11 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

11 августа отмечается День белого гриба, День строителя и Рождество Николая Чудотворца. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День строителя

День строителя отмечается каждое второе воскресенье августа. Праздник учредили во времена СССР. Это профессиональное торжество для архитекторов, инженеров, проектировщиков и всех тех, кто занят вопросами строительства.

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День белого гриба

Каждый год 11 августа отмечается праздник, приуроченный к одному из самых известных и ценных съедобных грибов — День белого гриба. Белый гриб можно назвать настоящим королем среди грибов. Его можно встретить по всей лесной зоне Европы, а также в сибирской тайге и на Кавказе.

Международные праздники

День полета на воздушном шаре

Ежегодно 11 августа отмечается День полета на воздушном шаре. Праздник учредили в честь первого удачного полета на воздушном шаре, который совершили братья Монгольфье в августе 1783 года.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 августа

День «мусорной еды»;

День пчеловода в Башкортостане;

Международный день Фуфу;

День кинетического песка.

Церковные праздники

Рождество святителя Николая Чудотворца

Николай Чудотворец — наиболее известный и почитаемый святой в христианстве. Он жил в III-IV веках. Верующие ассоциируют его имя с добротой, состраданием и заступничеством.

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В православной церкви существует три дня памяти Николая Чудотворца. 22 мая — день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир в итальянский город Бари. 11 августа — день рождения святого. А 19 декабря архиепископ отошел в мир иной.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 августа

День памяти святого мученика Каллиника Киликийского;

День памяти преподобного Константина Косинского;

Праздник Рудосельской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 11 августа

Рождество Николая Чудотворца отмечалось только русской православной церковью. Однако во времена правления Екатерины II праздник был упразднен. Обычай чтить память святого вернулся только в 2004 году. Кроме того, священный праздник совпадает с народным — Калинником. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

Традиции праздника

Православные верующие шли утром в церковь на праздничную литургию.

Предки ходили собирать калину, считалось, что в этот день ягода обладает особенной силой.

Семьи устраивали праздничные обеды, дарили детям сладкие подарки, которые прятались под подушку.

Играли свадьбы, считалось, что брак будет крепким.

Люди загадывали сокровенные желания.

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Что нельзя делать

Предаваться унынию, сквернословить и ругаться.

Ссориться и конфликтовать, иначе конфликт примет серьезный масштаб.

Лениться и откладывать дела по дому.

Совершать крупные покупки.

Купаться в водоемах.

Погодные приметы