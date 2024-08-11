11 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
11 августа отмечается День белого гриба, День строителя и Рождество Николая Чудотворца. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День строителя
День строителя отмечается каждое второе воскресенье августа. Праздник учредили во времена СССР. Это профессиональное торжество для архитекторов, инженеров, проектировщиков и всех тех, кто занят вопросами строительства.
День белого гриба
Каждый год 11 августа отмечается праздник, приуроченный к одному из самых известных и ценных съедобных грибов — День белого гриба. Белый гриб можно назвать настоящим королем среди грибов. Его можно встретить по всей лесной зоне Европы, а также в сибирской тайге и на Кавказе.
Международные праздники
День полета на воздушном шаре
Ежегодно 11 августа отмечается День полета на воздушном шаре. Праздник учредили в честь первого удачного полета на воздушном шаре, который совершили братья Монгольфье в августе 1783 года.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 августа
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День «мусорной еды»;
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День пчеловода в Башкортостане;
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Международный день Фуфу;
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День кинетического песка.
Церковные праздники
Рождество святителя Николая Чудотворца
Николай Чудотворец — наиболее известный и почитаемый святой в христианстве. Он жил в III-IV веках. Верующие ассоциируют его имя с добротой, состраданием и заступничеством.
В православной церкви существует три дня памяти Николая Чудотворца. 22 мая — день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир в итальянский город Бари. 11 августа — день рождения святого. А 19 декабря архиепископ отошел в мир иной.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 августа
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День памяти святого мученика Каллиника Киликийского;
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День памяти преподобного Константина Косинского;
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Праздник Рудосельской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 11 августа
Рождество Николая Чудотворца отмечалось только русской православной церковью. Однако во времена правления Екатерины II праздник был упразднен. Обычай чтить память святого вернулся только в 2004 году. Кроме того, священный праздник совпадает с народным — Калинником. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.
Традиции праздника
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Православные верующие шли утром в церковь на праздничную литургию.
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Предки ходили собирать калину, считалось, что в этот день ягода обладает особенной силой.
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Семьи устраивали праздничные обеды, дарили детям сладкие подарки, которые прятались под подушку.
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Играли свадьбы, считалось, что брак будет крепким.
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Люди загадывали сокровенные желания.
Что нельзя делать
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Предаваться унынию, сквернословить и ругаться.
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Ссориться и конфликтовать, иначе конфликт примет серьезный масштаб.
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Лениться и откладывать дела по дому.
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Совершать крупные покупки.
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Купаться в водоемах.
Погодные приметы
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Если день выдался теплым, значит осень будет такой же.
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Зарницы предвещают дождливую осень.
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Туманное утро сулило мало меда.
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Сильный дождь — к хорошему урожаю.