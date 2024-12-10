10 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
10 декабря отмечается Всемирный день футбола, День создания службы связи МВД РФ и Романов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День создания службы связи МВД РФ
10 декабря в России отмечается День создания службы связи МВД РФ. Именно 10 декабря 1949 года Министр внутренних дел СССР подписал приказ № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Документ стал основой для создания и организации службы связи МВД России.
Международные праздники
Всемирный день футбола
10 декабря многие страны отмечают Всемирный день футбола. Игра появилась в Англии в середине XIX века, стала стремительно развиваться. В 1904 году была создана Международная футбольная федерация — FIFA. Позже решением ООН 10 декабря было объявлено Всемирным днем футбола.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 декабря
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Всемирный день прав человека.
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Международный день прав животных.
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День марийской письменности.
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День рыбака на Мальдивах.
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Женский день в Намибии.
Церковные праздники
День памяти преподобного Романа Антиохийского
День памяти преподобного Романа Антиохийского отмечается в православной церкви 10 декабря. Роман родился в Антиохии и известен как великий подвижник и молитвенник. Он поселился в пустыне, вел аскетический образ жизни, и стремился угодить Богу через молитву и покаяние. Его жизнь была полна духовных подвигов, и он стал известным благодаря своим умениям в молитвенном пении и составлению канонов. Преподобный Роман также известен как автор нескольких церковных гимнов и песен, которые стали важными для богослужений.
Какие еще церковные праздники отмечаются 10 декабря
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Праздник иконы Божией Матери «Знамение».
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Собор новомучеников и исповедников Радонежских.
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День памяти блаженного Андрея Симбирского.
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День памяти святителя Иакова Ростовского.
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День памяти великомученика Иакова Персиянина.
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День памяти преподобного Палладия Александрийского.
Традиции и приметы на 10 декабря
10 декабря православная церковь чтит память преподобного Романа Антиохийского, в народе — Романов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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День начинали с посещения церкви. Люди отправлялись в храмы, чтобы постоять у иконы «Знамение». Они молились Божией Матери. По поверью, если возле иконы Богородицы попросить преподобного Романа Антиохийского об исцелении от бесплодия, мечта о ребенке сбудется.
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10 декабря лоси начинали избавляться от рогов. Если удалось найти лосиные рога, их относили домой и вешали у входа. Это был мощный оберег для защиты семьи от темных сил.
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Предки верили, что если загадать желание и потереть рога рукой, оно сбудется.
Что нельзя делать
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Если теплый день, заниматься рукоделием — можно «зашить» тепло, и весь будущий урожай погибнет.
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Впускать в дом нищих и больных людей — они принесут бедность и тяжелые недуги.
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Рыбачить — можно замерзнуть на берегу и подхватить простуду.
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Пользоваться острыми и колющими предметами — к проблемам и несчастьям в доме.
Погодные приметы
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Если лес начинал шуметь, а воробьи чирикать, значит будет потепление.
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Коровы сопят и фыркают — будут морозы.