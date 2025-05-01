1 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, День рождения почтовой марки и Кузьма Огородник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Праздник Весны и Труда

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. До распада СССР торжество носило другое название — День международной солидарности трудящихся. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов — «Мир! Труд! Май!».

Международные праздники

День рождения почтовой марки

1 мая отмечается День рождения почтовой марки. Именно в этот день в 1840 году в Англии стали выпускать первые в мире почтовые марки.

Фото dp3010, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 мая

Живин день.

День Глобальной Любви.

День лояльности.

Международный день партизанского садоводства.

День покатушек с ветром.

День заплетающихся ног.

Всемирный день пароля.

Церковные праздники

День памяти святителя Космы Халкидонского

День памяти святителя Космы Халкидонского отмечается 1 мая. Он посвящен памяти одного из значимых епископов и святых, который жил в V веке. Святитель Косма стал известен благодаря своей преданности Христу и служению людям. Он занимался проповедью, укреплением веры и духовным руководством своих прихожан. Его жизнь и труды оставили глубокий след в истории церкви.

Фото spacedrone808, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 1 мая

Праздник Максимовской иконы Божией Матери.

День памяти преподобного Иоанна Солунского.

Традиции и приметы на 1 мая

1 мая в народе отмечается Кузьма Огородник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки сажали семена и рассаду, в первую очередь морковь и свеклу.

Чтобы урожай был крепким и богатым, в колодец бросали монету, а потом набирали воду, ей поливали семена и рассаду.

Вечер проводили в кругу семьи или ходили в гости.

Чтобы избавиться от финансовых проблем, хозяйки варили гречку. Угощали кашей всех членов семьи и соседей.

Чтобы получить деньги, готовили перловую кашу.

Фото darrya, iStock

Что нельзя делать:

Незамужним девушкам проводить день одной — к одиночеству на ближайший год.

Показывать семена растений — они не вырастут.

Отказывать в помощи и милостыне — можно оказаться в тяжелой жизненной ситуации.

Мужчинам работать в огороде — будет плохой урожай.

Стричь волосы — можно укоротить жизнь.

Погодные приметы:

Вечерняя заря золотистого цвета — будет хороший урожай зерновых.

Утки плещутся в водоемах — к потеплению.

Дождь — к хорошему клеву.

Что произошло 1 мая