22 июня: какой сегодня день
Рассказали, какие памятные даты приходятся на 22 июня, а также о православных и международных праздниках, которые выпали на этот день.
Российские памятные даты
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День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз и началась самая кровопролитная и жестокая война в истории России. В этот день россияне чтят память всех погибших во времена Великий Отечественной войны.
Православные праздники
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Троицкая родительская суббота. Предшествует христианскому празднику Троице. Ее еще называют Вселенской — из-за того, что посвящена она не только умершим родственникам, но и вообще всем ушедшим из жизни.
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Дeнь пaмяти cвятитeля Киpиллa, apxиeпиcкoпa Aлeкcaндpийcкoгo. Святитель Кирилл известен как один из главных борцов с ересью Нестория, не признавшего Божественное достоинство Господа Иисуса Христа. Кирилл инициировал созыв III Вселенского собора (431 год), осудившего несторианство.
Международные праздники
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Всемирный день верблюда. Дикий двугорбый верблюд находится под угрозой исчезновения, праздник призван привлечь внимание общественности к этой проблеме.
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Всемирный день купания. Праздник отмечают, что закрепить связь человечества с водой и подчеркнуть важность доступа к чистой воде для купания.
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День шоколадного эклера. Точная дата появления десерта неизвестна, но пик его популярности пришелся на XIX век. Эклеры стали часто появляться на званых ужинах аристократов и дворян.Фото bfk92/istockphoto.com
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Всемирный день тропического леса. Праздник учрежден экологической организацией Rainforest Partnership. Главная цель — привлечь внимание к защите тропических лесов мира.
Необычные праздники
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День подмигивания кошкам. Эти питомцы настолько милые и забавные, что им посвятили целый праздник. А если подмигнуть кошкам, они прищурят глазки в ответ.
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День позитивных медиа. Это неофициальный праздник, призванный напомнить человеку о важности выбора информации.
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Праздник лоботрясов. Удивительно, но праздник призван привлечь внимание к людям, пережившим черепно-мозговую травму.
Традиции и приметы
В 2024 году Троица выпадает на 23 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота приходится на 22 число. В этот день, утром, верующие отправляются в храмы на молебен. После литургии идут на кладбища, чтобы прибраться на могилах близких. Разрешается устраивать и поминальные обеды, но еду и угощения на кладбищах оставлять не стоит. Лучше раздать ее нуждающимся. Вечером семьи могут собраться за поминальным ужином.
Кроме того, сегодня не стоит ссориться с людьми, печалиться, пить алкоголь и бездельничать. Также в этот день нельзя купаться в водоемах, считается, что в это время больше шансов утонуть.
Что касается погодных примет. Если в эту дату появится радуга, значит год будет удачным. Если жаркая и знойная погода, значит будет неурожай и засуха. А дождь, наоборот, обещает изобилие. Но выпавшая роса предвещает ранние заморозки.