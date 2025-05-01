Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 1 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

1 мая, 00:05

4 мин.

1 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Советский плакат к 1 Мая (1950-е годы)
Какой сегодня праздник: что за день 1 мая — традиции и приметы.

1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, День рождения почтовой марки и Кузьма Огородник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Праздник Весны и Труда

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. До распада СССР торжество носило другое название — День международной солидарности трудящихся. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов — «Мир! Труд! Май!».

Международные праздники

День рождения почтовой марки

1 мая отмечается День рождения почтовой марки. Именно в этот день в 1840 году в Англии стали выпускать первые в мире почтовые марки.

День рождения почтовой марки.
Фото dp3010, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 мая

  • Живин день.

  • День Глобальной Любви.

  • День лояльности.

  • Международный день партизанского садоводства.

  • День покатушек с ветром.

  • День заплетающихся ног.

  • Всемирный день пароля.

Церковные праздники

День памяти святителя Космы Халкидонского

День памяти святителя Космы Халкидонского отмечается 1 мая. Он посвящен памяти одного из значимых епископов и святых, который жил в V веке. Святитель Косма стал известен благодаря своей преданности Христу и служению людям. Он занимался проповедью, укреплением веры и духовным руководством своих прихожан. Его жизнь и труды оставили глубокий след в истории церкви.

День памяти святителя Космы Халкидонского
Фото spacedrone808, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 1 мая

  • Праздник Максимовской иконы Божией Матери.

  • День памяти преподобного Иоанна Солунского.

Традиции и приметы на 1 мая

1 мая в народе отмечается Кузьма Огородник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки сажали семена и рассаду, в первую очередь морковь и свеклу.

  • Чтобы урожай был крепким и богатым, в колодец бросали монету, а потом набирали воду, ей поливали семена и рассаду.

  • Вечер проводили в кругу семьи или ходили в гости.

  • Чтобы избавиться от финансовых проблем, хозяйки варили гречку. Угощали кашей всех членов семьи и соседей.

  • Чтобы получить деньги, готовили перловую кашу.

Сажать рассаду
Фото darrya, iStock

Что нельзя делать:

  • Незамужним девушкам проводить день одной — к одиночеству на ближайший год.

  • Показывать семена растений — они не вырастут.

  • Отказывать в помощи и милостыне — можно оказаться в тяжелой жизненной ситуации.

  • Мужчинам работать в огороде — будет плохой урожай.

  • Стричь волосы — можно укоротить жизнь.

Погодные приметы:

  • Вечерняя заря золотистого цвета — будет хороший урожай зерновых.

  • Утки плещутся в водоемах — к потеплению.

  • Дождь — к хорошему клеву.

Что произошло 1 мая

  • 1707 год — объединение Шотландии с Англией, образование Великобритании.

  • 1836 год — по указу императора Николая I началось возведение первой в России железной дороги — «Царскосельской».

  • 1840 год — в Англии начали выпускаться первые в мире почтовые марки.

  • 1884 год — в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.

  • 1899 год — впервые поступил в продажу аспирин.

  • 1917 год — впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.

  • 1918 год — впервые над Красной площадью пролетел советский самолет «Ньюпор-XXI», летчик И. Н. Виноградов.

  • 1919 год — на Красной площади состоялось торжественной открытие памятника Степану Разину. На открытии с речью выступил Владимир Ленин.

  • 1922 год — начала работать первая в России международная воздушная авиалиния Москва — Кенигсберг. В мае 1926 года авиалиния продлена до Берлина.

  • 1930 год — основан Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ).

  • 1937 год — завершено строительство канала «Москва — Волга».

  • 1940 год — официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года — в связи с войной.

  • 1944 год — указом Президиума ВС СССР учреждена медаль «За оборону Москвы».

  • 1945 год — в Берлине над рейхстагом водружено Знамя Победы.

  • 1960 год — в Свердловской области сбит самолет-разведчик США под управлением летчика Фрэнсиса Пауэрса, который остался жив и был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за шпионаж.

  • 1967 год — свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.

  • 1987 год — в СССР принят закон об ИТД (индивидуальная трудовая деятельность).

  • 1993 год — в Москве при попытке блокирования оппозиционной демонстрации по случаю 1 мая произошли столкновения митингующих и милиции.

Развлечения
Увлечения
