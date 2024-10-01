1 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
1 октября отмечается Международный день кофе, Международный день пожилых людей и Всемирный день вегетарианства. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День Сухопутных войск РФ
День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации — это государственный и профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих Сухопутных войск РФ. В России он официально отмечается с 2006 года.
Международные праздники
Международный день кофе
В 2014 году Международная кофейная ассоциация учредила единую дату празднования Международного дня кофе — 1 октября. Официально праздник любимого многими напитка справляется во всех 75 странах, которые являются членами Международной организации кофе. Россия входит в эту организацию с 2015 года.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 октября
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Международный день музыки;
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Всемирный день какао и шоколада;
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Международный день пожилых людей;
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День рождения почтовой открытки;
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Международный день балета;
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Международный день охраны енотов;
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Всемирный день татуировщиков;
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День CD-плеера;
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Всемирный день вегетарианства;
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День геронтолога.
Церковные праздники
День памяти мученицы Ариадны Промисской
Святая мученица Ариадна была рабыней у императора Тертилла. Однажды она не стала участвовать в празднике, чем разозлила хозяина. Ее пытали железом, резали и бросили в темницу, пытались заставить отречься от Христа.
Благодаря вере, Ариадна преодолела мучения и была отпущена на свободу, но через какое-то время ее снова стали преследовать. Девушка прибежала к скале и стала горячо молиться Богу. Явился Ангел и расколол скалу, Ариадна вошла внутрь каменного коридора. Преследователи увидели чудо, обезумели и в приступе ужаса убили друг друга.
Какие еще церковные праздники отмечают 1 октября
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Праздник иконы Божией Матери «Целительница»;
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Праздник иконы Божией Матери Молченская;
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Прославление преподобной Евфросинии Суздальской;
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День памяти преподобного Илариона Оптинского;
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День памяти преподобного Евмения Гортинского;
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Праздник иконы Божией Матери «Старорусская».
Традиции и приметы на 1 октября
1 октября православная церковь вспоминает мученицу Ариадну Промисскую, в народе — Арина Шиповница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки сушили и собирали шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны именно после 1 октября.
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Девушки собирались, квасили капусту, устраивали танцы и пели песни.
Что нельзя делать
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Ругаться, ссориться, хвалиться достижениями и обижать родных.
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Заниматься уборкой и стиркой — к финансовым проблемам.
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Стричь волосы, чтобы не укоротить жизнь.
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Оставлять ребенка одного в комнате — он может заболеть.
Погодные приметы
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Журавлей в небе не видно — мороз будет после 2 ноября.
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Если не опали листья, то будет поздняя зима.
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Бурьян высокий во дворе — к снежней зиме.
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Журавли летят — морозы ударят через две недели.