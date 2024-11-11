11 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, День офтальмолога и День Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День офтальмолога
11 ноября врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник. Хотя в России День офтальмолога пока не имеет официального статуса, специалисты продолжают праздновать его на протяжении многих лет. Офтальмология — это медицинская дисциплина, которая занимается исследованием структуры и функций глаза, а также диагностикой и лечением глазных заболеваний.
Международные праздники
Всемирный день шопинга
11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Это неофициальный праздник, который появился в Китае несколько лет назад. В этот день многие магазины, особенно маркетплейсы, устраивают грандиозные распродажи и скидки.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 ноября
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День окончания первой мировой войны;
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День военного пенсионера;
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Международный день фитнеса;
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День экономиста;
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Международный день энергосбережения;
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Всемирный день оригами.
Церковные праздники
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Aнacтacии Римляныни
День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни отмечается 11 ноября в православной традиции. Анастасия была известной христианской святой, которая жила в III-IV веках. Согласно преданию, она родилась в Риме и прославилась своей благочестивой жизнью и мужеством в противостоянии гонениям на христиан. Девушка стала известна благодаря своей вере и стойкости перед мучениями. Она была арестована и подвергнута жестоким пыткам, но оставалась верна своим убеждениям.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 ноября
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День памяти преподобного Авраамия Затворника;
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День памяти святого преподобного Авраамия Ростовского.
Традиции и приметы на 11 ноября
11 ноября православная церковь чтит память пpeпoдoбнoмучeницы Aнacтacии Римляныни, преподобного Авраамия Затворника и святого преподобного Авраамия Ростовского. В народе — День Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Праздничные столы накрывали исключительно замужние женщины.
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Предки выставляли одежду из овечьей шерсти на улицу для проветривания. Считалось, что в будущем такие вещи смогут исцелить от различных болезней.
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Женщинам перед выходом на улицу надевали бусы, чтобы была удача и счастье как в карьере, так и в любви. Вечером украшение вешали на видное место для защиты дома от злых духов, а по окончании дня промывали под проточной водой и прятали в шкатулку.
Что нельзя делать
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Незамужним девушкам накрывать праздничный стол, иначе одиночество поселится в доме еще на год.
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Проводить день в одиночку или среди незнакомых людей — к крупной ссоре с близкими или даже серьезным неприятностям.
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Оставлять ребенка дома одного, так как нечисть может явиться и испугать малыша.
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Надевать вещи из овечьей шерсти — можно привлечь множество бед.
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Пускать незнакомцев в дом, где есть младенец. Иначе малыш станет беспокойным.
Погодные приметы
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Иней ночью — снега не будет днем.
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Облака плывут низко — к стуже.
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Голуби разворковались — погода будет хорошая.
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Вороны беспричинно раскаркались всей стаей — к морозу.