10 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
10 сентября отмечается Всемирный день альпак, Международный день макияжа и Савва Крыпецкий. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Международные праздники
Международный день макияжа
10 сентября во многих странах отмечается День макияжа. Праздник придумал в 2016 году американский бьюти-блогер и визажист Джеймс Чарльз. Он хотел приобщить людей к экспериментам с макияжем и выражению своей индивидуальности. Сегодня это торжество отмечают сотрудники салонов красоты, профессиональные визажисты и просто те, кто любит пользоваться косметикой.
Всемирный день альпак
Ежегодно 10 сентября отмечают День альпак. Это праздник чудесных животных, которые обладают не только милым внешним видом, но и дружелюбным характером. Альпака — это южноамериканское домашнее животное, относящееся к семейству верблюдовых. Обитают они в Андах на высоте 3500-5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 сентября
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День разноцветных букетов;
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Всемирный день предотвращения самоубийств;
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День «Во всем виноват большой адронный коллайдер»;
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День карамельного чизкейка в США;
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День учителя в Китае;
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День детей в Гондурасе;
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День обмена идеями в США.
Церковные праздники
День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского отмечается православными верующими 10 сентября. Савва был пострижен на Афоне, откуда прибыл в Псков. Он удалился на совершенное безмолвие в Крыпецкую пустынь и поселился один при небольшом озере в непроходимом лесу. Спустя несколько лет уединенной жизни к преподобному Савве стали собираться приверженцы пустынной жизни. Они упросили его учредить обитель и построить храм в честь апостола Иоанна Богослова.
Однажды Псковский князь Ярослав Васильевич Оболенский прибыл к Савве с просьбой исцелить княгиню. Святой помог и вылечил жену правителя. Благодарный князь построил через мхи и болота мост к обители.
Какие еще церковные праздники отмечают 10 сентября
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Coбop пpeпoдoбныx oтцoв Киeвo-Пeчepcкиx, в Дaльниx пeщepax пoчивaющиx;
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Пpaздник oбpeтeния чecтныx мoщeй пpeпoдoбнoгo Иoвa Пoчaeвcкoгo;
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Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мoиceя Муpинa.
Традиции и приметы на 10 сентября
10 сентября отмечается Савва Крыпецкий, в народе его прозвали Скирдником, потому что в это время крестьяне вывозили с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Работники торговли в праздник собирали в поле колоски и прятали их дома в укромном месте. Они верили, что после этого торговля будет прибыльной.
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Крестьяне вешали в доме верхнюю одежду на видное место, чтобы удачно завершить работы в поле и на огороде.
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Женщины посвящали этот день отдыху и заботе о близких.
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Хозяйки готовили блюда из калины. Пирогами и вареньем из этой ягоды в старину они угощали соседей.
Что нельзя делать
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Ходить в лес, особенно в одиночку. Иначе леший может завести в непроходимое болото либо подвести к диким животным.
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Делиться с малознакомыми людьми личной информацией — к сплетням.
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Признаваться в любви и не свататься — союз будет некрепким.
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Жениху встречаться с родителями невесты — к неприятностям.
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Тратить последние сбережения — будут проблемы в финансовом плане.
Погодные приметы
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Если погода сухая, то холода наступят не скоро.
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Журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели — зима будет поздней и теплой.
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Дождь с грозой — к теплой осени.
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Березовые листья пожелтели — будет урожай опят в лесу.
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Много рябины — к дождливой осени.
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Южный ветер подул — год завершится легко и беззаботно.