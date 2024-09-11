11 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, День рождения граненого стакана и Иван Постный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день трезвости

11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости. Суть праздника — напомнить о серьезной проблеме, связанной с чрезмерным употреблением алкоголя. В дату торжества по всей стране проходят тематические мероприятия, посвященные борьбе с алкоголизмом.

Международные праздники

Праздник ласкового обращения

Праздник ласкового обращения отмечается ежегодно 11 сентября. Это отличный повод сделать близкому человеку приятное, выразить свою нежность, симпатию, любовь. Можно без причины подойти и обнять близких, сказать им приятные слова.

Фото AsiaVision/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 сентября

День рождения граненого стакана;

День правильного ожидания необъяснимого;

День победы русской эскадры у мыса Тендра;

День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ;

День подразделений по вопросам миграции МВД РФ;

Фестиваль острого перца в Италии;

День учителя в Аргентине;

День «Заправьте свою кровать» в США.

Церковные праздники

Усекновение главы Иоанна Предтечи (День памяти православных воинов)

Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября и относится к числу великих праздников. В этот день установлен строгий пост. Посвящен праздник памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.

Фото XiFotos/istockphoto.com

Кроме того, День усекновения главы Иоанна Предтечи в русской православной церкви — это день поминовения воинов, которые погибли за Отечество. Поминовение было установлено в 1769 году во время войны с Турцией и войны в Польше.

Традиции и приметы на 11 сентября

11 сентября православная церковь вспоминает мученическую смерть Иоанна Крестителя. В народе праздник получил название Иван Постный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В церквях совершается богослужение. Предки шли молиться и каяться в грехах. У пророка просили помощи от нечистой силы, избавления от тяжелых болезней.

Обязательно в праздник помогали всем нуждающимся, в том числе бездомным животным.

На Ивана Постного вспоминали усопших. В первую очередь — военных.

Фото Sviatlana Lazarenka/istockphoto.com

Что нельзя делать

Есть мясо, молочные продукты, яйца и рыбу, любой красный продукт (гранат, арбуз) или напоминающий по форме голову (апельсин, яблоко и др).

Работать с режущими инструментами (серпами, ножами, топорами и т.д.), чтобы не оскорблять пророка.

Веселиться, танцевать и петь — большой грех.

Носить одежду красного цвета.

Резать хлеб — выпечку лучше ломать руками.

Конфликтовать, ссориться и находиться в негативных мыслях.

Погодные приметы