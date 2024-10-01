1 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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1 октября отмечается Международный день кофе, Международный день пожилых людей и Всемирный день вегетарианства. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Сухопутных войск РФ

День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации — это государственный и профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих Сухопутных войск РФ. В России он официально отмечается с 2006 года.

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Международные праздники

Международный день кофе

В 2014 году Международная кофейная ассоциация учредила единую дату празднования Международного дня кофе — 1 октября. Официально праздник любимого многими напитка справляется во всех 75 странах, которые являются членами Международной организации кофе. Россия входит в эту организацию с 2015 года.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 октября

Международный день музыки;

Всемирный день какао и шоколада;

Международный день пожилых людей;

День рождения почтовой открытки;

Международный день балета;

Международный день охраны енотов;

Всемирный день татуировщиков;

День CD-плеера;

Всемирный день вегетарианства;

День геронтолога.

Церковные праздники

День памяти мученицы Ариадны Промисской

Святая мученица Ариадна была рабыней у императора Тертилла. Однажды она не стала участвовать в празднике, чем разозлила хозяина. Ее пытали железом, резали и бросили в темницу, пытались заставить отречься от Христа.

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Благодаря вере, Ариадна преодолела мучения и была отпущена на свободу, но через какое-то время ее снова стали преследовать. Девушка прибежала к скале и стала горячо молиться Богу. Явился Ангел и расколол скалу, Ариадна вошла внутрь каменного коридора. Преследователи увидели чудо, обезумели и в приступе ужаса убили друг друга.

Ка кие еще церковные праздники отмечают 1 октября

Праздник иконы Божией Матери «Целительница»;

Праздник иконы Божией Матери Молченская;

Прославление преподобной Евфросинии Суздальской;

День памяти преподобного Илариона Оптинского;

День памяти преподобного Евмения Гортинского;

Праздник иконы Божией Матери «Старорусская».

Традиции и приметы на 1 октября

1 октября православная церковь вспоминает мученицу Ариадну Промисскую, в народе — Арина Шиповница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки сушили и собирали шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны именно после 1 октября.

Девушки собирались, квасили капусту, устраивали танцы и пели песни.

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Что нельзя делать

Ругаться, ссориться, хвалиться достижениями и обижать родных.

Заниматься уборкой и стиркой — к финансовым проблемам.

Стричь волосы, чтобы не укоротить жизнь.

Оставлять ребенка одного в комнате — он может заболеть.

Погодные приметы