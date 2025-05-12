Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 12 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

12 мая, 15:00

4 мин.

12 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры
Мария Задорожная
Автор
Международный день медицинской сестры
Фото milorad kravic, iStock

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, День экологического образования и День девяти целителей. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Лунный календарь стрижек на&nbsp;май 2025: советы астролога.Лунный календарь стрижек на май 2025: советы астролога

Международные праздники

Международный день медицинской сестры

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Его учредил в 1971 году Международный совет медсестер в день рождения Флоренс Найтингейл — первой английской сестры милосердия.

День экологического образования

12 мая в мире отмечается День экологического образования. Учредили его в 1991 году с целью актуализировать экологические знания во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.

День экологического образования
Фото Imgorthand, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 мая

  • День экологического образования.

  • День осведомленности о синдроме хронической усталости.

  • День одометра.

  • День ореховой помадки.

Церковные праздники

День памяти девяти святых мучеников Кизических

День памяти девяти святых мучеников Кизических отмечается 12 мая в православной традиции. Он посвящен памяти группы раннехристианских мучеников, пострадавших за веру в III веке. Эти святые отошли к мученичеству в городе Кизик, расположенном на побережье Мраморного моря. Согласно преданиям, девять мучеников: святой Амфион, святой Феодот и другие, подвергались жестоким пыткам за отказ отречься от своей веры в христианскую религию и поклоняться языческим богам.

День памяти девяти святых мучеников Кизических
Фото sergeyussr, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 12 мая

  • День памяти преподобного Мемнона Чудотворца.

Православный календарь на&nbsp;май 2025 года: основные праздники и&nbsp;церковные обычаи.Православный календарь на май 2025 года: основные праздники и церковные обычаи

Традиции и приметы на 12 мая

12 мая в народе отмечается День девяти целителей. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • На Руси проводили различные знахарские обряды и ритуалы. Считалось, что они имели двойную силу.

  • Предки просили высшие силы об исполнении заветных желаний, если стояла пасмурная и дождливая погода.

  • Устраивались различные гуляния и застолья с большим скоплением людей.

  • В старину собирали травы, с помощью которых лечили от различных недугов.

Собирать травы
Фото enigma_images, iStock

Что нельзя делать:

  • Пожилым людям находиться много времени в жилище — к болезням.

  • Купаться в водоемах и просеивать муку — можно потерять здоровье и годы жизни.

  • Вытирать пыль и проводить уборку — в дом приду ссоры.

  • Таить в душе злобу или завидовать успехам — к неприятностям.

Погодные приметы:

  • Солнечная погода сулила похолодание в ближайшее время.

  • Дождь грозой — к ненастью на ближайшие дни.

Что произошло 12 мая

  • 996 год — в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

  • 1570 год — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.

  • 1731 год — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.

  • 1795 год — в России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии.

  • 1927 год — постановление СНК СССР о создании войск внутренней охраны республики (ВОХР).

  • 1949 год — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

  • 1975 год — на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова.

  • 1976 год — создана Московская Хельсинкская группа.

  • 1980 — на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж».

  • 1991 год — Михаил Горбачев и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора.

  • 1997 год — подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия.

  • 1998 год — президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и в течение 30 минут ответил на 14 вопросов, поступивших из разных стран мира.

  • 1999 год — станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьевы горы».

  • 2010 год — запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.

Лунный календарь на&nbsp;май 2025 года.Лунный календарь на май 2025 года: фазы Луны и рекомендации для успешного планирования
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Читайте далее
Стали известны площадки проведения VK Fest в 2025 году
Следующий материал
Стали известны площадки проведения VK Fest в 2025 году

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
21 ноя 06:00
4 женские ошибки, которые отталкивают мужчин
20 ноя 15:25
Психолог назвала признаки шопоголизма
19 ноя 19:55
Психотерапевт рассказала о пользе злости
18 ноя 15:55
Стали известны утвержденные даты новогодних праздников
18 ноя 12:05
Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей