11 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
11 июля отмечается Всемирный день шоколада, День светооператора и Крапивное заговенье. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День светооператора
Праздник в эту дату отмечается неслучайно. Именно 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.
Международные праздники
Всемирный день шоколада
Праздник впервые придумали во Франции в 1995 году. Однако идея отмечать сладкое торжество приглянулась и другим странам. Вскоре День шоколада стали справлять во всем мире.
В разных странах к празднику приурочены фестивали, выставки, мастер-классы по кондитерскому мастерству. Люди покупают шоколад в подарок родным и близким, а производители и продавцы устраивают акции и розыгрыши сладких призов.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 июля
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Целый день соглашения (со вселенной);
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Международный день эфирных масел;
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Всемирный день народонаселения;
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Всемирный день осведомленности о бензодиазепинах;
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Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.
Церковные праздники
Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»
Считается, что иконы Божией Матери «Троеручица» защищают от врагов, а также сохраняют мир в доме и оберегают всех его жильцов. Перед иконой молятся об исцелении близких людей и родственников.
Праздник перенесения мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Мучеников и чудотворцев Киру и Иоанна называют «святыми врачами». Им молятся при разных заболеваниях — душевных и физических.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 июля
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День памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских;
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День памяти преподобного Павла Коринфянина.
Традиции и приметы на 11 июля
В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Праздник приходится на конец Петрова поста и считается последним днем, когда крапива сохраняет полезные свойства.
Традиции праздника
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В праздник предки вставали рано и шли в лес собирать крапиву. Рвали ее голыми руками.
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По возвращении из леса плели веники из крапивы, а после заметали ими дом, чтобы изгнать всю нечисть.
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Крапиву развешивали в хлевах, сараях и других постройках для защиты скота и зерна.
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Парились в банях и хлестали себя вениками из крапивы, чтобы убрать сглаз.
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Вечером жгли костры с растениями, пели песни и водили хороводы.
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Традиционно в этот день хозяйки готовили похлебки и салаты из крапивы, варили борщ и щи. Также заготавливали растение на зиму.
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Девушки и женщины делали отвары из крапивы и умывались ими, мыли волосы.
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Для хорошего сна под подушку клали веточку крапивы.
Что нельзя делать
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Играть свадьбу, иначе брак будет несчастным.
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Стричь детей до года — они могут заболеть.
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Делать стрижки взрослым, предки верили, что так можно «укоротить жизнь».
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Ссориться с близкими, иначе конфликт затянется надолго.
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Запрещалось рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.
Погодные приметы
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Если не слышно кукушки, то зима будет снежной и ранней.
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Сорока возле дома сидит — к дождю.
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Воробьи дерутся — ждать засухи.
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В колодце пребывает вода — к ненастной погоде.