10 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

10 декабря отмечается Всемирный день футбола, День создания службы связи МВД РФ и Романов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День создания службы связи МВД РФ

10 декабря в России отмечается День создания службы связи МВД РФ. Именно 10 декабря 1949 года Министр внутренних дел СССР подписал приказ № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Документ стал основой для создания и организации службы связи МВД России.

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Международные праздники

Всемирный день футбола

10 декабря многие страны отмечают Всемирный день футбола. Игра появилась в Англии в середине XIX века, стала стремительно развиваться. В 1904 году была создана Международная футбольная федерация — FIFA. Позже решением ООН 10 декабря было объявлено Всемирным днем футбола.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 декабря

Всемирный день прав человека.

Международный день прав животных.

День марийской письменности.

День рыбака на Мальдивах.

Женский день в Намибии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Романа Антиохийского

День памяти преподобного Романа Антиохийского отмечается в православной церкви 10 декабря. Роман родился в Антиохии и известен как великий подвижник и молитвенник. Он поселился в пустыне, вел аскетический образ жизни, и стремился угодить Богу через молитву и покаяние. Его жизнь была полна духовных подвигов, и он стал известным благодаря своим умениям в молитвенном пении и составлению канонов. Преподобный Роман также известен как автор нескольких церковных гимнов и песен, которые стали важными для богослужений.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 10 декабря

Праздник иконы Божией Матери «Знамение».

Собор новомучеников и исповедников Радонежских.

День памяти блаженного Андрея Симбирского.

День памяти святителя Иакова Ростовского.

День памяти великомученика Иакова Персиянина.

День памяти преподобного Палладия Александрийского.

Традиции и приметы на 10 декабря

10 декабря православная церковь чтит память преподобного Романа Антиохийского, в народе — Романов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

День начинали с посещения церкви. Люди отправлялись в храмы, чтобы постоять у иконы «Знамение». Они молились Божией Матери. По поверью, если возле иконы Богородицы попросить преподобного Романа Антиохийского об исцелении от бесплодия, мечта о ребенке сбудется.

10 декабря лоси начинали избавляться от рогов. Если удалось найти лосиные рога, их относили домой и вешали у входа. Это был мощный оберег для защиты семьи от темных сил.

Предки верили, что если загадать желание и потереть рога рукой, оно сбудется.

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Что нельзя делать

Если теплый день, заниматься рукоделием — можно «зашить» тепло, и весь будущий урожай погибнет.

Впускать в дом нищих и больных людей — они принесут бедность и тяжелые недуги.

Рыбачить — можно замерзнуть на берегу и подхватить простуду.

Пользоваться острыми и колющими предметами — к проблемам и несчастьям в доме.

Погодные приметы