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Какой сегодня праздник: что за день 10 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

10 февраля 2025, 00:05

4 мин.

10 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

10 февраля отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина
Мария Задорожная
Автор
День памяти А.С. Пушкина
Фото AlxeyPnferov, iStock

10 февраля отмечается День памяти А. С. Пушкина, Всемирный день зернобобовых культур и Ефремов день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День памяти А.С. Пушкина

10 февраля в России отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день, 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года, от смертельного ранения, полученного на дуэли, умер один из самых известных поэтов первой трети XIX века.

Международные праздники

Всемирный день зернобобовых культур

10 февраля во многих странах отмечается Всемирный день зернобобовых культур. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году с целью продолжить повышать осведомленность общественности о питательной ценности бобовых и зерновых.

Всемирный день зернобобовых культур
Фото monticelllo, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 февраля

  • День дипломатического работника.

  • День рождения утюга.

  • День домового.

  • Международный день борьбы с эпилепсией.

  • День зонтика.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Ефрема Сирина

День памяти преподобного Ефрема Сирина отмечается 10 февраля в православной традиции. Ефрем Сирин был выдающимся христианским святым и известен как великий мистик, поэт и ценитель духовной жизни. Он родился в Месопотамии, и его творчество оказало значительное влияние на христианскую литературу и богословие.

День памяти преподобного Ефрема Сирина
Фото AWelshLad, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 10 февраля

  • Праздник иконы Божией Матери Тотемская-Суморинская.

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Традиции и приметы на 10 февраля

10 февраля православные вспоминают преподобного Ефрема Сирина, в народе — Ефремов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В старину чествовали Домового. Ставили для него миску с молоком и горшочек с кашей. Предки верили, что Домовой в полночь выйдет и попробует угощение, после чего станет добрым и смирным.

  • Чтобы угодить духу дома, в жилище наводили абсолютную чистоту.

  • Женщины и девушки весь день стирали, шили и чинили старые вещи, чтобы привлечь счастье.

  • Чтобы надолго сохранить молодость и красоту, после обеда часто смотрелись в зеркало.

Гладить кошку
Фото MarioGuti, iStock

Что нельзя делать:

  • Убивать пауков, тараканов и других насекомых, живущих в доме. Предки считали, что они — вестники Божьи, следящие за членами семьи.

  • Плохо относиться к кошке, так как она дружит с Домовым. И он может рассердиться, если обидят его подругу.

  • Ветер — к сырому лету.

  • Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью.

  • Лес почернел — будет оттепель.

Что произошло 10 февраля

  • 1636 год — первое письменное упоминание о появлении утюга.

  • 1784 год — согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

  • 1810 год — отказ Александра I выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.

  • 1813 год — война шестой коалиции: русские войска Винцингероде разбили польский 4-й полк Легионов Вислы в сражении под Рогозьно.

  • 1937 год — создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

  • 1946 год — состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР.

  • 1962 год — сбитый над территорией СССР американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля.

  • 1996 год — начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым* (признан иностранным агентом на территории РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (со счетом 4-2 победил Г. Каспаров).

  • 2006 год — в Долине царей (Египет) найдены саркофаги фараонов.

  • 2007 год — в Мюнхене состоялась конференция по вопросам политики и безопасности на которой президент России В.В. Путин выступил со своей знаменитой «мюнхенской речью».

  • 2009 год — на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

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