11 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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11 июля отмечается Всемирный день шоколада, День светооператора и Крапивное заговенье. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День светооператора

Праздник в эту дату отмечается неслучайно. Именно 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.

Международные праздники

Всемирный день шоколада

Праздник впервые придумали во Франции в 1995 году. Однако идея отмечать сладкое торжество приглянулась и другим странам. Вскоре День шоколада стали справлять во всем мире.

Фото Dmytro Chernykov/istockphoto.com

В разных странах к празднику приурочены фестивали, выставки, мастер-классы по кондитерскому мастерству. Люди покупают шоколад в подарок родным и близким, а производители и продавцы устраивают акции и розыгрыши сладких призов.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 июля

Целый день соглашения (со вселенной);

Международный день эфирных масел;

Всемирный день народонаселения;

Всемирный день осведомленности о бензодиазепинах;

Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

Церковные праздники

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»

Считается, что иконы Божией Матери «Троеручица» защищают от врагов, а также сохраняют мир в доме и оберегают всех его жильцов. Перед иконой молятся об исцелении близких людей и родственников.

Фото Orientfootage/istockphoto.com

Праздник перенесения мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Мучеников и чудотворцев Киру и Иоанна называют «святыми врачами». Им молятся при разных заболеваниях — душевных и физических.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 июля

День памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских;

День памяти преподобного Павла Коринфянина.

Традиции и приметы на 11 июля

В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Праздник приходится на конец Петрова поста и считается последним днем, когда крапива сохраняет полезные свойства.

Традиции праздника

В праздник предки вставали рано и шли в лес собирать крапиву. Рвали ее голыми руками.

По возвращении из леса плели веники из крапивы, а после заметали ими дом, чтобы изгнать всю нечисть.

Крапиву развешивали в хлевах, сараях и других постройках для защиты скота и зерна.

Парились в банях и хлестали себя вениками из крапивы, чтобы убрать сглаз.

Вечером жгли костры с растениями, пели песни и водили хороводы.

Традиционно в этот день хозяйки готовили похлебки и салаты из крапивы, варили борщ и щи. Также заготавливали растение на зиму.

Девушки и женщины делали отвары из крапивы и умывались ими, мыли волосы.

Для хорошего сна под подушку клали веточку крапивы.

Фото alicjane/istockphoto.com

Что нельзя делать

Играть свадьбу, иначе брак будет несчастным.

Стричь детей до года — они могут заболеть.

Делать стрижки взрослым, предки верили, что так можно «укоротить жизнь».

Ссориться с близкими, иначе конфликт затянется надолго.

Запрещалось рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.

Погодные приметы