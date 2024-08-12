12 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
12 августа отмечается День военно-воздушных сил РФ, Международный день молодежи и Силин день. Рассказали, какие еще праздники приходятся на эту дату.
Праздники в России
День военно-воздушных сил РФ
12 августа 1912 года по решению Военного ведомства России был издан приказ, который вводил в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Именно поэтому 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.
Международные праздники
Международный день молодежи
17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодежи о провозглашении 12 августа Международным днем молодежи. Это праздник призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 августа
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День встреченного рассвета;
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Всемирный день слона;
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День виниловой пластинки в США;
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День библиотекаря в Индии;
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День отца в Бразилии.
Церковные праздники
День памяти апостола от 70-ти Силуана Солунского
Апостол Силуан жил в I веке и входил в число 70-ти апостолов. Он проповедовал Евангелие вместе с первоверховными апостолами Петром и Павлом. Он был назначен епископом в городе Солунь, где претерпел множество напастей от язычников и принял мученическую смерть.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 августа
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Собор Самарских святых.
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День памяти преподобного Анатолия Оптинского, Младшего.
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День святого мученика Иоанна Воина.
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Праздник иконы Божией Матери Оконская.
Традиции и приметы на 12 августа
12 августа православная церковь чтит память апостола Силуана Солунского, в народном календаре — Силин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В это время предки приступали к посеву озимых.
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Люди ходили в лес, срезали ветви осин и делали из них банные веники. По поверью, они избавляли от болезней и наполняли энергией.
Что нельзя делать
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Лениться, иначе весь следующий год придется прожить в бедности.
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Оставлять коровники открытыми, иначе туда могла влезть нечистая сила и испортить молоко.
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Переедать, чтобы не столкнуть с голодом в будущем.
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Стричь ногти, чтобы не лишиться удачи.
Погодные приметы
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Ветреная и ненастная погода — к затяжному дождю.
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Прохладно и пасмурно — впереди дни без осадков.
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Теплая и сухая погода — к урожаю грибов.
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Урожай рябины — к холодной осени и морозной зиме.
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Много мошкары и комаров — к дождю.
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Паутина летает в воздухе — будет солнечно.