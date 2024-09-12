12 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
12 сентября отмечается День программиста, Международный день вязания крючком и Александр Сытник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День программиста
День программиста — это профессиональный праздник, который отмечается в 256-й день года. Число 256 выбрано неслучайно. Это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.
Как правило, праздник выпадает на 13 сентября. Однако в високосный 2024 год дата празднования меняется на 12 сентября.
Международные праздники
Международный день вязания крючком
Международный день вязания крючком — это неофициальный праздник, который отмечается с 2007 года. Появился он благодаря американскому блогеру, который изготавливал крючки для вязания. Он хотел поднять продажи своей продукции и придумал торжество. Поклонники этой техники вязания стали организовывать мастер-классы, выставки, флешмобы в социальных сетях.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 сентября
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День виртуальной бутылки;
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День семейного общения;
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День заглядывания в окна;
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День осознанности;
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Международный день борьбы с мигренью;
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День Шнобелевской премии;
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День джипера;
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Дeнь пoдpaздeлeний МВД РФ пo oбecпeчeнию бeзoпacнocти лиц, подлежащих гocyдapcтвeнной зaщитe.
Церковные праздники
День памяти преподобного Александра Свирского
Святой Александр Свирский считается защитником и покровителем бездетных пар. Помимо всего прочего, ему молятся при параличе и болезнях ног. Однако святой помогает всем всегда и во всем, главное, чтобы страждущий молился с верой и от чистого сердца.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 сентября
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Пpaздник пepeнeceния мoщeй cвятoгo блaгoвepнoгo князя Aлeкcaндpa Нeвcкoгo.
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День памяти cвятыx cвятитeлeй Aлeкcaндpa, Иoaннa Пocтникa и Пaвлa Нoвoгo.
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Coбop Cepбcкиx cвятитeлeй.
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Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фaнтинa Чудoтвopцa.
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Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Хpиcтoфopa Римлянинa.
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Пpaздник oбpeтeния мoщeй блaгoвepнoгo князя Даниила Мocкoвcкoгo.
Традиции и приметы на 12 сентября
12 сентября православная церковь вспоминает святого Александра Свирского, в народе — Александр Сытник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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После строгого однодневного поста (11 сентября) предки устраивали обильные застолья. Они готовили ячменную кашу, а также пекли караваи.
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Молодежь собиралась для рассказов, песен и забав.
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В некоторых местах в это время крестьяне начинали жатву яровых хлебов.
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День считался благоприятным, чтобы завести щенка. По поверьям, питомец принесет в дом счастье и прибыль.
Что нельзя делать
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Заводить кошку или приносить в дом котенка.
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Перестилать и сушить постель.
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До обеда считать мелочь.
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Мыть голову.
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Бездельничать и мстить.
Погодные приметы
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Куры меняют перья — зима будет теплой.
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Много звезд на небе — к хорошему урожаю.
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Пчелы запечатали свой улей — будет ранняя зима.
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Птицы кружат в небе — к теплой и солнечной осени.
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Много звезд падает — будут эпидемии и неурожай.