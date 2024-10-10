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Какой сегодня праздник: что за день 10 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

10 октября, 00:05

3 мин.

10 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день зрения
Фото Inside Creative House, iStock
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10 октября отмечается Всемирный день зрения, День психиатра и День лаваша. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День лаваша

Лаваш — это пресный белый хлеб в виде тонкой лепешки из пшеничной муки. Изделие распространено преимущественно у народов Кавказа, в Иране, Афганистане и в других регионах Передней Азии. История лаваша насчитывает более 6000 лет. Причем за это время рецепт совсем не изменился.

День лаваша
Фото Fascinadora, iStock

Международные праздники

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября. В 2024 году праздник выпадает на 10-е число. Учредили его в 1998 году по инициативе ВОЗ. Организация решила привлечь внимание мировой общественности к проблемам людей, имеющим полную или частичную атрофию зрительного нерва. Само торжество стали отмечать с 2000 года.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 октября

  • Всемирный день каши

  • Всемирный день бездомных

  • Всемирный день инклюзивности

  • Всемирный день борьбы со смертной казнью

Церковные праздники

День памяти преподобного Савватия Соловецкого

10 октября православные верующие вспоминают Савватия Соловецкого — преподобного русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. В юношестве Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Однако позже он перебрался на остров Валаам, чтобы вести более строгую жизнь.

День памяти преподобного Савватия Соловецкого
Фото yulenochekk, iStock

Когда Савватий узнал о большом пустынном острове в Белом море, он без раздумий решил покинуть Валаамский монастырь и отправился туда. В качестве сопровождающего с ним поехал инок Герман. Они прибыли на остров, водрузили крест и поставили келью. Спустя время, уже после смерти святого, на остров продолжали прибывать другие отшельники. Вскоре на этом месте возник монастырь, получивший название Соловецкого.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 октября

  • День памяти священномученика Анфима Иверянина

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Традиции и приметы на 10 октября

10 октября православная церковь вспоминает преподобного Савватия Соловецкого, в народе — Савватий Пчельник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси в праздник заканчивались Пчелиные девятины. Предки за 9 дней до торжества должны были подготовить пчел к зиме.

  • Утром пчеловоды молились святому Савватию. Они просили уберечь пчел от холода и об урожае меда в следующем году.

  • В этот день вставали как можно раньше, чтобы не мучила бессонница.

  • В день Савватия на Руси проводили конную ярмарку. На ней покупали и продавали лошадей.

День Савватия Пчельника
Фото Frazao Studio Latino, iStock

Что нельзя делать

  • Заниматься любой работой, кроме пчеловодства. Такой труд не принесет пользы.

  • Злиться, пребывать в унынии и ругаться — к неудачам.

  • Ходить в лес одному — можно заблудиться.

  • Брать вещи супруга без спроса — к ссоре в семье.

Погодные приметы

  • Выпал первый снег — зима наступит через 40 дней.

  • Северный ветер — зима будет холодной, южный — теплой.

  • Сухая погода — морозы ударят не скоро.

  • Гроза сулит бесснежную зиму.

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