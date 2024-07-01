1 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

1 июля отмечается День изобретения солнцезащитных очков, Международный день шутки, День изобретения солнцезащитных очков и Петров пост. Рассказали, какие еще праздники и дни рождения известных личностей выпали на эту дату.

Праздники в России

День ветеранов боевых действий

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Праздник посвящен всем бойцам, которые защищали Родину и отстаивали с оружием в руках ее геополитические интересы.

Идея создания праздника принадлежит кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран.

День новой Москвы

1 июля 2012 года было осуществлено официальное расширение административных границ Москвы путем присоединения территории Московской области.

Фото Vladislav Zolotov/istockphoto.com

В результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,5 раза, что позволило Москве подняться на 6 место в рейтинге самых крупных городов мира.

День сотрудника отдела налоговых преступлений

В этот день устраиваются различные конференции, мероприятия, собрания, направленные на увеличение осведомленности населения о преступлениях в налоговой сфере. Также 1 июля все работники данных отделов принимают поздравления с профессиональным праздником.

Международные праздники

Международный день шутки

Согласно легенде, 1 июля считается днем разгула нечисти, а единственный действенный способ борьбы с ней — это смех. В отличие от 1 апреля, сегодня важно не смеяться над кем-то и не устраивать розыгрыши, а рассмешить близких и друзей, поднять им настроение.

День изобретения солнцезащитных очков

Праздник посвящен аксессуару, который защищает глаза от солнечного света и ультрафиолетовых лучей. Ученые полагают, что носить солнцезащитные очки стали еще в XVII веке. Тогда на стекла обычных очков наносили краску или лак, чтобы добиться эффекта затемнения.

Фото Dejan Marjanovic/istockphoto.com

Промышленное производство очков было налажено впервые во Франции, во времена правления Наполеона. Однако значимым периодом для аксессуара стали 20-е годы XX века. Именно тогда солнцезащитные очки ушли в массы и стали популярны.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 июля

День Куриного бога;

День ранней пташки;

День второй половины года;

Международный день куриных крылышек;

День добровольного вхождения Бурятии в состав России;

Международный день регги;

День собаки в Польше;

День имбирного печенья в США.

Церковные праздники

Петров пост

Петров пост считается одним из главных летних постов у верующих. В 2024 году он начинается 1 июля и заканчивается 12 июля. Петров пост не такой строгий, как Великий пост, но все равно придется отказаться от некоторых продуктов. Например, мяса и молочных изделий.

Посвящен пост Петру и Павлу, ученикам Христа, которые воздерживались от пищи перед миссионерством. Нередко Петров пост еще называют Апостольским и Петропавловским.

День памяти святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул были римскими воинами. Из них троих с детства христианином был лишь Леонтий, который отличался добротой. Он помогал всем нуждающимся, уделял немало времени проповедованию. Многие язычники встали на путь истины благодаря стараниям Леонтия.

Фото YorVen/istockphoto.com

История о христианине Леонтии дошла до императора Веспасиана — большого язычника. Он приказал задержать Леонтия. На арест отправились Ипатий и группа воинов-язычников. По пути Ипатий сильно заболел, был на грани смерти. К нему на помощь спустился ангел, который сообщил, что тот сможет жить, если обратиться к Богу. Вместе со своими солдатами он помолился. Лишь после этого болезнь отступила.

В городе Ипатия вместе с воином Феодулом пригласили в дом Леонтия. Благодаря ему Ипатий и Феодул впустили в свою жизнь Иисуса Христа и приняли христианство. О произошедшем узнал император, который тут же приказал казнить предателей. Леонтия забили насмерть палками.

Какие еще церковные праздники отмечаются 1 июля

Праздник Боголюбской иконы Божией Матери;

Праздник Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника».

Традиции и приметы на 1 июля

В народном календаре 1 июля — Ярилин день, или Макушка лета. Свое название торжество получило от имени древнеславянского бога Ярилы, символизирующего плодородие, страсть и солнце.

Традиции праздника

Ярилин день праздновали на Руси шумно и широко. Щедрый пир устраивали прямо в поле — накрывали столы, подавали сладости, пироги и яичницу, как символ солнца. После трапезы пели песни и водили хороводы.

Женщины 1 июля собирали утреннюю росу, она считалась целебной.

Целители отправлялись в Ярилин день на поиски лекарственных растений, считалось, что в этот день они обладали особой силой.

Хозяйки выбрасывали старую солому из матрасов и наполняли свежим сеном.

Фото Yana Tatevosian/istockphoto.com

Что нельзя делать

Грустить, иначе можно отодвинуть от себя удачу.

Жаловаться на жизнь, беды и болезни.

Запрещалось хвалиться красотой, успехами и умениями.

Сквернословить, сплетничать, ссориться.

Погодные приметы

Вороны под тучи взвиваются — к непогоде.

Паук сплел новую паутину — будет ясно.

Утренний туман — к жаркой погоде.

Много мошкары на полях — к удачной охоте на перепелов.

Лягушки квакают — будет дождь.

Розовый закат предвещает солнечный день.

Много росы — ждать хорошего урожая проса.

Кто родился 1 июля

Аделина Сотникова

1 июля 1996 года родилась российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр — 2014 Аделина Сотникова. На лед девушка встала в четыре года.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 2009 году Сотникова выиграла чемпионат России, а еще через год — свой первый международный турнир. В 2014 году она завоевала золото Олимпийских игр и стал одной из самых молодых олимпийских чемпионок по фигурному катанию. Кроме того, Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.

Памела Андерсон

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 в канадском городке Ледисмит. В подростковом возрасте она серьезно увлеклась спортом, даже играла за школьную команду по волейболу в любительской лиге.

После окончания школы Памела переехала в Ванкувер, окончила курсы фитнес-инструкторов и стала работать преподавателем физкультуры.

Фото Global Look Press

Мировая известность пришла к Памеле в 1989 году. Тогда вышла первая обложка Playboy с ее участием. Благодаря узнаваемости началась карьера актрисы — Андерсон получила роль в «Большом ремонте», который стал одним из самых популярных в США в 90-х годах.

Но знаковой для Памелы Андерсон стала роль знойной и харизматичной Си Джей Паркер в «Спасателях Малибу». Именно она превратила девушку в яркий секс-символ 90-х.

Принцесса Диана

Будущая принцесса Уэльская родилась 1 июля 1961 года в семье британских аристократов. Диана Спенсер — именно так звали девочку — стала дочерью носителя титула виконта Элторпа, происходившего из древнего рода Спенсер-Черчиллей. Девочка посещала школу в Силфилде, позже получала образование в Ридлсуорт-Холл. Ей нравилось рисовать и танцевать. Девушка вела довольно обычный для британской молодежи образ жизни. До замужества она даже успела поработать воспитательницей в детском саду «Молодая Англия».

Фото Global Look Press

С будущем мужем Диана познакомилась в 16 лет. Тогда принц ухаживал за ее сестрой Сарой, но вскоре сменил предпочтения. Его выбор был одобрен и членами монаршей семьи. 29 июля 1981 года пара поженилась.

Диана любила заниматься благотворительностью, много раз посещала больницы, неблагополучные страны и другие места, где требовалась помощь. Уделяла внимание принцесса и проблемам детей, молодежи. В число подопечных вошли также дома престарелых, реабилитационные центры. Также ее считали иконой стиля.

Личная жизнь венценосной семьи казалась безоблачной. Но в середине 80-х Чарльз возобновил многолетний роман с Камиллой Паркер-Боулз. Неверность мужа больно ранила принцессу. Официальный развод состоялся в 1996 году. 31 августа 1997 года Леди Ди погибла в автокатастрофе. Дата смерти принцессы стала черным днем в истории Великобритании.

Кто еще родился 1 июля