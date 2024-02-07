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Как правильно ухаживать за вещами из кашемира
Хобби и развлечения

7 февраля, 17:00

1 мин.

Эксперт объяснил, как ухаживать за вещами из кашемира

Мария Маковей
Автор
Кашемировые вещи.
Фото cristianoalessandro/istockphoto.com
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Руководитель отдела технологических разработок и инноваций компании, производящей бытовую химию, Дмитрий Рыжков советует не стирать кашемировые вещи после каждой носки. По его словам, такая одежда не любит слишком частых выходов в свет.

«Чтобы помочь любимому кашемировому свитеру не потерять форму, после носки положите изделие на ровную поверхность: так волокна смогут восстановиться», — отметил эксперт.

Дмитрий подчеркнул, что вешалки — это плохое решение. В вертикальном положении кашемир вытянется, форма изделия может измениться, пишет «СЭ».

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