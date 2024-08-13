13 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
13 августа отмечается День встреч, Международный день левшей и Евдокимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Международные праздники
День встреч
День встреч — это неофициальный праздник, который был придуман обычными людьми. В этот день принято встречаться с друзьями, родными и близкими, чтобы восполнить недостаток в общении и избавиться от одиночества.
Международный день левшей
Международный день левшей впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club). Праздник призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 августа
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День шумящих ракушек.
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Всемирный день донорства органов.
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День вина «Просекко» в США.
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День женщин в Тунисе.
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День бифштекса в США.
Церковные праздники
Заговенье на Успенский пост
13 августа в православной церкви называется Заговенье на Успенский пост. Это последний день, когда можно есть мясную и молочную пищу перед двухнедельным постом. Успенский пост призван помочь подготовиться к двум великим праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери. Длится пост две недели — c 14 до 28 августа.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 августа
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День памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.
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День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина.
Традиции и приметы на 13 августа
13 августа в народном календаре отмечается Евдокимов день, который также называют Евдокимово заговенье. Название праздника придумали неслучайно. Ведь с 14 августа начинается Успенский пост. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют 13 августа.
Традиции праздника:
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В Евдокимов день устраивались пышные застолья, куда приглашали родственников, соседей. Считалось, что чем больше шума и веселья будет в доме, тем удачнее будет следующий год.
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В этот день молодежь особенно веселилась. Парни старались найти невесту, а девушки — жениха.
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К этому времени на огороде уже созревала репа, которая на Руси считалась вторым хлебом. Из нее готовили блюда и подавали к столу.
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Предки верили, что если в праздник хорошо поработать, следующий год не будет голодным. Поэтому мужчины занимались починкой сельскохозяйственных инструментов.
Что нельзя делать:
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Лениться и бездельничать.
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Отказывать в помощи нуждающимся, чтобы не навлечь на себя беды и болезни.
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Работать по дому и ругаться внутри него, иначе можно разозлить Домового.
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Рассказывать о снах, особенно о дурных. Они могут воплотиться в жизнь.
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Отправляться в дальнюю дорогу, так как в пути может случиться несчастье.
Погодные приметы:
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Если рой пчел летает в поле, будет ясная погода.
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Ветер — к ненастью.
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Густой туман — к урожаю грибов.