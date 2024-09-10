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Какой сегодня праздник: что за день 10 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

10 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День альпак
Фото tracielouise/istockphoto.com
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10 сентября отмечается Всемирный день альпак, Международный день макияжа и Савва Крыпецкий. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный день макияжа

10 сентября во многих странах отмечается День макияжа. Праздник придумал в 2016 году американский бьюти-блогер и визажист Джеймс Чарльз. Он хотел приобщить людей к экспериментам с макияжем и выражению своей индивидуальности. Сегодня это торжество отмечают сотрудники салонов красоты, профессиональные визажисты и просто те, кто любит пользоваться косметикой.

Международный день макияжа.
Фото zGel/istockphoto.com

Всемирный день альпак

Ежегодно 10 сентября отмечают День альпак. Это праздник чудесных животных, которые обладают не только милым внешним видом, но и дружелюбным характером. Альпака — это южноамериканское домашнее животное, относящееся к семейству верблюдовых. Обитают они в Андах на высоте 3500-5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 сентября

  • День разноцветных букетов;

  • Всемирный день предотвращения самоубийств;

  • День «Во всем виноват большой адронный коллайдер»;

  • День карамельного чизкейка в США;

  • День учителя в Китае;

  • День детей в Гондурасе;

  • День обмена идеями в США.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского отмечается православными верующими 10 сентября. Савва был пострижен на Афоне, откуда прибыл в Псков. Он удалился на совершенное безмолвие в Крыпецкую пустынь и поселился один при небольшом озере в непроходимом лесу. Спустя несколько лет уединенной жизни к преподобному Савве стали собираться приверженцы пустынной жизни. Они упросили его учредить обитель и построить храм в честь апостола Иоанна Богослова.

Церковные праздники
Фото Malkovstock/istockphoto.com

Однажды Псковский князь Ярослав Васильевич Оболенский прибыл к Савве с просьбой исцелить княгиню. Святой помог и вылечил жену правителя. Благодарный князь построил через мхи и болота мост к обители.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 сентября

  • Coбop пpeпoдoбныx oтцoв Киeвo-Пeчepcкиx, в Дaльниx пeщepax пoчивaющиx;

  • Пpaздник oбpeтeния чecтныx мoщeй пpeпoдoбнoгo Иoвa Пoчaeвcкoгo;

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мoиceя Муpинa.

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Традиции и приметы на 10 сентября

10 сентября отмечается Савва Крыпецкий, в народе его прозвали Скирдником, потому что в это время крестьяне вывозили с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Работники торговли в праздник собирали в поле колоски и прятали их дома в укромном месте. Они верили, что после этого торговля будет прибыльной.

  • Крестьяне вешали в доме верхнюю одежду на видное место, чтобы удачно завершить работы в поле и на огороде.

  • Женщины посвящали этот день отдыху и заботе о близких.

  • Хозяйки готовили блюда из калины. Пирогами и вареньем из этой ягоды в старину они угощали соседей.

Традиции и приметы
Фото ImagineGolf/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Ходить в лес, особенно в одиночку. Иначе леший может завести в непроходимое болото либо подвести к диким животным.

  • Делиться с малознакомыми людьми личной информацией — к сплетням.

  • Признаваться в любви и не свататься — союз будет некрепким.

  • Жениху встречаться с родителями невесты — к неприятностям.

  • Тратить последние сбережения — будут проблемы в финансовом плане.

Погодные приметы

  • Если погода сухая, то холода наступят не скоро.

  • Журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели — зима будет поздней и теплой.

  • Дождь с грозой — к теплой осени.

  • Березовые листья пожелтели — будет урожай опят в лесу.

  • Много рябины — к дождливой осени.

  • Южный ветер подул — год завершится легко и беззаботно.

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