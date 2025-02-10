10 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

10 февраля отмечается День памяти А. С. Пушкина, Всемирный день зернобобовых культур и Ефремов день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День памяти А.С. Пушкина

10 февраля в России отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день, 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года, от смертельного ранения, полученного на дуэли, умер один из самых известных поэтов первой трети XIX века.

Международные праздники

Всемирный день зернобобовых культур

10 февраля во многих странах отмечается Всемирный день зернобобовых культур. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году с целью продолжить повышать осведомленность общественности о питательной ценности бобовых и зерновых.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 февраля

День дипломатического работника.

День рождения утюга.

День домового.

Международный день борьбы с эпилепсией.

День зонтика.

Церковные праздники

День памяти преподобного Ефрема Сирина

День памяти преподобного Ефрема Сирина отмечается 10 февраля в православной традиции. Ефрем Сирин был выдающимся христианским святым и известен как великий мистик, поэт и ценитель духовной жизни. Он родился в Месопотамии, и его творчество оказало значительное влияние на христианскую литературу и богословие.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 10 февраля

Праздник иконы Божией Матери Тотемская-Суморинская.

Традиции и приметы на 10 февраля

10 февраля православные вспоминают преподобного Ефрема Сирина, в народе — Ефремов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В старину чествовали Домового. Ставили для него миску с молоком и горшочек с кашей. Предки верили, что Домовой в полночь выйдет и попробует угощение, после чего станет добрым и смирным.

Чтобы угодить духу дома, в жилище наводили абсолютную чистоту.

Женщины и девушки весь день стирали, шили и чинили старые вещи, чтобы привлечь счастье.

Чтобы надолго сохранить молодость и красоту, после обеда часто смотрелись в зеркало.

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Что нельзя делать:

Убивать пауков, тараканов и других насекомых, живущих в доме. Предки считали, что они — вестники Божьи, следящие за членами семьи.

Плохо относиться к кошке, так как она дружит с Домовым. И он может рассердиться, если обидят его подругу.

Погодные приметы:

Ветер — к сырому лету.

Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью.

Лес почернел — будет оттепель.

Что произошло 10 февраля