10 января: какой сегодня праздник в России и в мире
10 января отмечается День рождения имбирного пряника, День санок и Домочадцев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День санок
10 января в России отмечается необычный праздник — День санок. Интересно, что сани использовали не только на Руси, но и в Египте. В Древней Руси они считались престижным транспортом, на котором ездили богатые и влиятельные люди.
Международные праздники
День рождения имбирного пряника
10 января во многих странах отмечается День рождения имбирного пряника. Это лакомство считается символом новогодних праздников и часто присутствует не только на праздничном столе, но и в рождественском декоре. В Европе имбирные пряники появились во времена крестовых походах, а в России традиция дарить пряную выпечку возникал в XVIII веке, хотя русский пряник существовал и раньше.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 января
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День горького шоколада.
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День инженера-механика ВМФ РФ.
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День Лиги Наций.
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День шампанского и картофеля фри.
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День полиции в Китае.
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День спасения орлов в США.
Церковные праздники
День памяти святого апостола Никанора
День памяти святого апостола Никанора, который отмечается 10 января (28 декабря по старому стилю), является значимой датой в православном календаре. Никанор был одним из семи диаконов, избранных апостолами в первоапостольской церкви для служения и помощи в распределении благ среди верующих.
По преданию, после избрания Никанор стал активно проповедовать и распространять христианство. Считается, что он проповедовал в различных регионах, включая Иерусалим, где и подвергся гонениям за свою веру. Он стал одним из мучеников, погибших за христианские убеждения.
Какие еще церковные праздники отмечаются 10 января
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День памяти святых 20 000 мучеников.
Традиции и приметы на 10 января
10 января в народе отмечается Домочадцев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Праздник предки проводили в кругу семьи. Разрешалось как и трудиться в кругу близких, так и отдыхать — кататься на санях, ужинать, веселиться, играть или ходить в гости.
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На стол было принято ставить мясные блюда.
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Обязательно загадывали общее семейное желание.
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В старину в праздник чествовали самых старших членов семьи — им дарили подарки.
Что нельзя делать:
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Проводить праздник в одиночестве, иначе весь год родные и близкие люди не будут рядом.
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Занимать деньги и продукты — будет много долгов.
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Женщинам заниматься выпечкой, ставить опару — к ссорам с близким человеком.
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Браться за рукоделие и шитье — можно запутать судьбу.
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Подбеливать печку — Домовой обидится и уйдет, оставит дом без защиты от нечисти.
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Держать окна и двери открытыми — счастье уйдет из дома.
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Выносить мусор — вместе с ним можно вынести из дома благополучие.
Погодные приметы:
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Вороны и галки вьются в воздухе — будет снег, садятся на верхушки деревьев — к морозу, на землю — к оттепели.
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Собака вылезла из будки и легла на снег — будет метель.
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Соль стала сырой — к ненастной погоде.
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Сено покрылось инеем — к холодному лету.
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Метель предвещает дождливое и сырое лето.
Что произошло 10 января
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49 до н. э. Юлий Цезарь пересек с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны.
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1781 год — заключение первого мореходного и торгового договора между Российской империей и Францией.
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1781 год — в Москве состоялось открытие Петровского театра — предшественника Большого театра.
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1863 год — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).
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1878 год — одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.
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1916 год — начало Эрзурумского сражения, в котором войска генерала Юденича разгромили 3-ю турецкую армию.
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1934 год — образование Саратовской и Сталинградской областей в составе РСФСР.
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1943 год — Красная Армия освободила от фашистов город Кисловодск.
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1951 год — осуществлен первый пассажирский полет на реактивном самолете.
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1962 год — с горы Невадо-Уаскаран (Перу) сошла самая большая в истории человечества лавина, погибло более 4 тысяч человек.
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1975 год — вышла в эфир первая передача «Что? Где? Когда?».
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1992 год — в России отменяются фиксированные цены на хлеб и молоко.
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2000 год — Федеральные войска полностью овладели городом Шали (Чечня).
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2001 год — первый выход в свет Википедии как части «Нупедии». Через 5 дней Википедия становится самостоятельным сайтом.
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2010 год — в Российской Федерации введен новый вид уголовного наказания — «домашний арест».