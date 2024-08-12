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Какой сегодня праздник: что за день 12 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

12 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

12 августа отмечается Международный день молодежи
Мария Задорожная
Автор
Международный день молодежи
Фото StockPlanets/istockphoto.com
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12 августа отмечается День военно-воздушных сил РФ, Международный день молодежи и Силин день. Рассказали, какие еще праздники приходятся на эту дату.

Праздники в России

День военно-воздушных сил РФ

12 августа 1912 года по решению Военного ведомства России был издан приказ, который вводил в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Именно поэтому 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.

День военно-воздушных сил РФ
Фото Milous/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день молодежи

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодежи о провозглашении 12 августа Международным днем молодежи. Это праздник призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 августа

  • День встреченного рассвета;

  • Всемирный день слона;

  • День виниловой пластинки в США;

  • День библиотекаря в Индии;

  • День отца в Бразилии.

Церковные праздники

День памяти апостола от 70-ти Силуана Солунского

Апостол Силуан жил в I веке и входил в число 70-ти апостолов. Он проповедовал Евангелие вместе с первоверховными апостолами Петром и Павлом. Он был назначен епископом в городе Солунь, где претерпел множество напастей от язычников и принял мученическую смерть.

Церковные праздники
Фото Grigoriy Yashchenko/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 12 августа

  • Собор Самарских святых.

  • День памяти преподобного Анатолия Оптинского, Младшего.

  • День святого мученика Иоанна Воина.

  • Праздник иконы Божией Матери Оконская.

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Традиции и приметы на 12 августа

12 августа православная церковь чтит память апостола Силуана Солунского, в народном календаре — Силин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В это время предки приступали к посеву озимых.

  • Люди ходили в лес, срезали ветви осин и делали из них банные веники. По поверью, они избавляли от болезней и наполняли энергией.

Традиции и приметы
Фото vubaz/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Лениться, иначе весь следующий год придется прожить в бедности.

  • Оставлять коровники открытыми, иначе туда могла влезть нечистая сила и испортить молоко.

  • Переедать, чтобы не столкнуть с голодом в будущем.

  • Стричь ногти, чтобы не лишиться удачи.

Погодные приметы

  • Ветреная и ненастная погода — к затяжному дождю.

  • Прохладно и пасмурно — впереди дни без осадков.

  • Теплая и сухая погода — к урожаю грибов.

  • Урожай рябины — к холодной осени и морозной зиме.

  • Много мошкары и комаров — к дождю.

  • Паутина летает в воздухе — будет солнечно.

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