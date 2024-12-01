1 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, Всемирный день борьбы со СПИДом, День Платона и Романа Зимоуказателей. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день хоккея

1 декабря в России отмечается Всероссийский день хоккея. Установила дату праздника Федерация хоккея России во главе с известным вратарем, неоднократным чемпионом мира и Олимпийских игр Владиславом Третьяком. Это торжество начали отмечать сравнительно недавно — с 2007 года.

Международные праздники

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель — повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 декабря

День шиномонтажника.

День белой козы.

День победы русской эскадры у мыса Синоп.

День Антарктиды.

Международный день невролога.

День подолога.

День катания на коньках.

День сетевого маркетинга.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Платона Анкирского

День памяти святого мученика Платона Анкирского отмечается в православной традиции 1 декабря. Он жил в III веке и был христианским мучеником, который пострадал за свою веру во время гонений на христиан в Римской империи.

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Согласно преданию, Платон родом из города Анкиры (современный Анкара, Турция) и отличался благочестием и стойкостью в вере. Во время гонений он был арестован за свои убеждения и подвергнут различным пыткам, однако не отрекся от Христа. В результате его казнили.

Какие еще церковные праздники отмечаются 1 декабря

День памяти святых мучеников Закхея Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского.

День памяти священномученика Романа Кесарийского.

Собор святых Эстонской земли.

Традиции и приметы на 1 декабря

1 декабря православные верующие чтят память святого мученика Платона Анкирского и священномученика Романа Кесарийского. В народе — День Платона и Романа Зимоуказателей. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки молились святым о благополучии. Брали монету, читали молитву и весь следующий год ходили с монетой в кармане.

Праздник старались посвятить работе: женщины занимались рукоделием, а мужчины мастерили что-то из дерева.

Хорошей приметой считалось сделать деревянную игрушку или посуду. Старались изготавливать посуду из липы, которая считалась целебным деревом.

Женщины перестирывали постельное белье, чтобы сохранить гармонию и любовь в браке.

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Что нельзя делать

Есть мясные блюда и пить алкоголь, так как продолжался Рождественский пост.

Злиться и устраивать шумные гуляния — нечисть придет в дом.

Спорить и выяснять отношения — можно притянуть неприятности.

Подписывать важные документы и соглашаться на новую работу — к материальным проблемам.

Погодные приметы