10 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

10 июля отмечается День любви к капибарам, День Николы Теслы и День памяти преподобного Сампсона Странноприимца. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России».

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Сама битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года и стала решающим эпизодом Великой Северной войны.

Международные праздники

День Николы Теслы

Ученый-физик Никола Тесла родился 10 июля 1856 года. Он известен своими изобретениями лазера, электродвигателя, озонового генератора, безлопастной турбины, переменного тока, света и другими открытиями. Именно в день его рождения весь мир вспоминает великого изобретателя, изменившего мир.

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День любви к капибарам

Капибара — самый большой ныне живущий представитель отряда грызунов. У нее очень много общего с морской свинкой. Однако она намного крупнее, весит в среднем от 35 до 65 кг, достигает до 160 см в высоту и 135 см в длину. Капибары очень дружелюбны, всегда находят общий язык с другими животными.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 июля

День полета на зонтике;

День «Не наступите на пчелу»;

День рождения футбольного свистка;

Глобальный день энергетической независимости.

Церковные праздники

День памяти преподобного Сампсона Странноприимца

Святой Сампсон Странноприимец мог вылечить от любой болезни простым прикосновением руки и посвятил жизнь служению людям. Ему молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.

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День памяти Праведной Иоанны мироносицы

Святая Иоанна оставила все, чтобы быть ближе к Иисусу Христу, следовать за Ним. После того как Христа казнили, женщина была среди тех, кто мог лично помазать тело Иисуса миром. После сами ангелы сообщили ей, что вскоре Спаситель воскреснет.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 июля

Праздник обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.

Традиции и приметы на 10 июля

10 июля православные чтят память преподобного Сампсона Странноприимца. В народе его именовали Самсон Сеногной, так как в это время часто шли дожди, из-за чего сено становилось мокрым и быстро начинало гнить.

Традиции праздника

С утра предки посещали церковь и молились Сампсону, просили его послать солнечную погоду.

В некоторых регионах к храму приводили лошадей и окропляли их святой водой перед тем, как повторно распахивать поля.

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Чтобы сохранить сено, крестьяне уходили в поле трудиться до самого вечера.

Предки старались в этот день приглашать к себе гостей, угощать их различными блюдами, помогать нуждающимся. Они верили, что чем больше отдашь другим, тем больше добра вернется в будущем.

Что нельзя делать

Злиться и обижаться на близких. Все ссоры следует уладить до праздника, иначе конфликт затянется надолго.

Устраивать романтические свидания, помолвки. Есть большой риск быть отвергнутым.

Отправляться в дальние поездки, могут случиться непредвиденные обстоятельства.

Погодные приметы