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Какой сегодня праздник: что за день 12 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

12 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

12 октября отмечается Международный день астрономии
Мария Задорожная
Автор
Международный день астрономии
Фото mixetto, iStock
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12 октября отмечается Международный день астрономии, День кадрового работника и Феофан Милостивый. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День кадрового работника

12 октября 1918 года Народный комиссариат юстиции утвердил инструкцию об организации советской милиции. Именно при милиции появились первые отделы кадров. Так что день кадровика отмечается в эту дату. Еще одна дата праздника — 24 мая.

День кадрового работника
Фото insta_photos, iStock

Международные праздники

Международный день астрономии

В 2024 году Международный день астрономии отмечается 12 октября. Проводится он в субботу, ближайшую к фазе первой четверти растущей Луны в рамках Осенней недели астрономии (7 — 13 октября). Торжество справляют астрономы-любители и профессионалы по всему миру.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 октября

  • День медицинской службы МВД РФ;

  • День шоколадных сюрпризов;

  • Всемирный день мигрирующих птиц;

  • Всемирный день борьбы с артритом;

  • День российской гомеопатии;

  • Всемирный день зомби;

  • Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

Церковные праздники

День памяти преподобного Феофана Милостивого, Газского

12 октября православной церковью почитается преподобный Феофан Милостивый. Он всю жизнь посвятил помощи бедным, отличался добротой и милосердием, а после смерти его мощи исцеляли больных.

День памяти преподобного Феофана Милостивого, Газского
Фото Vasil Dimitrov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 12 октября

  • День памяти преподобного Кириака Палестинского.

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Традиции и приметы на 12 октября

12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В этот день старались как можно больше уделять помощи нуждающимся.

  • Незамужние девушки ходили к своим знакомым и просили у них соль. Ее рассыпали в виде креста на входе в свой дом. Считалось, что это поможет в ближайшее время встретить суженого.

  • Мужчины отправлялись на охоту и пытались поймать зайца, чтобы навлечь удачу на весь следующий год.

Помощь нуждающимся
Фото photographer, iStock

Что нельзя делать

  • Необдуманно тратить деньги и покупать ненужные вещи — к финансовым трудностям.

  • Устраивать помолвку, бракосочетание и делать предложение руки и сердца — к недолгому браку.

  • Брать в руки ножи, ножницы и другие острые предметы — можно пораниться.

  • Обижаться и конфликтовать — к затяжным ссорам.

Погодные приметы

  • Соль отсырела в солонке — к скорым и сильным дождям.

  • Выросло в лесу много новых грибов — будет поздняя зима.

  • Сильный туман — в ближайшие дни будет тепло.

  • Много звезд — осень будет сухой.

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