Эксперт объяснил, как ухаживать за вещами из кашемира

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Руководитель отдела технологических разработок и инноваций компании, производящей бытовую химию, Дмитрий Рыжков советует не стирать кашемировые вещи после каждой носки. По его словам, такая одежда не любит слишком частых выходов в свет.

«Чтобы помочь любимому кашемировому свитеру не потерять форму, после носки положите изделие на ровную поверхность: так волокна смогут восстановиться», — отметил эксперт.

Дмитрий подчеркнул, что вешалки — это плохое решение. В вертикальном положении кашемир вытянется, форма изделия может измениться, пишет «СЭ».