10 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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10 января отмечается День рождения имбирного пряника, День санок и Домочадцев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День санок

10 января в России отмечается необычный праздник — День санок. Интересно, что сани использовали не только на Руси, но и в Египте. В Древней Руси они считались престижным транспортом, на котором ездили богатые и влиятельные люди.

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Международные праздники

День рождения имбирного пряника

10 января во многих странах отмечается День рождения имбирного пряника. Это лакомство считается символом новогодних праздников и часто присутствует не только на праздничном столе, но и в рождественском декоре. В Европе имбирные пряники появились во времена крестовых походах, а в России традиция дарить пряную выпечку возникал в XVIII веке, хотя русский пряник существовал и раньше.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 января

День горького шоколада.

День инженера-механика ВМФ РФ.

День Лиги Наций.

День шампанского и картофеля фри.

День полиции в Китае.

День спасения орлов в США.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Никанора

День памяти святого апостола Никанора, который отмечается 10 января (28 декабря по старому стилю), является значимой датой в православном календаре. Никанор был одним из семи диаконов, избранных апостолами в первоапостольской церкви для служения и помощи в распределении благ среди верующих.

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По преданию, после избрания Никанор стал активно проповедовать и распространять христианство. Считается, что он проповедовал в различных регионах, включая Иерусалим, где и подвергся гонениям за свою веру. Он стал одним из мучеников, погибших за христианские убеждения.

Какие еще церковные праздники отмечаются 10 января

День памяти святых 20 000 мучеников.

Традиции и приметы на 10 января

10 января в народе отмечается Домочадцев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Праздник предки проводили в кругу семьи. Разрешалось как и трудиться в кругу близких, так и отдыхать — кататься на санях, ужинать, веселиться, играть или ходить в гости.

На стол было принято ставить мясные блюда.

Обязательно загадывали общее семейное желание.

В старину в праздник чествовали самых старших членов семьи — им дарили подарки.

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Что нельзя делать:

Проводить праздник в одиночестве, иначе весь год родные и близкие люди не будут рядом.

Занимать деньги и продукты — будет много долгов.

Женщинам заниматься выпечкой, ставить опару — к ссорам с близким человеком.

Браться за рукоделие и шитье — можно запутать судьбу.

Подбеливать печку — Домовой обидится и уйдет, оставит дом без защиты от нечисти.

Держать окна и двери открытыми — счастье уйдет из дома.

Выносить мусор — вместе с ним можно вынести из дома благополучие.

Погодные приметы:

Вороны и галки вьются в воздухе — будет снег, садятся на верхушки деревьев — к морозу, на землю — к оттепели.

Собака вылезла из будки и легла на снег — будет метель.

Соль стала сырой — к ненастной погоде.

Сено покрылось инеем — к холодному лету.

Метель предвещает дождливое и сырое лето.