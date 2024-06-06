Как отдыхают россияне в июне 2024 года: нерабочие и сокращенные дни

В июне 2024 года россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя. Рассказываем, когда она будет и по какому поводу.

Федеральные выходные праздничные дни в июне 2024 года

К календарным выходным в июне 2024 года прибавится один праздничный нерабочий день — 12 июня (среда). Это государственный праздник — День России.

Согласно ТК РФ, в предпраздничный день, во вторник 11 июня, будет сокращенный на 1 час рабочий день.

Соответственно, из 30 календарных дней рабочих будет 19. При стандартном графике рабочий день в июне получится одним из самых дорогих в году.

Следующий некалендарный выходной для всей страны будет только в ноябре.

Региональные праздничные выходные дни в июне 2024 года

В отдельных регионах России кроме федерального нерабочего дня по случаю Дня России будут дополнительные выходные в связи с региональными праздниками:

в Севастополе — 14 июня в честь Дня основания города Севастополя;

в Республике Саха (Якутия) — 21 июня по случаю Дня национального праздника Ысыах;

в Чувашии — 24 июня, так как на эту дату приходится День Чувашской Республики.

Религиозный праздник мусульман Курбан-байрам, который отмечается 16 июня в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Татарстане и Чечне, и является официальным праздничным днем, в этом году приходится на календарный выходной — воскресенье. Поэтому дополнительного выходного в этих регионах по случаю праздника не будет. Переносов с выходных на будни у региональных праздников также не бывает.