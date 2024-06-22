22 июня: какой сегодня день

Рассказали, какие памятные даты приходятся на 22 июня, а также о православных и международных праздниках, которые выпали на этот день.

Российские памятные даты

День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз и началась самая кровопролитная и жестокая война в истории России. В этот день россияне чтят память всех погибших во времена Великий Отечественной войны.

Православные праздники

Троицкая родительская суббота. Предшествует христианскому празднику Троице. Ее еще называют Вселенской — из-за того, что посвящена она не только умершим родственникам, но и вообще всем ушедшим из жизни.

Дeнь пaмяти cвятитeля Киpиллa, apxиeпиcкoпa Aлeкcaндpийcкoгo. Святитель Кирилл известен как один из главных борцов с ересью Нестория, не признавшего Божественное достоинство Господа Иисуса Христа. Кирилл инициировал созыв III Вселенского собора (431 год), осудившего несторианство.

Международные праздники

Всемирный день верблюда. Дикий двугорбый верблюд находится под угрозой исчезновения, праздник призван привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Всемирный день купания. Праздник отмечают, что закрепить связь человечества с водой и подчеркнуть важность доступа к чистой воде для купания.

День шоколадного эклера. Точная дата появления десерта неизвестна, но пик его популярности пришелся на XIX век. Эклеры стали часто появляться на званых ужинах аристократов и дворян. Фото bfk92/istockphoto.com

Всемирный день тропического леса. Праздник учрежден экологической организацией Rainforest Partnership. Главная цель — привлечь внимание к защите тропических лесов мира.

Необычные праздники

День подмигивания кошкам. Эти питомцы настолько милые и забавные, что им посвятили целый праздник. А если подмигнуть кошкам, они прищурят глазки в ответ.

Фото Placebo365/istockphoto.com

День позитивных медиа. Это неофициальный праздник, призванный напомнить человеку о важности выбора информации.

Праздник лоботрясов. Удивительно, но праздник призван привлечь внимание к людям, пережившим черепно-мозговую травму.

Традиции и приметы

В 2024 году Троица выпадает на 23 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота приходится на 22 число. В этот день, утром, верующие отправляются в храмы на молебен. После литургии идут на кладбища, чтобы прибраться на могилах близких. Разрешается устраивать и поминальные обеды, но еду и угощения на кладбищах оставлять не стоит. Лучше раздать ее нуждающимся. Вечером семьи могут собраться за поминальным ужином.

Кроме того, сегодня не стоит ссориться с людьми, печалиться, пить алкоголь и бездельничать. Также в этот день нельзя купаться в водоемах, считается, что в это время больше шансов утонуть.

Фото franckreporter/istockphoto.com

Что касается погодных примет. Если в эту дату появится радуга, значит год будет удачным. Если жаркая и знойная погода, значит будет неурожай и засуха. А дождь, наоборот, обещает изобилие. Но выпавшая роса предвещает ранние заморозки.