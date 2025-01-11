11 января: какой сегодня праздник в России и в мире
11 января отмечается Международный день «Спасибо», День заповедников и национальных парков в России и Страшный день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День заповедников и национальных парков
11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Это официальный праздник, созданный по инициативе ряда экологических организаций. Дата выбрана неслучайно. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю).
Международные праздники
Международный день «Спасибо»
11 января отмечается один из самых «вежливых» праздников в году — Международный день «Спасибо». Торжество празднуется ежегодно, в разных странах устраивают конкурсы, флешмобы, придумывают открытки и плакаты, люди обмениваются подарками.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 января
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День кофейных грез.
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Международный день равенства на работе.
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День тайного приятеля.
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День молока.
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День «Выучите свое имя на азбуке Морзе».
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Всемирный день зарисовок.
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День карты визуализации.
Церковные праздники
День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев
День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев отмечается 11 января и посвящен трагическому событию, описанному в Новом Завете. Согласно Евангелию от Матфея, после рождения Иисуса Христа царь Ирод, опасаясь потери власти, отдал приказ остричь всех мальчиков до двух лет в Вифлееме и окрестностях. Это жестокое событие стало символом непомерной жестокости и страха. В этот день христиане вспоминают невинные жизни, а также размышляют о значении милосердия и защиты беззащитных, особенно детей.
Какие еще церковные праздники отмечаются 11 января
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День памяти преподобного Маркелла Апамейского.
Традиции и приметы на 11 января
11 января в народе отмечается День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев, в народе — Страшный день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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С утра ходили в церковь и молились за детей.
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Девушки гадали на суженого. Считалось, что 11 января все гадания наиболее правдивы.
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День проводили в кругу родных и близких.
Что нельзя делать:
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Выпускать детей из дома — на них охотилась нечисть.
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Грудным детям клали в колыбель веточку чертополоха, как оберег от сглаза и злых чар.
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Сквернословить, ругаться и обижать кого-то.
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Браться за важные дела — они будут безуспешны.
Погодные приметы:
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Теплая погода сулит раннюю весну.
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Метель — к пасмурному июлю.
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Лошадь спит стоя — будет мороз, легла на землю — оттепель.
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Дым идет столбом — к холодам.
Что произошло 11 января
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1700 год — в России вместо византийского календаря введен юлианский календарь. После 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года. Начало года перенесено на 1 января.
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1787 год — Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона — спутников планеты Уран.
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1892 год — Рязанско-Козловская железная дорога вошла в состав общества Рязано-Уральской железной дороги.
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1899 год — Министр иностранных дел России граф Михаил Николаевич Муравьев обратился к другим державам с нотой, в которой содержались предложения о проведении международной мирной конференции по проблемам разоружения и сохранения мира. Такая конференция была созвана в мае этого же года в Гааге.
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1917 год — на территории России создан первый заповедник — Баргузинский. С 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков.
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1919 год — Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразверстки.
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1922 год — четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин.
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1940 год — в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
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1960 год — в СССР, в Звездном городке, создан Центр подготовки космонавтов.
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1994 год — начал работу новый парламент России — Федеральное собрание Российской Федерации, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — Государственной думы.
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2004 год — на Октябрьской железной дороге произошел инцидент с электропоездом №1908, в ходе которого, грузовой состав, под управлением машиниста с психическим расстройством, пролетел ряд станций на запрещающий сигнал светофора, пока его спустя 47 минут не остановили, отключив питание.
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2011 год — прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.