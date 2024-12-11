11 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

11 декабря отмечается День Андреевского флага, Международный день танго и Сойкин день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты есть в этот день.

Праздники в России

День Андреевского флага

11 декабря в России отмечается День Андреевского флага. Торжество связано со значимым историческим событием. 11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота. Свой выбор он обосновал тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение. Поэтому Петру I хотелось увековечить имя святого.

Международные праздники

Международный день танго

11 декабря отмечается Международный день танго. Праздник связан с днем рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя. Это торжество самого известного и страстного танца во всем мире.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 декабря

День памяти русских солдат, погибших в Чечне.

Международный день гор.

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.

День калейдоскопа.

День мобильных приложений в США.

День инженера в Бразилии.

Церковные праздники

День памяти священномученика митрополита Серафима

День памяти священномученика митрополита Серафима отмечается 11 декабря. Митрополит Серафим родился в 1866. Он стал духовным лидером Русской православной церкви в начале XX века. В 1937 году, во время жестоких гонений на церковь в Советском Союзе, он был арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Его расстреляли в Ленинграде.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 11 декабря

День памяти преподобномученика Стефана Нового.

День памяти мученика Иринарха Севастийского.

Традиции и приметы на 11 декабря

11 декабря в народе отмечается Сойкин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Благоприятным событием считалось увидеть сойку. Ее крик возле дома сулил благополучие и счастье.

По приметам, если человек услышал всплеск воды в колодце, значит будет прибыль.

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Что нельзя делать

Обижать птиц — можно навлечь беду.

Давать в долг и передавать что-то из дома, а также давать милостыню монетами — к бедности.

Незамужним девушкам ходить с распущенными волосами — к одиночеству.

Погодные приметы