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Какой сегодня праздник: что за день 1 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

1 января: какой сегодня праздник в России и в мире

1 января в России отмечается Новый год
Мария Задорожная
Автор
Новый год в России.
Фото EyeEm Mobile GmbH, iStock
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1 января отмечается Новый год, Международный день похмелья и День общественного достояния. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Новый год

Обычай праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января был введен в России при Петре I. Ранее, с момента принятия христианства в 988 году, этот праздник отмечали 1 марта, а с 1492 года начало года установили на 1 сентября. В то время летоисчисление происходило по византийской системе, отчитываясь «от сотворения мира», то есть от 5508 года до нашей эры.

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Международные праздники

Международный день похмелья

1 января во многих странах мира отмечается Международный день похмелья. Инициатором праздника стала британская компания, выпускающая средство от похмельного синдрома.

Международный день похмелья
Фото fizkes, iStock

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 января

  • День общественного достояния.

  • День единой европейской валюты.

  • День семьи в США.

  • День заплыва полярных медведей в Канаде.

Церковные праздники

День памяти преподобного Илии Муромца, чудотворца Печерского

День памяти преподобного Илии Муромца, чудотворца Печерского, отмечается 1 января. Илия Муромец — один из самых известных и почитаемых святых в Русской православной церкви, а также легендарная фигура русского народного фольклора и былин. Он является символом доблести, отваги и благочестия. По преданию, Илия Муромец был богатырем, который защищал Русь от врагов и воспринимался как воплощение мужества и силы. Он также известен своей деятельностью в Киево-Печерской лавре, где вел аскетический образ жизни и совершал чудеса. Илия считается покровителем монахов и защитником всех, кто испытывает трудности в жизни.

День памяти преподобного Илии Муромца, чудотворца Печерского
Фото encrier, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 1 января

  • День памяти святого мученика Вонифатия Тарсийского.

Традиции и приметы на 1 января

1 января в России отмечается Новый год. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Нужно совершить хороший поступок, быть вежливым, чтобы весь год сопровождала удача.

  • Чтобы привлечь в дом достаток, за день нужно сменить несколько нарядов.

  • Для привлечения богатства руки натирают монетами.

Что нельзя делать:

  • Нецензурно выражаться — можно разругаться с близкими.

  • Ссориться, иначе весь год будут сопровождать выяснения отношений.

  • Раздавать долги и занимать деньги — к бедности.

  • Пришивать пуговицы — можно вернуть старые проблемы.

Традиции и приметы 1 января
Фото Andrei Lishakov, iStock

Погодные приметы:

  • Иней на деревьях — год будет урожайным.

  • Чирикают снегири — впереди будут пасмурные и снежные дни.

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