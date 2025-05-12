12 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, День экологического образования и День девяти целителей. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Международные праздники
Международный день медицинской сестры
12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Его учредил в 1971 году Международный совет медсестер в день рождения Флоренс Найтингейл — первой английской сестры милосердия.
День экологического образования
12 мая в мире отмечается День экологического образования. Учредили его в 1991 году с целью актуализировать экологические знания во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 мая
-
-
День осведомленности о синдроме хронической усталости.
-
День одометра.
-
День ореховой помадки.
Церковные праздники
День памяти девяти святых мучеников Кизических
День памяти девяти святых мучеников Кизических отмечается 12 мая в православной традиции. Он посвящен памяти группы раннехристианских мучеников, пострадавших за веру в III веке. Эти святые отошли к мученичеству в городе Кизик, расположенном на побережье Мраморного моря. Согласно преданиям, девять мучеников: святой Амфион, святой Феодот и другие, подвергались жестоким пыткам за отказ отречься от своей веры в христианскую религию и поклоняться языческим богам.
Какие еще церковные праздники отмечаются 12 мая
-
День памяти преподобного Мемнона Чудотворца.
Традиции и приметы на 12 мая
12 мая в народе отмечается День девяти целителей. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
На Руси проводили различные знахарские обряды и ритуалы. Считалось, что они имели двойную силу.
-
Предки просили высшие силы об исполнении заветных желаний, если стояла пасмурная и дождливая погода.
-
Устраивались различные гуляния и застолья с большим скоплением людей.
-
В старину собирали травы, с помощью которых лечили от различных недугов.
Что нельзя делать:
-
Пожилым людям находиться много времени в жилище — к болезням.
-
Купаться в водоемах и просеивать муку — можно потерять здоровье и годы жизни.
-
Вытирать пыль и проводить уборку — в дом приду ссоры.
-
Таить в душе злобу или завидовать успехам — к неприятностям.
Погодные приметы:
-
Солнечная погода сулила похолодание в ближайшее время.
-
Дождь грозой — к ненастью на ближайшие дни.
Что произошло 12 мая
-
996 год — в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.
-
1570 год — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.
-
1731 год — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.
-
1795 год — в России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии.
-
1927 год — постановление СНК СССР о создании войск внутренней охраны республики (ВОХР).
-
1949 год — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
-
1975 год — на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова.
-
1976 год — создана Московская Хельсинкская группа.
-
1980 — на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж».
-
1991 год — Михаил Горбачев и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора.
-
1997 год — подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия.
-
1998 год — президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и в течение 30 минут ответил на 14 вопросов, поступивших из разных стран мира.
-
1999 год — станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьевы горы».
-
2010 год — запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.