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Какой сегодня праздник: что за день 10 декабря — традиции и приметы
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Сегодня, 00:05

3 мин.

10 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

10 декабря отмечается Всемирный день футбола
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день футбола
Фото Dziurek, iStock
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10 декабря отмечается Всемирный день футбола, День создания службы связи МВД РФ и Романов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День создания службы связи МВД РФ

10 декабря в России отмечается День создания службы связи МВД РФ. Именно 10 декабря 1949 года Министр внутренних дел СССР подписал приказ № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Документ стал основой для создания и организации службы связи МВД России.

День создания службы связи МВД РФ
Фото Dzurag, iStock

Международные праздники

Всемирный день футбола

10 декабря многие страны отмечают Всемирный день футбола. Игра появилась в Англии в середине XIX века, стала стремительно развиваться. В 1904 году была создана Международная футбольная федерация — FIFA. Позже решением ООН 10 декабря было объявлено Всемирным днем футбола.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 декабря

  • Всемирный день прав человека.

  • Международный день прав животных.

  • День марийской письменности.

  • День рыбака на Мальдивах.

  • Женский день в Намибии.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Романа Антиохийского

День памяти преподобного Романа Антиохийского отмечается в православной церкви 10 декабря. Роман родился в Антиохии и известен как великий подвижник и молитвенник. Он поселился в пустыне, вел аскетический образ жизни, и стремился угодить Богу через молитву и покаяние. Его жизнь была полна духовных подвигов, и он стал известным благодаря своим умениям в молитвенном пении и составлению канонов. Преподобный Роман также известен как автор нескольких церковных гимнов и песен, которые стали важными для богослужений.

День памяти преподобного Романа Антиохийского
Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 10 декабря

  • Праздник иконы Божией Матери «Знамение».

  • Собор новомучеников и исповедников Радонежских.

  • День памяти блаженного Андрея Симбирского.

  • День памяти святителя Иакова Ростовского.

  • День памяти великомученика Иакова Персиянина.

  • День памяти преподобного Палладия Александрийского.

Традиции и приметы на 10 декабря

10 декабря православная церковь чтит память преподобного Романа Антиохийского, в народе — Романов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • День начинали с посещения церкви. Люди отправлялись в храмы, чтобы постоять у иконы «Знамение». Они молились Божией Матери. По поверью, если возле иконы Богородицы попросить преподобного Романа Антиохийского об исцелении от бесплодия, мечта о ребенке сбудется.

  • 10 декабря лоси начинали избавляться от рогов. Если удалось найти лосиные рога, их относили домой и вешали у входа. Это был мощный оберег для защиты семьи от темных сил.

  • Предки верили, что если загадать желание и потереть рога рукой, оно сбудется.

Лоси избавляются от рогов
Фото swissmediavision, iStock

Что нельзя делать

  • Если теплый день, заниматься рукоделием — можно «зашить» тепло, и весь будущий урожай погибнет.

  • Впускать в дом нищих и больных людей — они принесут бедность и тяжелые недуги.

  • Рыбачить — можно замерзнуть на берегу и подхватить простуду.

  • Пользоваться острыми и колющими предметами — к проблемам и несчастьям в доме.

Погодные приметы

  • Если лес начинал шуметь, а воробьи чирикать, значит будет потепление.

  • Коровы сопят и фыркают — будут морозы.

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