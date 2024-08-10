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Какой сегодня праздник: что за день 10 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

10 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

10 августа отмечается Всемирный день льва
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день льва
Фото guenterguni/istockphoto.com
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10 августа отмечается Всемирный день льва, День физкультурника и Прохоров день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День физкультурника

День физкультурника в 2024 году выпадает на 10 августа. Дата каждый год меняется, так как этот праздник традиционно отмечается во вторую субботу августа. Учредили Всесоюзный день физкультурника в 1939 году. Это торжество не только профессиональных спортсменов, но и тех, кто любит спорт и занимается им.

День физкультурника
Фото nortonrsx/istockphoto.com
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Международные праздники

Всемирный день льва

Всемирный день льва учредил Big Cat Rescue — один из крупных заповедников, регулярно выступающих за прекращение жестокого обращения с хищными кошками. В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия для привлечения внимания людей к безопасности львов.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 августа

  • День попутного ветра;

  • День долгих проводов;

  • День гиревого спорта;

  • Международный день дизельного топлива;

  • Международный день влогинга.

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Церковные праздники

День памяти апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

Святой Прохор сопровождал первоверховного апостола Петра и от него поставлен епископом в город Никомидию. Был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова и вместе с ним сослан на остров Патмос. По возвращении он обращал язычников ко Христу и принял мученическую кончину.

Церковные праздники
Фото YorVen/istockphoto.com

Святой Никанор пострадал в тот день, когда был побит камнями святой первомученик архидиакон Стефан и множество других христиан.

Святой Тимон пострадал от иудеев и язычников за проповедь Евангелия. Он был брошен в печь, но силой Божией вышел из нее невредимым. Предание Римской церкви говорит, что святой Тимон скончался распятым на кресте.

Святой Пармен усердно проповедовал Христа в Македонии. Умер он от посетившей его болезни.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 августа

  • Праздник Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»;

  • Собор Тамбовских святых;

  • Праздник иконы Божией Матери Бугабашская;

  • Праздник Гребневской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 10 августа

По народному календарю 10 августа отмечается Прохоров день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот праздник.

Традиции праздника

  • На Руси в этот день чтили кузнецов. Они брали выходной, а соседи и заказчики их благодарили, дарили подарки, угощали.

  • Крестьяне работали в поле, а также собирали яблоки, груши, грибы, делали заготовки на зиму.

  • Люди ели груши, чтобы отогнать беды и избавиться от переживаний.

Традиции и приметы
Фото Pixelimage/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Ругаться, хвалиться и сплетничать.

  • Давать деньги в долг или брать их.

  • Переезжать или устраиваться на новую работу.

  • Есть яблоки.

  • Заключать браки.

  • Оформлять сделки.

Погодные приметы

  • Обильная роса — будет солнечная погода.

  • Вороны и грачи кричат — к ненастью.

  • Облака высоко в небе — к сухой теплой погоде.

  • Если туман долго не уходит, значит погода будет ясная.

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