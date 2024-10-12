12 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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12 октября отмечается Международный день астрономии, День кадрового работника и Феофан Милостивый. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День кадрового работника

12 октября 1918 года Народный комиссариат юстиции утвердил инструкцию об организации советской милиции. Именно при милиции появились первые отделы кадров. Так что день кадровика отмечается в эту дату. Еще одна дата праздника — 24 мая.

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Международные праздники

Международный день астрономии

В 2024 году Международный день астрономии отмечается 12 октября. Проводится он в субботу, ближайшую к фазе первой четверти растущей Луны в рамках Осенней недели астрономии (7 — 13 октября). Торжество справляют астрономы-любители и профессионалы по всему миру.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 октября

День медицинской службы МВД РФ;

День шоколадных сюрпризов;

Всемирный день мигрирующих птиц;

Всемирный день борьбы с артритом;

День российской гомеопатии;

Всемирный день зомби;

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

Церковные праздники

День памяти преподобного Феофана Милостивого, Газского

12 октября православной церковью почитается преподобный Феофан Милостивый. Он всю жизнь посвятил помощи бедным, отличался добротой и милосердием, а после смерти его мощи исцеляли больных.

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Какие еще церковные праздники отмечают 12 октября

День памяти преподобного Кириака Палестинского.

Традиции и приметы на 12 октября

12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В этот день старались как можно больше уделять помощи нуждающимся.

Незамужние девушки ходили к своим знакомым и просили у них соль. Ее рассыпали в виде креста на входе в свой дом. Считалось, что это поможет в ближайшее время встретить суженого.

Мужчины отправлялись на охоту и пытались поймать зайца, чтобы навлечь удачу на весь следующий год.

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Что нельзя делать

Необдуманно тратить деньги и покупать ненужные вещи — к финансовым трудностям.

Устраивать помолвку, бракосочетание и делать предложение руки и сердца — к недолгому браку.

Брать в руки ножи, ножницы и другие острые предметы — можно пораниться.

Обижаться и конфликтовать — к затяжным ссорам.

Погодные приметы