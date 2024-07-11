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Какой сегодня праздник: что за день 11 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

11 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Всемирный день шоколада
Фото wmaster890/istockphoto.com
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11 июля отмечается Всемирный день шоколада, День светооператора и Крапивное заговенье. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День светооператора

Праздник в эту дату отмечается неслучайно. Именно 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.

Международные праздники

Всемирный день шоколада

Праздник впервые придумали во Франции в 1995 году. Однако идея отмечать сладкое торжество приглянулась и другим странам. Вскоре День шоколада стали справлять во всем мире.

Всемирный день шоколада
Фото Dmytro Chernykov/istockphoto.com

В разных странах к празднику приурочены фестивали, выставки, мастер-классы по кондитерскому мастерству. Люди покупают шоколад в подарок родным и близким, а производители и продавцы устраивают акции и розыгрыши сладких призов.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 июля

  • Целый день соглашения (со вселенной);

  • Международный день эфирных масел;

  • Всемирный день народонаселения;

  • Всемирный день осведомленности о бензодиазепинах;

  • Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

Церковные праздники

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»

Считается, что иконы Божией Матери «Троеручица» защищают от врагов, а также сохраняют мир в доме и оберегают всех его жильцов. Перед иконой молятся об исцелении близких людей и родственников.

Церковные праздники 11 июля
Фото Orientfootage/istockphoto.com

Праздник перенесения мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Мучеников и чудотворцев Киру и Иоанна называют «святыми врачами». Им молятся при разных заболеваниях — душевных и физических.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 июля

  • День памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских;

  • День памяти преподобного Павла Коринфянина.

Традиции и приметы на 11 июля

В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Праздник приходится на конец Петрова поста и считается последним днем, когда крапива сохраняет полезные свойства.

Традиции праздника

  • В праздник предки вставали рано и шли в лес собирать крапиву. Рвали ее голыми руками.

  • По возвращении из леса плели веники из крапивы, а после заметали ими дом, чтобы изгнать всю нечисть.

  • Крапиву развешивали в хлевах, сараях и других постройках для защиты скота и зерна.

  • Парились в банях и хлестали себя вениками из крапивы, чтобы убрать сглаз.

  • Вечером жгли костры с растениями, пели песни и водили хороводы.

  • Традиционно в этот день хозяйки готовили похлебки и салаты из крапивы, варили борщ и щи. Также заготавливали растение на зиму.

  • Девушки и женщины делали отвары из крапивы и умывались ими, мыли волосы.

  • Для хорошего сна под подушку клали веточку крапивы.

Традиции и приметы: 11 июля
Фото alicjane/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Играть свадьбу, иначе брак будет несчастным.

  • Стричь детей до года — они могут заболеть.

  • Делать стрижки взрослым, предки верили, что так можно «укоротить жизнь».

  • Ссориться с близкими, иначе конфликт затянется надолго.

  • Запрещалось рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.

Погодные приметы

  • Если не слышно кукушки, то зима будет снежной и ранней.

  • Сорока возле дома сидит — к дождю.

  • Воробьи дерутся — ждать засухи.

  • В колодце пребывает вода — к ненастной погоде.

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