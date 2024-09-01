1 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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1 сентября отмечается День знаний, Всемирный день написания писем и Андрей-тепляк. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День знаний

День знаний в России традиционно отмечается 1 сентября каждого года. Это праздник школьников и студентов, а также учителей и преподавателей. Он знаменует окончание летних каникул и начало нового учебного года.

Международные праздники

Всемирный день написания писем

Всемирный день написания писем учредили в 1969 году на Конгрессе международной ассоциации почтовых и телекоммуникационных работников (ООН). Цель праздника — увеличить количество переписок между людьми и сохранить традиции письменной коммуникации.

Фото g-stockstudio/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 сентября

День рождения осени;

День любителей сериалов;

День работников нефтяной и газовой промышленности;

День программиста 1С;

День японских дельфинов;

День народов Среднего Урала;

День благодарности рыжему коту в США;

День случайной доброты в Новой Зеландии.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Андрея Стратилата

Мученик Андрей Стратилат был римским военачальником при императоре Максимиане. Выбрав небольшой отряд, он выступил против персов. Перед сражением святой Андрей проповедовал соратникам христианство. С верою в помощь Божию небольшой отряд воинов обратил в бегство многочисленное войско противника.

Фото vadiar/istockphoto.com

Многие стали завидовать славе военачальника и донесли правителю Антиоху, что святой — христианин, обративший ко Христу воинов. Святого подвергли пыткам, а воинов распяли на деревьях, но никто из них не отрекся от веры.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 сентября

Праздник иконы Божией Матери «Прибавление ума»;

Праздник Чудотворной иконы Божией Матери Донская;

Собор Московских святых.

Традиции и приметы на 1 сентября

1 сентября православные верующие чтят память святого мученика Андрея Стратилата, в народе — Андрей-тепляк. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

Садоводы и огородники начинали сбор урожая овощей и фруктов, а также приступали к другим работам на земле.

Предки занимались уборкой свеклы. Ее употребляли в пищу и использовали для лечения недугов. Считалось, что свекольные листья помогают от воспаления глаз, а сырые коренья — от зубной боли.

Люди приносили в дом связки овса. Таким способом можно было уберечь жилище от нечистой силы.

Хозяйки старались наводить чистоту, чтобы в доме был достаток и Домовой был доволен хозяевами и помогал им во всем.

Фото sagarmanis/istockphoto.com

Что нельзя делать

Обсуждать и осуждать людей за спиной, сплетничать — к финансовым проблемам.

Чинить одежду и обувь тем, кто собирается в путешествие — к неприятностям в дороге.

Долго смотреть на огонь — к болезням глаз и плохому зрению.

Жаловаться на свою жизнь — к еще большему ухудшению жизненного положения.

Оставлять мусор, грязь, беспорядок — будут несчастья и проблемы в доме и семье.

Погодные приметы