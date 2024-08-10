10 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
10 августа отмечается Всемирный день льва, День физкультурника и Прохоров день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День физкультурника
День физкультурника в 2024 году выпадает на 10 августа. Дата каждый год меняется, так как этот праздник традиционно отмечается во вторую субботу августа. Учредили Всесоюзный день физкультурника в 1939 году. Это торжество не только профессиональных спортсменов, но и тех, кто любит спорт и занимается им.
Международные праздники
Всемирный день льва
Всемирный день льва учредил Big Cat Rescue — один из крупных заповедников, регулярно выступающих за прекращение жестокого обращения с хищными кошками. В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия для привлечения внимания людей к безопасности львов.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 августа
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День попутного ветра;
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День долгих проводов;
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День гиревого спорта;
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Международный день дизельного топлива;
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Международный день влогинга.
Церковные праздники
День памяти апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена
Святой Прохор сопровождал первоверховного апостола Петра и от него поставлен епископом в город Никомидию. Был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова и вместе с ним сослан на остров Патмос. По возвращении он обращал язычников ко Христу и принял мученическую кончину.
Святой Никанор пострадал в тот день, когда был побит камнями святой первомученик архидиакон Стефан и множество других христиан.
Святой Тимон пострадал от иудеев и язычников за проповедь Евангелия. Он был брошен в печь, но силой Божией вышел из нее невредимым. Предание Римской церкви говорит, что святой Тимон скончался распятым на кресте.
Святой Пармен усердно проповедовал Христа в Македонии. Умер он от посетившей его болезни.
Какие еще церковные праздники отмечают 10 августа
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Праздник Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»;
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Собор Тамбовских святых;
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Праздник иконы Божией Матери Бугабашская;
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Праздник Гребневской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 10 августа
По народному календарю 10 августа отмечается Прохоров день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот праздник.
Традиции праздника
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На Руси в этот день чтили кузнецов. Они брали выходной, а соседи и заказчики их благодарили, дарили подарки, угощали.
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Крестьяне работали в поле, а также собирали яблоки, груши, грибы, делали заготовки на зиму.
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Люди ели груши, чтобы отогнать беды и избавиться от переживаний.
Что нельзя делать
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Ругаться, хвалиться и сплетничать.
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Давать деньги в долг или брать их.
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Переезжать или устраиваться на новую работу.
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Есть яблоки.
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Заключать браки.
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Оформлять сделки.
Погодные приметы
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Обильная роса — будет солнечная погода.
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Вороны и грачи кричат — к ненастью.
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Облака высоко в небе — к сухой теплой погоде.
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Если туман долго не уходит, значит погода будет ясная.