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Какой сегодня праздник: что за день 1 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

1 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея
Мария Задорожная
Автор
Всероссийский день хоккея
Фото JohnAlexandr, iStock
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1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, Всемирный день борьбы со СПИДом, День Платона и Романа Зимоуказателей. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

Всероссийский день хоккея

1 декабря в России отмечается Всероссийский день хоккея. Установила дату праздника Федерация хоккея России во главе с известным вратарем, неоднократным чемпионом мира и Олимпийских игр Владиславом Третьяком. Это торжество начали отмечать сравнительно недавно — с 2007 года.

Международные праздники

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель — повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 декабря

  • День шиномонтажника.

  • День белой козы.

  • День победы русской эскадры у мыса Синоп.

  • День Антарктиды.

  • Международный день невролога.

  • День подолога.

  • День катания на коньках.

  • День сетевого маркетинга.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Платона Анкирского

День памяти святого мученика Платона Анкирского отмечается в православной традиции 1 декабря. Он жил в III веке и был христианским мучеником, который пострадал за свою веру во время гонений на христиан в Римской империи.

День памяти святого мученика Платона Анкирского
Фото AlenaZamotaeva, iStock

Согласно преданию, Платон родом из города Анкиры (современный Анкара, Турция) и отличался благочестием и стойкостью в вере. Во время гонений он был арестован за свои убеждения и подвергнут различным пыткам, однако не отрекся от Христа. В результате его казнили.

Какие еще церковные праздники отмечаются 1 декабря

  • День памяти святых мучеников Закхея Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского.

  • День памяти священномученика Романа Кесарийского.

  • Собор святых Эстонской земли.

Традиции и приметы на 1 декабря

1 декабря православные верующие чтят память святого мученика Платона Анкирского и священномученика Романа Кесарийского. В народе — День Платона и Романа Зимоуказателей. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки молились святым о благополучии. Брали монету, читали молитву и весь следующий год ходили с монетой в кармане.

  • Праздник старались посвятить работе: женщины занимались рукоделием, а мужчины мастерили что-то из дерева.

  • Хорошей приметой считалось сделать деревянную игрушку или посуду. Старались изготавливать посуду из липы, которая считалась целебным деревом.

  • Женщины перестирывали постельное белье, чтобы сохранить гармонию и любовь в браке.

Делать посуду из дерева
Фото Almaje, iStock

Что нельзя делать

  • Есть мясные блюда и пить алкоголь, так как продолжался Рождественский пост.

  • Злиться и устраивать шумные гуляния — нечисть придет в дом.

  • Спорить и выяснять отношения — можно притянуть неприятности.

  • Подписывать важные документы и соглашаться на новую работу — к материальным проблемам.

Погодные приметы

  • Метель предвещала снегопад на Масленицу.

  • Сильный ветер — к ветреной и снежной зиме.

  • Увидеть комара или муху — к оттепели.

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