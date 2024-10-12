12 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
12 октября отмечается Международный день астрономии, День кадрового работника и Феофан Милостивый. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День кадрового работника
12 октября 1918 года Народный комиссариат юстиции утвердил инструкцию об организации советской милиции. Именно при милиции появились первые отделы кадров. Так что день кадровика отмечается в эту дату. Еще одна дата праздника — 24 мая.
Международные праздники
Международный день астрономии
В 2024 году Международный день астрономии отмечается 12 октября. Проводится он в субботу, ближайшую к фазе первой четверти растущей Луны в рамках Осенней недели астрономии (7 — 13 октября). Торжество справляют астрономы-любители и профессионалы по всему миру.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 октября
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День медицинской службы МВД РФ;
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День шоколадных сюрпризов;
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Всемирный день мигрирующих птиц;
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Всемирный день борьбы с артритом;
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День российской гомеопатии;
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Всемирный день зомби;
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Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.
Церковные праздники
День памяти преподобного Феофана Милостивого, Газского
12 октября православной церковью почитается преподобный Феофан Милостивый. Он всю жизнь посвятил помощи бедным, отличался добротой и милосердием, а после смерти его мощи исцеляли больных.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 октября
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День памяти преподобного Кириака Палестинского.
Традиции и приметы на 12 октября
12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В этот день старались как можно больше уделять помощи нуждающимся.
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Незамужние девушки ходили к своим знакомым и просили у них соль. Ее рассыпали в виде креста на входе в свой дом. Считалось, что это поможет в ближайшее время встретить суженого.
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Мужчины отправлялись на охоту и пытались поймать зайца, чтобы навлечь удачу на весь следующий год.
Что нельзя делать
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Необдуманно тратить деньги и покупать ненужные вещи — к финансовым трудностям.
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Устраивать помолвку, бракосочетание и делать предложение руки и сердца — к недолгому браку.
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Брать в руки ножи, ножницы и другие острые предметы — можно пораниться.
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Обижаться и конфликтовать — к затяжным ссорам.
Погодные приметы
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Соль отсырела в солонке — к скорым и сильным дождям.
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Выросло в лесу много новых грибов — будет поздняя зима.
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Сильный туман — в ближайшие дни будет тепло.
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Много звезд — осень будет сухой.