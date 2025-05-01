1 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, День рождения почтовой марки и Кузьма Огородник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Праздник Весны и Труда
1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. До распада СССР торжество носило другое название — День международной солидарности трудящихся. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов — «Мир! Труд! Май!».
Международные праздники
День рождения почтовой марки
1 мая отмечается День рождения почтовой марки. Именно в этот день в 1840 году в Англии стали выпускать первые в мире почтовые марки.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 мая
-
Живин день.
-
День Глобальной Любви.
-
День лояльности.
-
Международный день партизанского садоводства.
-
День покатушек с ветром.
-
День заплетающихся ног.
-
Всемирный день пароля.
Церковные праздники
День памяти святителя Космы Халкидонского
День памяти святителя Космы Халкидонского отмечается 1 мая. Он посвящен памяти одного из значимых епископов и святых, который жил в V веке. Святитель Косма стал известен благодаря своей преданности Христу и служению людям. Он занимался проповедью, укреплением веры и духовным руководством своих прихожан. Его жизнь и труды оставили глубокий след в истории церкви.
Какие еще церковные праздники отмечаются 1 мая
-
Праздник Максимовской иконы Божией Матери.
-
День памяти преподобного Иоанна Солунского.
Традиции и приметы на 1 мая
1 мая в народе отмечается Кузьма Огородник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки сажали семена и рассаду, в первую очередь морковь и свеклу.
-
Чтобы урожай был крепким и богатым, в колодец бросали монету, а потом набирали воду, ей поливали семена и рассаду.
-
Вечер проводили в кругу семьи или ходили в гости.
-
Чтобы избавиться от финансовых проблем, хозяйки варили гречку. Угощали кашей всех членов семьи и соседей.
-
Чтобы получить деньги, готовили перловую кашу.
Что нельзя делать:
-
Незамужним девушкам проводить день одной — к одиночеству на ближайший год.
-
Показывать семена растений — они не вырастут.
-
Отказывать в помощи и милостыне — можно оказаться в тяжелой жизненной ситуации.
-
Мужчинам работать в огороде — будет плохой урожай.
-
Стричь волосы — можно укоротить жизнь.
Погодные приметы:
-
Вечерняя заря золотистого цвета — будет хороший урожай зерновых.
-
Утки плещутся в водоемах — к потеплению.
-
Дождь — к хорошему клеву.
Что произошло 1 мая
-
1707 год — объединение Шотландии с Англией, образование Великобритании.
-
1836 год — по указу императора Николая I началось возведение первой в России железной дороги — «Царскосельской».
-
1840 год — в Англии начали выпускаться первые в мире почтовые марки.
-
1884 год — в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.
-
1899 год — впервые поступил в продажу аспирин.
-
1917 год — впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.
-
1918 год — впервые над Красной площадью пролетел советский самолет «Ньюпор-XXI», летчик И. Н. Виноградов.
-
1919 год — на Красной площади состоялось торжественной открытие памятника Степану Разину. На открытии с речью выступил Владимир Ленин.
-
1922 год — начала работать первая в России международная воздушная авиалиния Москва — Кенигсберг. В мае 1926 года авиалиния продлена до Берлина.
-
1930 год — основан Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ).
-
1937 год — завершено строительство канала «Москва — Волга».
-
1940 год — официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года — в связи с войной.
-
1944 год — указом Президиума ВС СССР учреждена медаль «За оборону Москвы».
-
1945 год — в Берлине над рейхстагом водружено Знамя Победы.
-
1960 год — в Свердловской области сбит самолет-разведчик США под управлением летчика Фрэнсиса Пауэрса, который остался жив и был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за шпионаж.
-
1967 год — свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.
-
1987 год — в СССР принят закон об ИТД (индивидуальная трудовая деятельность).
-
1993 год — в Москве при попытке блокирования оппозиционной демонстрации по случаю 1 мая произошли столкновения митингующих и милиции.