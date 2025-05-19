Стало известно, какие инфлюенсеры появятся на VK Fest 2025

В этом году в фестивале VK Fest примут участие 110 инфлюенсеров. В рамках мероприятия состоятся выступления блогеров-музыкантов и комиков, автограф-сессии, спортивные челленджи с кумирами, конкурсы и розыгрыши призов.

14 июня фестиваль пройдет в Челябинске. Его ведущим станет Дима Масленников. Также на мероприятии выступят Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), Аслан Шукаша, Малана Хаметова и Вадим Спириденков.

Вести мероприятие в Сириусе (Сочи) 21 июня будет Гурам Амарян. К нему присоединятся TENDERLYBAE, Егор Шкред (Егорик), Вадим Спириденков, Kamil и AminKa.

29 июня опен-эйр состоится в Казани. Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев станут его ведущими. В столице Татарстана также выступят Валя Карнавал, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, Женя Лизогуб, Милана Некрасова и Гурам Амарян.

5 и 6 июля Санкт-Петербурге ведущими зоны блогеров одного из дней будут Аня Pokrov, Никита Сударь и Карина Кросс, а Синей сцены — Ида Галич и Антон Шастун. Кроме того, на мероприятие приедут «Импровизаторы», TENDERLYBAE, ЦУ Е ФА, Егор Шип, Amirchik, ZLATA & MIROSLAVA, VEIGEL, Дилара, Rakhim, Алексей Столяров и др.

Ведущим Синей сцены 19 июля в Москве будет Дима Масленников. В зоне инфлюенсеров в «Лужниках» развлекать зрителей будут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, а 20 июня — Леон Кемстач с соведущей. В столице на сцену также выйдут Валя Карнавал, INSTASAMKA, Бустер, Даник, Хабиб, ЦУ Е ФА, Влад А4, Даша Дошик, Никита Сударь, Алексей Столяров, Юля Годунова, Rakhim, ZLATA & MIROSLAVA, Adrenalin House, RASA и др.