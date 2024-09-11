11 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, День рождения граненого стакана и Иван Постный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Всероссийский день трезвости
11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости. Суть праздника — напомнить о серьезной проблеме, связанной с чрезмерным употреблением алкоголя. В дату торжества по всей стране проходят тематические мероприятия, посвященные борьбе с алкоголизмом.
Международные праздники
Праздник ласкового обращения
Праздник ласкового обращения отмечается ежегодно 11 сентября. Это отличный повод сделать близкому человеку приятное, выразить свою нежность, симпатию, любовь. Можно без причины подойти и обнять близких, сказать им приятные слова.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 сентября
-
День рождения граненого стакана;
-
День правильного ожидания необъяснимого;
-
День победы русской эскадры у мыса Тендра;
-
День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ;
-
День подразделений по вопросам миграции МВД РФ;
-
Фестиваль острого перца в Италии;
-
День учителя в Аргентине;
-
День «Заправьте свою кровать» в США.
Церковные праздники
Усекновение главы Иоанна Предтечи (День памяти православных воинов)
Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября и относится к числу великих праздников. В этот день установлен строгий пост. Посвящен праздник памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.
Кроме того, День усекновения главы Иоанна Предтечи в русской православной церкви — это день поминовения воинов, которые погибли за Отечество. Поминовение было установлено в 1769 году во время войны с Турцией и войны в Польше.
Традиции и приметы на 11 сентября
11 сентября православная церковь вспоминает мученическую смерть Иоанна Крестителя. В народе праздник получил название Иван Постный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
-
В церквях совершается богослужение. Предки шли молиться и каяться в грехах. У пророка просили помощи от нечистой силы, избавления от тяжелых болезней.
-
Обязательно в праздник помогали всем нуждающимся, в том числе бездомным животным.
-
На Ивана Постного вспоминали усопших. В первую очередь — военных.
Что нельзя делать
-
Есть мясо, молочные продукты, яйца и рыбу, любой красный продукт (гранат, арбуз) или напоминающий по форме голову (апельсин, яблоко и др).
-
Работать с режущими инструментами (серпами, ножами, топорами и т.д.), чтобы не оскорблять пророка.
-
Веселиться, танцевать и петь — большой грех.
-
Носить одежду красного цвета.
-
Резать хлеб — выпечку лучше ломать руками.
-
Конфликтовать, ссориться и находиться в негативных мыслях.
Погодные приметы
-
Журавли полетели в теплые края — к раннему снегу.
-
Скворцы еще не улетели на юг — осенью будет мало дождей.
-
Гром гремит — к теплой и долгой осени.