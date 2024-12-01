1 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, Всемирный день борьбы со СПИДом, День Платона и Романа Зимоуказателей. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Всероссийский день хоккея
1 декабря в России отмечается Всероссийский день хоккея. Установила дату праздника Федерация хоккея России во главе с известным вратарем, неоднократным чемпионом мира и Олимпийских игр Владиславом Третьяком. Это торжество начали отмечать сравнительно недавно — с 2007 года.
Международные праздники
Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель — повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 декабря
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День шиномонтажника.
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День белой козы.
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День победы русской эскадры у мыса Синоп.
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День Антарктиды.
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Международный день невролога.
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День подолога.
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День катания на коньках.
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День сетевого маркетинга.
Церковные праздники
День памяти святого мученика Платона Анкирского
День памяти святого мученика Платона Анкирского отмечается в православной традиции 1 декабря. Он жил в III веке и был христианским мучеником, который пострадал за свою веру во время гонений на христиан в Римской империи.
Согласно преданию, Платон родом из города Анкиры (современный Анкара, Турция) и отличался благочестием и стойкостью в вере. Во время гонений он был арестован за свои убеждения и подвергнут различным пыткам, однако не отрекся от Христа. В результате его казнили.
Какие еще церковные праздники отмечаются 1 декабря
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День памяти святых мучеников Закхея Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского.
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День памяти священномученика Романа Кесарийского.
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Собор святых Эстонской земли.
Традиции и приметы на 1 декабря
1 декабря православные верующие чтят память святого мученика Платона Анкирского и священномученика Романа Кесарийского. В народе — День Платона и Романа Зимоуказателей. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки молились святым о благополучии. Брали монету, читали молитву и весь следующий год ходили с монетой в кармане.
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Праздник старались посвятить работе: женщины занимались рукоделием, а мужчины мастерили что-то из дерева.
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Хорошей приметой считалось сделать деревянную игрушку или посуду. Старались изготавливать посуду из липы, которая считалась целебным деревом.
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Женщины перестирывали постельное белье, чтобы сохранить гармонию и любовь в браке.
Что нельзя делать
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Есть мясные блюда и пить алкоголь, так как продолжался Рождественский пост.
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Злиться и устраивать шумные гуляния — нечисть придет в дом.
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Спорить и выяснять отношения — можно притянуть неприятности.
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Подписывать важные документы и соглашаться на новую работу — к материальным проблемам.
Погодные приметы
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Метель предвещала снегопад на Масленицу.
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Сильный ветер — к ветреной и снежной зиме.
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Увидеть комара или муху — к оттепели.