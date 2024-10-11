11 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

11 октября отмечается Международный день девочек, Всемирный день яйца и День банщика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День банщика

11 октября в России отмечается День банщика. Это профессиональный праздник всех мастеров банного искусства, уходящего своими корнями в историю Руси.

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Международные праздники

Всемирный день яйца

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца. В 2024 году он выпал на 11-е число. Это праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Появилось торжество в 1996 году. Его учредила Международная яичная комиссия на конференции в Вене.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 октября

Международный день девочек;

День красной рябины;

Всемирный день против боли;

День вдыхания осеннего воздуха;

День пиццы с колбасой в США;

День посадки деревьев в Намибии;

День домов с привидениями в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Харитона Исповедника

Святой Харитон жил на рубеже III-IV столетий в Иконии в период правления римского императора Аврелиана. Как и другие христиане, он подвергся гонениям со стороны язычников и был заключен в темницу.

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После освобождения Харитон отправился в Иерусалим поклониться святым местам. Но по дороге на него напали разбойники, скрутили и привели в пещеру. Но от смерти преподобного спасла змея, которая проползла в логово разбойников. Она проникла в кувшин с вином и пустила туда яд. Выпив напиток, разбойники тут же погибли. В память о чудесном спасении Харитон основал на этом месте церковь.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 октября

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Традиции и приметы на 11 октября

11 октября православная церковь вспоминает преподобного Харитона Исповедника, в народе — Харитонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Особое внимание в ночь на праздник предки обращали на сны. Они верили, что в эту ночь сновидения вещие и могут предсказать ближайшее будущее.

Славяне старались оставаться дома, посвятить время себе и самым близким. Женщины занимались рукоделием или заготовками на зиму.

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Что нельзя делать

Выходить из дома после наступления темноты. Люди верили, что в Харитонов день разгуливает нечисть.

Смотреть в глаза черноглазым людям, считалось, что они могут навести порчу.

Есть ягоды — к тяжелой болезни.

Убираться, ходить по гостям и назначать встречи — к зависти.

Играть свадьбы — к несчастливому браку.

Совершать крупные покупки и отправляться в дальние путешествия — к неудачам.

Погодные приметы