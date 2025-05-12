12 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, День экологического образования и День девяти целителей. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день медицинской сестры

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Его учредил в 1971 году Международный совет медсестер в день рождения Флоренс Найтингейл — первой английской сестры милосердия.

День экологического образования

12 мая в мире отмечается День экологического образования. Учредили его в 1991 году с целью актуализировать экологические знания во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.

Фото Imgorthand, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 мая

День экологического образования.

День осведомленности о синдроме хронической усталости.

День одометра.

День ореховой помадки.

Церковные праздники

День памяти девяти святых мучеников Кизических

День памяти девяти святых мучеников Кизических отмечается 12 мая в православной традиции. Он посвящен памяти группы раннехристианских мучеников, пострадавших за веру в III веке. Эти святые отошли к мученичеству в городе Кизик, расположенном на побережье Мраморного моря. Согласно преданиям, девять мучеников: святой Амфион, святой Феодот и другие, подвергались жестоким пыткам за отказ отречься от своей веры в христианскую религию и поклоняться языческим богам.

Фото sergeyussr, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 12 мая

День памяти преподобного Мемнона Чудотворца.

Традиции и приметы на 12 мая

12 мая в народе отмечается День девяти целителей. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

На Руси проводили различные знахарские обряды и ритуалы. Считалось, что они имели двойную силу.

Предки просили высшие силы об исполнении заветных желаний, если стояла пасмурная и дождливая погода.

Устраивались различные гуляния и застолья с большим скоплением людей.

В старину собирали травы, с помощью которых лечили от различных недугов.

Фото enigma_images, iStock

Что нельзя делать:

Пожилым людям находиться много времени в жилище — к болезням.

Купаться в водоемах и просеивать муку — можно потерять здоровье и годы жизни.

Вытирать пыль и проводить уборку — в дом приду ссоры.

Таить в душе злобу или завидовать успехам — к неприятностям.

Погодные приметы:

Солнечная погода сулила похолодание в ближайшее время.

Дождь грозой — к ненастью на ближайшие дни.

Что произошло 12 мая