впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club). Праздник призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши.

Международный день левшей
Фото Markovtel/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 августа

  • День шумящих ракушек.

  • Всемирный день донорства органов.

  • День вина «Просекко» в США.

  • День женщин в Тунисе.

  • День бифштекса в США.

Церковные праздники

Заговенье на Успенский пост

13 августа в православной церкви называется Заговенье на Успенский пост. Это последний день, когда можно есть мясную и молочную пищу перед двухнедельным постом. Успенский пост призван помочь подготовиться к двум великим праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери. Длится пост две недели — c 14 до 28 августа.

Церковные праздники
Фото alexkoral/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 13 августа

  • День памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.

  • День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина.

Традиции и приметы на 13 августа

13 августа в народном календаре отмечается Евдокимов день, который также называют Евдокимово заговенье. Название праздника придумали неслучайно. Ведь с 14 августа начинается Успенский пост. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют 13 августа.

Традиции праздника:

  • В Евдокимов день устраивались пышные застолья, куда приглашали родственников, соседей. Считалось, что чем больше шума и веселья будет в доме, тем удачнее будет следующий год.

  • В этот день молодежь особенно веселилась. Парни старались найти невесту, а девушки — жениха.

  • К этому времени на огороде уже созревала репа, которая на Руси считалась вторым хлебом. Из нее готовили блюда и подавали к столу.

  • Предки верили, что если в праздник хорошо поработать, следующий год не будет голодным. Поэтому мужчины занимались починкой сельскохозяйственных инструментов.

Традиции и приметы
Фото karinsasaki/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Лениться и бездельничать.

  • Отказывать в помощи нуждающимся, чтобы не навлечь на себя беды и болезни.

  • Работать по дому и ругаться внутри него, иначе можно разозлить Домового.

  • Рассказывать о снах, особенно о дурных. Они могут воплотиться в жизнь.

  • Отправляться в дальнюю дорогу, так как в пути может случиться несчастье.

Погодные приметы:

  • Если рой пчел летает в поле, будет ясная погода.

  • Ветер — к ненастью.

  • Густой туман — к урожаю грибов.

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