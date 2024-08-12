12 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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12 августа отмечается День военно-воздушных сил РФ, Международный день молодежи и Силин день. Рассказали, какие еще праздники приходятся на эту дату.

Праздники в России

День военно-воздушных сил РФ

12 августа 1912 года по решению Военного ведомства России был издан приказ, который вводил в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Именно поэтому 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.

Фото Milous/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день молодежи

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодежи о провозглашении 12 августа Международным днем молодежи. Это праздник призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 августа

День встреченного рассвета;

Всемирный день слона;

День виниловой пластинки в США;

День библиотекаря в Индии;

День отца в Бразилии.

Церковные праздники

День памяти апостола от 70-ти Силуана Солунского

Апостол Силуан жил в I веке и входил в число 70-ти апостолов. Он проповедовал Евангелие вместе с первоверховными апостолами Петром и Павлом. Он был назначен епископом в городе Солунь, где претерпел множество напастей от язычников и принял мученическую смерть.

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Какие еще церковные праздники отмечают 12 августа

Собор Самарских святых.

День памяти преподобного Анатолия Оптинского, Младшего.

День святого мученика Иоанна Воина.

Праздник иконы Божией Матери Оконская.

Традиции и приметы на 12 августа

12 августа православная церковь чтит память апостола Силуана Солунского, в народном календаре — Силин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В это время предки приступали к посеву озимых.

Люди ходили в лес, срезали ветви осин и делали из них банные веники. По поверью, они избавляли от болезней и наполняли энергией.

Фото vubaz/istockphoto.com

Что нельзя делать

Лениться, иначе весь следующий год придется прожить в бедности.

Оставлять коровники открытыми, иначе туда могла влезть нечистая сила и испортить молоко.

Переедать, чтобы не столкнуть с голодом в будущем.

Стричь ногти, чтобы не лишиться удачи.

Погодные приметы