11 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
11 октября отмечается Международный день девочек, Всемирный день яйца и День банщика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День банщика
11 октября в России отмечается День банщика. Это профессиональный праздник всех мастеров банного искусства, уходящего своими корнями в историю Руси.
Международные праздники
Всемирный день яйца
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца. В 2024 году он выпал на 11-е число. Это праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Появилось торжество в 1996 году. Его учредила Международная яичная комиссия на конференции в Вене.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 октября
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Международный день девочек;
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День красной рябины;
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Всемирный день против боли;
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День вдыхания осеннего воздуха;
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День пиццы с колбасой в США;
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День посадки деревьев в Намибии;
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День домов с привидениями в США.
Церковные праздники
День памяти преподобного Харитона Исповедника
Святой Харитон жил на рубеже III-IV столетий в Иконии в период правления римского императора Аврелиана. Как и другие христиане, он подвергся гонениям со стороны язычников и был заключен в темницу.
После освобождения Харитон отправился в Иерусалим поклониться святым местам. Но по дороге на него напали разбойники, скрутили и привели в пещеру. Но от смерти преподобного спасла змея, которая проползла в логово разбойников. Она проникла в кувшин с вином и пустила туда яд. Выпив напиток, разбойники тут же погибли. В память о чудесном спасении Харитон основал на этом месте церковь.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 октября
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Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.
Традиции и приметы на 11 октября
11 октября православная церковь вспоминает преподобного Харитона Исповедника, в народе — Харитонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Особое внимание в ночь на праздник предки обращали на сны. Они верили, что в эту ночь сновидения вещие и могут предсказать ближайшее будущее.
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Славяне старались оставаться дома, посвятить время себе и самым близким. Женщины занимались рукоделием или заготовками на зиму.
Что нельзя делать
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Выходить из дома после наступления темноты. Люди верили, что в Харитонов день разгуливает нечисть.
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Смотреть в глаза черноглазым людям, считалось, что они могут навести порчу.
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Есть ягоды — к тяжелой болезни.
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Убираться, ходить по гостям и назначать встречи — к зависти.
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Играть свадьбы — к несчастливому браку.
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Совершать крупные покупки и отправляться в дальние путешествия — к неудачам.
Погодные приметы
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На собаке после линьки появилась густая шерсть — зима будет холодной.
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Куры нахохлились — к скорой зиме.
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Падающие жилками вверх листья сулили богатый урожай следующей осенью.