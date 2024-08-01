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Какой сегодня праздник: что за день 1 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

1 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день игры маджонг
Фото powerofforever/istockphoto.com
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1 августа отмечается День тыла вооруженных сил РФ, Всемирный день борьбы с раком легких и Макринин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День тыла вооруженных сил РФ

Это профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала, которые относятся к частям и подразделениям Тыла ВС России. Отмечается ежегодно, 1 августа. История тыла вооруженных сил берет свое начало в 1700 году, когда император Петр I подписал соответствующий Указ. Сегодня это неотъемлемая часть оборонного потенциала государства, связующее звено между экономикой страны и войсками.

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Всероссийский день инкассатора

Дата Всероссийского дня инкассатора фиксированная. Этот профессиональный праздник отмечают ежегодно 1 августа. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

Международные праздники

Всемирный день борьбы с раком легких

Ежегодно 1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Цель праздника — повышение осведомленности граждан о данном виде рака, привлечения внимания к профилактике, выявлению и лечению данного заболевания.

Всемирный день борьбы с раком легкого.
Фото Chinnapong/istockphoto.com
При раннем выявлении рака легких его можно полностью вылечить. Названы 12 признаков развития рака легких

Международный день игры «Маджонг»

Международный день маджонга отмечается 1 августа в честь настольной игры, возникшей в Китае в XIX веке. С тех пор она распространилась по всему миру. Эта азартная игра с использованием игральных костей, рассчитана на 4 человек. Чаще всего в нее играют в Китае, Японии и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Какие еще праздники отмечают в России и в мире 1 августа

  • День памяти жертв Первой мировой войны;

  • День основания службы Специальной связи РФ;

  • День работника технической поддержки;

  • День планировщика;

  • День рождения ВСХВ (сейчас — ВДНХ);

  • Международная неделя клоунов;

  • День бумажных салфеток;

  • Международный день консервирования;

  • Международный флешмоб женственности;

  • День гармоничного пения;

  • Всемирная неделя грудного вскармливания;

  • Международный день вина «Альбариньо»;

  • Всемирный день скаутского галстука.

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Церковные праздники

Праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского

В 1903 году, через 70 лет после смерти, состоялось прославление великого молитвенника, подвижника преподобного Серафима Саровского. Его причислили к лику святых. 1 августа, в день памяти святого, были открыты его мощи для всеобщего почитания.

Церковные праздники
Фото bksrus/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 1 августа

  • Собор Курских святых.

Традиции и приметы на 1 августа

Православная церковь 1 августа отмечает День обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а в народном календаре эта дата получила название Макринин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот праздник.

Традиции праздника

  • Предки заканчивали полевые работы и приступали к сбору ягод и грибов на зиму.

  • В Макринин день смотрели, сколько желудей выросло на дубах. В старину считали, что если их много, то год будет благополучным для всей семьи.

  • Люди наводили порядки в доме, ходили в баню и надевали чистую одежду.

Традиции и приметы
Фото AsiaVision/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Если 1 августа пошел дождь, женщинам запрещалось выходить из дома. Считалось, что так ненастье быстро пройдет.

  • Согласно приметам, мужчинам нельзя ходить у водоемов, иначе они могут привлечь беду на весь род.

  • Есть яблоки, в старину считалось, что это приведет к несчастью.

  • Поднимать деньги на улице, предки верили, что так можно забрать все беды их бывшего владельца.

  • Забивать скот и птицу, это приведет к болезням.

  • Ходить на рыбалку.

Погодные приметы

  • Утренний дождь — к сырой и пасмурной осени.

  • Сухая и теплая погода — следующие полтора месяца будут засушливыми, бабье лето продлится дольше обычного.

  • Холодная и сырая погода сулит плохой урожай.

  • Грибной дождь — к урожаю орехов.

  • Восточный ветер — к грозе.

  • В лесу много паутины — будет затяжная осень.

  • Если пауки спрятались, то скоро похолодает.

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